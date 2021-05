Overbeviste Foden om å velge City foran rivalene: – Vi har en gud i horisonten

Phil Foden (21) har hatt en eventyrlig sesong for Manchester City og lørdag kan han krone den ved å vinne Champions League. Det vil i så fall bety mye for lokalmiljøet.

Se Champions League-finalen mellom Manchester City og Chelsea på TV 2 og Sumo fra klokken 19.00 lørdag!

Phil Foden har vært en av sesongens store spillere for Manchester City.

Unggutten med nummer 47 på ryggen har briljert for Pep Guardiolas mesterlag og ble nylig kåret av TV 2s seere til Premier Leagues beste unge spiller med hele 52,1 prosent av stemmene.

– Det har vært en fantastisk sesong for laget. Nå ønsker vi å ta det neste steget og gå hele veien i finalen, sier Foden i et intervju med UEFA før lørdagens Champions League-finale mot Chelsea.

Før den TV 2-sendte finalen på Estádio do Dragão i Portugal, har den lokale helten vunnet ti troféer for City på kun 123 kamper. Lørdag jakter han karrierens ellevte og klubbens største triumf.

The Athletics Manchester City-korrespondent, Sam Lee, forventer at unggutten starter i Champions League-finalen.

FØLGER CITY TETT: The Athletics Sam Lee. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Ville noen forventet det i fjor eller tidlig denne sesongen? Det var alltid en grunn til at han ikke spilte. Sterling, Mahrez, hvem det måtte være. Nå er han et av de første navnene på laget. Han har vært et stort lyspunkt for City denne sesongen, sier Lee til TV 2.

Se reportasje om Phil Foden i videovinduet øverst!

– Vi skjønte at han var spesiell

Historien om Foden kunne imidlertid vært en helt annen.

– Familien var Manchester United-supportere. I Manchester er man enten det ene eller det andre. Så vi gjorde en fantastisk jobb om å overbevise Philip om at vi var det riktige valget.

Det forteller Jim Cassell til TV 2. Han var akademidirektør for ungdomsavdelingen til Manchester City da Foden signerte for klubben som niåring i 2009.

OVERBEVISTE FODEN: Tidligere akademidirektør i Manchester City, Jim Cassell, var blant dem som fikk Foden til å velge Manchester City. Foto: Lars Magnus Igland Røys

– Det var knalltøff konkurranse. I Manchester har vi City og United, og i Nordvest-England har vi Everton og Liverpool, som alle leter etter de beste talentene. Vi presenterte programmet vårt for familien og heldigvis valgte de oss.

Allerede som seksåring ble han speidet av City, men det engelske regelverket gjorde at han måtte vente til han var ni år før han offisielt kunne signere. Cassell, som jobbet for City fra 1997 til 2013 og var med på å utvikle spillere som Micah Richards, Daniel Sturridge og Kieran Trippier i klubbens akademi, beskriver Foden som et unikt balltalent.

– Jeg husker det godt. Måten han så spillet på, og behandlet, nærmest manipulerte, ballen på ... Vi skjønte at han her var spesiell første gang vi så ham, sier den tidligere akademisjefen.

At Foden nå er blitt en av Guardiolas mest betrodde menn og kan komme til å starte den særdeles prestisjetunge Champions League-finalen, gjør Cassell stolt.

– Ikke til forkleinelse for de andre, men jeg gleder meg ekstra når Phil spiller. Vi glemmer ofte å tenke på viktigheten av fansen, og for dem er det viktig å ha en Manchester-gutt som spiller for Manchester City. Philip har gitt dem det. Det viktigste er at City vinner finalen, så klart, men skal jeg være litt egoistisk, så håper jeg han dominerer, sier han og tilføyer:

– Agüero har blitt behandlet som en gud, David Silva har blitt behandlet som en gud, og det er velfortjent. Nå har vi en annen gud i horisonten og navnet hans er Phil Foden.

Fakta: Phil Foden Navn: Philip Walter Foden Alder: 21 år Nasjonalitet: England Posisjon: Midtbanespiller/ving Meritter klubblag: Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21), Ligacupen (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), FA-cupen (2018/19), Community Shield (2018, 2019) Meritter landslag: U17-VM (2017)

– Ingen herfra får til noe stort

Den kreative offensive midtbanespilleren vokste opp i bydelen Edgeley i Stockport, en plass tjue minutters kjøring fra Manchester sentrum med snaue 14.000 innbyggere. I typisk engelsk stil er mursteinshus plassert tett i tett i bydelens handlegate, som består av butikker, caféer og puber.

