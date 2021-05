Høydehus-debatten: – Så nærme bruk av en EPO-sprøyte som det er mulig å komme

Denne uken skal forslaget om å avvikle forbudet mot høydehus opp på Idrettstinget. Tirsdag deltok flere av Norges idrettstopper og kjente ansikt i en paneldebatt om forbudet.

Håndballpresident Kåre Geir Lio var blant dem som tok til orde for at høydehusforbudet bør bevares.

– Det flytter idretten ut av det alminnelige, ut av det menneskelige, ut av det naturlige og inn i en handling jeg ikke liker. Jeg liker ikke å kalle det en etisk debatt, jeg synes det er helt klart et strategisk valg på vei og rammen idretten skal velge. I så måte tror jeg det er veldig lurt å la det være. Jeg er veldig enig i at vi bør slåss for å få inn det forbudet også i alle andre land, sa Lio.

– For meg skal vi altså bruke gass eller trykk for å lage EPO, som skal lage røde blodlegemer, som skal lage større evne til å ta ut oksygen og større prestasjon. For meg er det så nærme bruk av en EPO-sprøyte som det er mulig å komme uten å bruke det. Dette handler om å sette grenser, dette handler om hva idretten skal være kjent for og hva idretten skal stå for, uttalte håndballpresidenten.

Gjert Ingebrigtsen, far og trener for løperbrødrene Ingebrigtsen, har flere ganger uttalt at han ønsker at forbudet skal oppheves.

Han holdt et av flere av sine innlegg etter Lio.

– Jeg synes en del av hans syn på disse tingene er såpass ekstremt at jeg tror ikke akkurat at jeg har lyst til å kommentere det en gang. Vi lever nok på to vidt forskjellige planeter der, sa Ingebrigtsen.

Han slo deretter fast at å trene i simulert høyde ikke er en erstatning for trening.

– Det er ikke istedenfor å trene. Det er ikke mennesker som leter etter snarveier. Det er mennesker som ligger rett under verdenstoppen, gjerne, som vil ta den bitte, lille siste marginen, eller kanskje være hjemme med familien en uke til og akklimatisere seg i simulert høyde, sa han.

– Jeg synes ikke det er brudd med idrettens verdier. Vi har en bitteliten del av regelverket som norske utøvere ikke får lov å ta del i, og det synes jeg blir prinsipielt feil, fortsatte Ingebrigtsen.

FORKJEMPER: Gjert Ingebrigtsen mener at høydehusforbudet bør oppheves. Foto: Trond Reidar Teigen

Under debatten hadde Ingebrigtsen med seg Vibecke Sørensen (1. visepresident i Idrettsstyret) og Øyvind Watterdal (orienteringsløper og med i NIFs utøverkomité) på ja-siden.

Lio hadde Rune Andersen (tidligere WADA-direktør) og Inggard Lereim (idrettslege og dopingjeger) med seg på nei-siden.

Forsker ved NTNU, Øyvind Sandbakk, innledet debatten ved å redegjøre om hvilken effekt høydehus har. Han ble spurt direkte om det var å anse som juks.

– Der synes jeg vi skal være utrolig pragmatiske. Når det ikke er ulovlig internasjonalt, er det ikke juks, svarte Sandbakk.

Tidligere har Norges Skiskytterforbund, Skiforbundet og Norges Skøyteforbund vedtatt å støtte en oppheving av forbudet som har eksistert siden 2003.

Idrettstyret vedtok også i april å gå for en oppheving av forbudet.

Det var Norges Friidrettsforbund som i januar offentliggjorde at de vil fremme forslag på Idrettstinget 28.- 29.mai om å avvikle forbudet.