Solskjær til TV 2 før finalen: – Går foran alt jeg har vunnet

Etter mange års trofé- og finaletørke, er Manchester United nå én seier unna sin første pokal på fire år og to dager.

– Jeg gleder meg, selvfølgelig. Det har vært en lang sesong, og så er dette en liten ekstra bonus på slutten av sesongen, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Sammen med resten av Manchester United ankom nordmannen Gdansk tirsdag. Den vakre middelalderbyen er pyntet i gult og rødt. Alt er klart for fest - og Solskjær har planer om at hans mannskap skal bli midtpunktet.

– Når du kommer til en finale, så forbereder du deg for å vinne. Du forventer å vinne og du vil vinne, men så er det sånn at i en finale kan alt skje. Vi er her nå, og nå må vi bare sørge for at vi presterer godt. Spiller vi godt og har marginene med oss, så vinner vi, sier 48-åringen selvsikkert.

Frykter ikke Emery

For det er akkurat det Solskjær er, selvsikker. I dagene før kamp har kristiansunderen framstått uforskammet rolig. For selv om han har tapt fire semifinaler på rad som Manchester United-sjef, og selv om mannen som leder den gule ubåten fra Spania, har vunnet Europa League ikke mindre enn tre ganger, vil ikke Solskjær kalle Unai Emery en verst tenkelig motstander i finalen.

– Nei, du kan ikke si det. Jeg har hatt Molde mot Sevilla og United mot Arsenal, så vi kjenner litt til han og han kjenner til oss. Så vet vi at Villarreal og United har møttes i Champions League fire ganger, og alle har endt 0-0, så det er ganske tett og jevnt mellom lagene, sier han.

Og selv om statistikken kanskje taler for Unai Emery i Europa League-sammenheng, har Solskjær overrasket spanjolen tidligere. I 16-delsfinalen i turneringen i 15/16-sesongen ledet nordmannen Molde til en kruttsterk 1-0-seier mot Emerys Sevilla på Aker Stadion. Det hører dog til historien at Sevilla vant 3-0 hjemme, tok seg videre, før de senere gikk hen og vant turneringen. De to managerne møttes også tre ganger da Emery ledet Arsenal, noe som endte med én seier til hver og én uavgjort. Solskjær spår en ny, tett batalje.

– Jeg har ikke erfart eller sett så mange finaler der det er veldig stor forskjell mellom lagene. Det er alltid jevne kamper. Man kan få et tidlig mål og noen kan bli utvist. Det er så mye rart som kan skje en finale, påpeker Solskjær.

Stresser ikke

Den tidligere Molde- og Cardiff-manageren har ofte blitt kritisert for Manchester Uniteds manglede utvikling og mangelen på trofeer. Men selv etter 889 trofeløse dager i sjefsstolen på Old Trafford og til tider heftig kritikk, hevder Solskjær at han ikke lar seg påvirke av omgivelsene.

– Det har ikke stresset meg i det hele tatt. Jeg sa det for noen måneder siden at et trofé ofte kan skjule mye av det som er galt i en klubb. Jeg føler at det at vi ikke har kommet til en finale, er heller på tross av, enn på grunn av. Jeg føler vi har blitt gradvis bedre lag etter lag og strøk etter strøk, som når du maler. Til slutt er huset ferdigmalt, smiler han lurt.

Og i nymalt rød skal Solskjær nå prøve å gjenskape forgjengerens suksess. Under ledelse av José Mourinho vant de røde djevlene Europa League-finalen mot Ajax i 2017, etter 2-0 på Friends Arena i Stockholm. Nå drømmer kristiansunderen om det samme.

– Du drømmer om å løfte trofeer hele tiden, og det å kunne gjøre det med Manchester United, som manager... det hadde vært fantastisk. Det går foran alt det andre jeg har vunnet, for å si det sånn. Jeg tenker veldig sjeldent tilbake, men klarer vi å vinne dette, er det det største øyeblikket i min karriere, smiler han.

Mesterhjernen med på tur

Og kanskje kan mannen som bidro til Solskjærs hittil største kveld i karrieren, hjelpe han til en som blir enda større. Sir Alex Ferguson styrte blant annet, med god hjelp fra nettopp Solskjær, Manchester United til Champions League-jubel den 26. mai 1999. Onsdag var han med på flyet til Gdansk sammen med Solskjær og resten av laget.

– Det var mest quiz og litt sånn forskjellig, ler Solskjær, før han medgir at han har fått et tips eller to fra 79-åringen før den store kvelden. Og med manager-legenden på plass, og vel vitende om at finalen spilles på en helt spesiell dato sett med Manchester United-øyne, ligger det meste nå til rette for Solskjær.

– Jeg er ikke veldig overtroisk, men akkurat den datoen (26. mai) er ganske bra altså. Det kan kanskje være et bra tegn. I 1999 var det 26. mai og det er også Sir Matt Busby sin bursdag. Det må bare gå sånn, kan du si, men det er ikke sånn det fungerer. Det er ikke bare å møte opp å ta hjem trofeet. Vi er nødt til å spille godt og ha marginene med oss, og så får vi håpe at vi kan løfte til slutt, avslutter Solskjær med et smil.