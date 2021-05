Brøt bompengeløftet: – Vi går til valg på det igjen

ÆRLIG TALT (TV 2): Frp-leder Sylvi Listhaug nekter å beklage at Frp brøt valgløftet fra 2013 om å fjerne bompengene, og sier at partiet går til valg på det samme løftet i år.

I TV 2-programmet «Ærlig Talt» viste den ferske Frp-lederen Sylvi Listhaug ingen anger for at Fremskrittspartiet feilet i å holde valgløftet fra 2013 om å fjerne bompenger i Norge.

– Det vi så i 2017, var at vi etter fire år i regjering fikk et resultat som nesten var like bra som da vi gikk inn i regjering. Og dermed så tenker jeg at folk var ganske fornøyde med det vi gjorde, sier Listhaug.

– Dere lovet å fjerne bompengene i hele landet, men vi har aldri betalt så mye i bompenger som da Frp hadde samferdselsministeren. Du skjønner at velgerne blir skuffet da?

– Vi fikk fart på veibyggingen, reduserte kostnadene...

– Det var ikke det jeg spurte deg om. Jeg spurte om du forstår at velgerne deres ble skuffet da dere ikke innfridde bompengeløftet deres.

– Jeg har full forståelse for at folk vil fjerne bompengene, og det kommer vi fortsatt til å jobbe for. Jeg skulle ønske at flere stemte på Frp, slik at vi hadde fått større gjennomslag.

FRP-LEDER: Sylvi Listhaug sier at Frp først og fremst vil nekte å støtte en regjering som har Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– Vi har dessverre ikke flertall

Listhaug vil ikke svare konkret på om Frp burde ha vært mer forsiktige enn å love fjerning av bompengene.

– Har dere tenkt på at dere bør beklage?

– Vi går til valg til høsten på at vi skal fjerne bompengene, og mener at det er riktig å gjøre. Og så har vi ikke fått gjennomslag hos de andre partiene for å gjøre det, fordi ingen av de andre partiene ønsker å fjerne dem, svarer Listhaug.

Hun vil heller ikke svare på nøyaktig hvor stor oppslutning Frp må ha for at det skal være mulig å få gjennomslag for løftet.

Regjeringssamarbeid

I forkant av valget i 2013 lovet daværende Frp-leder Siv Jensen at partiet ikke ville støtte en borgerlig regjering som Frp selv ikke var en del av. Etter å ha gått i regjering trakk partiet seg ut i 2020, i kjølvannet av at regjeringen besluttet å hente hjem den nå terrordømte IS-kvinnen.

Listhaug sier nå at Frp ikke vil støtte en regjering som de selv ikke er en del av, men at de foretrekker en ikke-sosialistisk regjering foran det å ha Jonas Gahr Støre som statsminister.

– Hvis dere går til valg på å løfte disse annerledes-sakene igjen og ender i regjering, er dere ikke da dømt til at det samme skjer som sist gang? At dere ikke får flertall, og skuffer velgerne deres igjen?

– Se på valget i 2017. Etter fire år, hadde vi nesten den samme oppslutningen som før vi gikk i regjering. Men da vi fikk inn KrF og Venstre ble politikken en grå masse, som gjorde at folk ikke kjente oss igjen, svarer Listhaug.

– Fremover så blir det helt klart viktig for oss at vi samarbeider med partier som vi har noe til felles med, slik at vi kan føre en god politikk, fortsetter Frp-lederen.