Kunnskapsministeren takker ja til å gå foran lærerne i vaksinekøen

Utdanningsforbundet har gjentatte ganger krevd at lærerne blir prioritert i vaksinekøen, men ikke blitt hørt. Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsvarer at politikerne går foran.

– Jeg skal ta vaksinen når jeg blir tilbudt det. Det håper jeg jo at resten av Norges befolkning også gjør. Det er veldig viktig at alle blir vaksinert og at alle takker ja når man får muligheten til å ta vaksinen, sier Melby til TV2.

Vi møter henne på Etterstad videregående skole i Oslo, der hun snakket om negativ sosial kontroll. Der går rektor ut mot regjeringens prioritering.

– Sånn som det blir framstilt i media, er det jo veldig vanskelig å forstå at en politiker skal gå foran i vaksinekøen fremfor en lærer, sier rektor Elin Stavrum.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere åpnet for at lærere kan prioriteres etter at risikogruppene og helsepersonell er vaksinert, på skoler med høy smitte. Utdanningsforbundet har presset på, og argumentert med at det vil bidra til åpne skoler og barnehager.

Kritisk situasjon

Lærere kan ha undervisning av flere klasser gjennom en uke, og dermed være i nærkontakt med et høyt antall personer i gruppen med mest smitte.

– Jeg vil si at gjennom hele koronaperioden så har lærere stått i klasserommet og undervist elever, vært usikre og utrygge og gjort en veldig god jobb, og hvis man skulle sammenligne politikere og lærere, så tenker jeg at lærere burde gå foran, sier Stavrum til TV 2.

Men Melby tar vaksinen selv, og forsvarer regjerings prioritering av 500 nøkkelpersoner, som inkluderer stortingsrepresentanter, regjeringen, Høyesterett, Slottet og ansatte i Nav.

– Det er jo mange både statsråder og andre funksjoner som er veldig viktig for at vi skal greie å håndtere pandemien, og jeg mener det ville vært ganske kritisk hvis mange av dem skulle bli syk av korona, sier Melby.

– Så du mener det er viktigere at du får vaksinen enn at lærerne får den?

– Det som er bra nå er jo at vi er i en situasjon der alle kommer til å bli vaksinert noe i løpet av et par måneder, sier hun.

Viktig med vaksine til opposisjonen

Melby understreker at myndighetene vil sørge for at alle som jobber i skole og barnehager skal være vaksinert før sommeren, og dersom det skjer forsinkelser, skal det gjøres nye vurderinger.

– Men hvorfor skal politikerne få vaksinen først?

– De som fikk vaksinen først er jo de som var de mest sårbare. De som har mest utsatt for alvorlig sykdom og for død. Heldigvis er det sånn at så godt som alle i risikogruppa er prioritert, og da er det også mulig å legge vekt på andre argumenter, for eksempel beredskapshensyn, sier kunnskapsministeren.

Og når regjeringsmedlemmer får vaksinen, bør hele Stortinget få samme tilbud, mener hun.

– Jeg tror det vil være demokratisk problem dersom regjeringen blir vaksinert, men ikke stortingspolitikerne, og dermed opposisjonen. Her er det både beredskapsargumenter, men også argumenter med tanke på demokratiet og den politiske debatten.

Kunne skjedd tidligere

Også KrFs partileder, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad støtter regjeringens prioritering av nøkkelpersoner.

– Jeg tror det er mange som stiller spørsmål med hvorfor dette ikke er blitt gjort før, og vi var jo inne på tanken med om det skulle prioritert tidligere. Da valgte vi å prioritere de gruppene som har vært mest utsatte, har underliggende sykdommer eller høy alder, og når vi kommer så langt som er som jeg kommer nå, så mente vi at det var riktig, sier Ropstad til TV 2.

– Men du er en ung frisk person. Burde ikke du bare ta vaksinen etter alder, som folk flest?

– Jo altså jeg ikke noe behov for å få vaksinen veldig tidlig, men nå velger vi altså å prioritere alle som er i de mest kritiske funksjonene, som er blitt plukket ut, ikke av politikerne, men av departementet som har håndterer pandemien, sier Ropstad.