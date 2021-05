– 10 til 15 nordmenn kan stå bak dette

28. juni i 2018 jobbet letemannskapene med å finne guttene som hadde havnet i ei grotte i Thailand. Hjemme i Norge ble det satt varmerekorder. På Kontraskjæret satt vi tett i tett og så Belgia slå England i fotball.

Samtidig, et sted på Internett, begynte opptrappingen til det som skulle bli en av historiens mest omfattende kriminalsaker her til lands.

JAKTER SVAR: Politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Vi mener at de første tekniske sporene stammer fra 28. juni. Da opprettes en pasted-side, som er en måte å dele tekst på Internett. Der legges det inn en Bitcoin-adresse som skal brukes til kommunikasjon, og en Monero-adresse for utbetaling av løsepenger. Disse adressene og en lenke til pasted-siden finner vi igjen i trusselbrevet, forklarer politiinspektør Gjermund Hanssen.

Pasted-siden ble beskyttet med passordet «anne».

– Basert på passordet og andre opplysninger i saken mener vi at kontoene ble opprettet med formål om å begå en straffbar handling mot Anne-Elisabeth Hagen, sier Hanssen, som ikke utelukker at planleggingen kan ha startet enda tidligere.

Fikk frastjålet ID

I pinsen gikk politiet ut i VG og forklarte at det finnes en tredje kryptovaluta i Lørenskog-saken: Dash.

Fra før er det kjent at Tom Hagen kunne kommuniserte med den såkalte motparten ved å sende forhåndsdefinerte beløp i Bitcoin. Deretter skulle løsepengene, ni millioner euro, utbetales i den svært anonyme kryptovalutaen Monero.

Bitcoin-beløpene som ble kjøpt av motparten i Lørenskog-saken, ble betalt med kryptovalutaen Dash. Dessuten er det opprettet kontoer på tre kryptobørser: Binance, Huobi og KuCoin.

Kontoene ble opprettet i navnet til en sørlending som fikk identiteten sin stjålet og senere solgt på det mørke nettet.

Grunnen til at politiet nå ønsker å gå ut med teknisk og komplisert informasjon om kryptoppsettet Lørenskog-saken, er at de håper at noen vet om noen som hadde kompetanse på Dash, Bitcoin og Monero anno våren og sommeren 2018.

Kompetente personer, som i tillegg har kriminell gjennomføringsevne, er ekstra interessante for politiet.

Tror det er få nordmenn

– Hvor mange nordmenn hadde såpass kunnskap sommeren 2018?

– Jeg har ikke eksakte tall, men vi vet at spesielt Dash var betydelig mindre utbredt enn særlig Bitcoin, men også Monero. For oss handler det om å se alle elementene i sammenheng opp mot viljen og evnen til å utføre en så alvorlig straffbar handling.

– Hvem ser dere etter?

– Personer og miljøer med denne bakgrunnen. Det er ikke sikkert man må være ekspert, for dette er kompetanse som er tilgjengelig, men igjen: Vi må se elementene opp mot at det er brukt som ledd i gjennomføringen av en straffbar handling, sier Hanssen.

TV 2 har de siste dagene vært i kontakt med personer i kriminelle miljøer. Vi har også snakket med personer som både har straffehistorikk og kryptovalutakompetanse.

En sier at det toppen dreier seg om 10-15 personer i Norge som har gjennomføringsevne og teknisk kompetanse til å utføre en tilsvarende operasjon.

Ettersom flere av valutaene er grunnleggende anonyme, er det imidlertid vanskelig å tallfeste.

Utelukker ikke salg

Politiinspektør Hanssen ønsker ikke å si noe om hvorvidt de mener Tom Hagen eller den medsiktede «kryptomannen» har denne kompetansen.

Ei heller ønsker han å kommentere mistankegrunnlaget mot duoen.

– Er det vanlig å selge kriminelle oppsett, slik det som er benyttet i Lørenskog-saken?

– Vi går ut bredt og åpent for å se om det kan være tilfelle i vår sak.

– Er det sånn at dere ikke kommer videre dersom dere ikke får konkrete tips om hvem som kan stå bak?

– Vi har flere pågående etterforskningsskritt, så dette er en del av helheten. Selv om det fremstår komplisert for mange, må vi bruke potensialet som ligger i å hente inn informasjon fra publikum.

ETTERFORSKER: Fra lensmannskontoret på Lørenskog jobber politiet med å løse Lørenskog-saken. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Hvor sannsynlig er det at dere finner den eller de som står bak kryptooppsettet?

– Vi mener det er mulig, og det er derfor vi bruker så store ressurser på dette.

Mindre anonym

Krytpoekspert Torkel Rogstad, som til daglig jobber i Arcane Crypto, er litt mer skeptisk til om politiet vil knekke kryptokoden.

– Men det er oppløftende at de kommer med nye opplysninger, for det viser at de har mer å jobbe med. Jeg tenker at det er lite å gå på, men at det finnes muligheter, sier han.

EKSPERT: Torkel Rogstad sier at Dash er en mindre anonym kryptovaluta enn Monero. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Rogstad forklarer at det er flere spor å følge, men at det mest aktuelle trolig er å jobbe seg bakover i tid. Det vil si at man forsøker å finne når kryptovalutaen, som er brukt i saken, ble kjøpt første gang.

Da må man i mange tilfeller betale med kredittkortet sitt eller via banken, noe som gjør at man bør kunne finne personopplysningene til kjøperen.

– En annen mulighet er å gå til alle regulerte tilbydere av kryptovaluta og få ut lister over alle som har kjøpt kryptovaluta. Da får man i det minste en lang liste med personer.

Ifølge Rogstad kan det finnes håp i at det er brukt Dash.

– Det bygger på den samme teknologien som Bitcoin, noe som innebærer at det er mindre anonymt enn Monero. Jo flere tekniske elementer som er brukt, jo større muligheten for at de som står bak har gjort en feil.

Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap. Selv nekter han enhver befatning med konas forsvinning.