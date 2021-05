Pernilla Wahlgren åpner opp om kjærligheten

Tidligere i mai kom nyheten om at Pernilla Wahlgren (53) hadde møtt en mann. Hun bekreftet da overfor podcastkollega Sofia Wistam at det fantes en mann i livet hennes, men at hun i første omgang planla å holde ham for seg selv.

Nå virker det imidlertid som om hun er klar for å dele litt mer med offentligheten. I et åpenhjertig innlegg på Instagram skriver hun at hun har funnet kjærligheten:

– For vet dere hva; man kan finne kjærligheten til tross for at det kjennes som at man aldri mer kommer til åpne hjertet sitt for noen. Det tok meg mange år, men hjertet mitt er helt nå. Jeg fant kjærligheten når jeg trodde at jeg ikke trengte det. Men den kom. HAN kom. Og jeg er så ubegripelig lykkelig over det, skriver hun.

Videre skriver hun at hun kjenner sommerfuglene i magen, og at hun er så lykkelig at tårene triller.

– Takk «C»

Instagraminnlegget, der Wahlgren er avbildet mens hun klemmer sin utkårede, avslører ikke identiteten på hennes nye flamme. På bildet kan man kun se nakken hans, og kjærlighetserklæringen hennes avsluttes med følgende setning:

– Takk C, for at du kom inn i livet mitt.

Under bildet har begge barna hennes, Benjamin (23) og Bianca Ingrosso (26), kommentert flere røde hjerter.

Bianca Ingrosso: – Glad på hennes vegne

Det var datteren Bianca Ingrosso som for noen uker siden røpte den hyggelige nyheten. Da hun var gjest i podcasten «Ursäkta» kunne hun bekrefte at moren hadde funnet en flamme. Dagbladet siterer fra podcasten:

– Hun dater nå. Jeg er så glad på hennes vegne. Han er så utrolig pen, men jeg tør egentlig ikke si mer, sier hun.

Ingrosso selv har tidligere vært svært åpen om sitt turbulente forhold med Phillippe Cohen. De har slått opp og blitt sammen igjen en rekke ganger, og siste status er at de nå er sammen