Når TV 2 drar på besøk til Fodens barndomsplass er de lokale svært lystne på å snakke om byens stolthet. En av dem er Alessio Sivori, som spilte sammen med City-spilleren som barn.

– Han var for god. Han var ti år da jeg spilte med ham og han pleide å rundspille 16-åringer, forteller Sivori, som er imponert av barndomskompisen.

– Det er enormt. Ingen som kommer herfra og får til noe stort. Når man vet hvor han kommer fra og hvor langt han har kommet er det egentlig helt utrolig.

IMPONERT: Alessio Sivori viser frem bildet av Foden med VM-troféet på Sivori's. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2 Les mer STOLT: Paul Louis Sivori er glad for at Foden brukte mye av tiden i barndommen på caféen hans. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2 Les mer

Faren Paul Louis driver caféen Sivori's, en plass Foden ofte kom innom da han bodde i Edgeley. Da England vant U17-VM i 2017, en turnering der Foden forøvrig ble kåret til turneringens spiller, tok han med seg pokalen inn på caféen.

– For oss og hele Stockport betyr det mye. Det et er vanskelig å ta innover seg. Skulle han vinne Champions League også... Wow. Det er ikke noe vi noensinne kunne forventet av en fyr herfra, sier caféeieren.

Fikk Guardiola til å ha reise seg fra stolen

City-manager Guardiola har ved flere anledninger uttalt at Foden er det største talentet han noensinne har trent, alderen tatt i betraktning. Det vil si større enn blant andre Lionel Messi, Xavi og Iniesta, som Foden ofte sammenlignes med.

Tross det åpenbare talentet måtte «Stockport Iniesta» finne seg i å sitte mye på benken i sesonginnledningen. Frem til jul startet han på benken i åtte av 14 kamper i Premier League. I tre av dem kom han aldri på banen.

– Mange klagde på spilletiden, men jeg valgte å stole på manageren, sier Foden til UEFA om benketilværelsen.

GODT FORHOLD: Phil Foden og Pep Guardiola. Foto: Phil Noble

City-korrespondent Lee beskriver tålmodigheten til Foden som en nøkkel. Det var nemlig aldri tvil om at han skulle satses på.

– Da Pep så ham i en ungdomskamp da han var 15-16 år gammel, gjorde Foden en vending der han med ryggen mot mål gikk forbi motspiller med en dragning. Da skal Guardiola ha reist seg opp i stolen og sagt til sportsdirektøren, Txiki Begiristain, "Hvem er den gutten? Vi trenger ham."

Lee sier at det er et tett bånd mellom spanjolen og engelskmannen.

– Da Foden brøt lockdownreglene med England på Island i starten av sesongen, ga Guardiola beskjed om at det ikke ville ha noen effekt på hvordan de så på ham eller hans karakter. Guardiola forsikret Foden om at han skulle satses på og at han kom til å bli en stor spiller for City i fremtiden.

– Kommer til å bli husket for alltid

Løftet ble holdt. I 2021 har unggutten jevnlig fått tillit i Premier League og spilt alt utenom 15 minutter i Champions Leagues utslagsrunder. 21-åringen scoret i begge kvartfinalene mot Borussia Dortmund og startet i begge semifinalene mot Paris Saint-Germain, der han også leverte en målgivende pasning i returoppgjøret på Etihad Stadium.

– Det var nok mine viktigste mål i karrieren, sier Foden om scoringene mot Erling Braut Haalands klubb.

Lee mener det er mer i vente fra den lokale helten foran mål i tiden som kommer.

– Han er så positiv i spillet sitt. En dag vil han score bruke all sin kvalitet til å score et mål som kommer til å bli husket for alltid, spår jorunalisten.

Så gjenstår det å se om talentet kan score det målet i finalen mot Chelsea.

Se Champions League-finalen mellom Manchester City og Chelsea på TV 2 og Sumo fra klokken 19.00 lørdag!