Fotballryktene: – Har satt skremmende prislapp på Kane

Om noen vil gjøre alvor av å hente Harry Kane, må de trolig ut med store deler av sommerbudsjettet. Les onsdagens fotballrykter her!

Flere har spekulert i om Harry Kane (27) tok farvel med Tottenham-kollegaene etter søndagens kamp mot Leicester.

Se video øverst i saken!

Mange klubber kunne nok tenkt seg å ha Premier Leagues toppscorer og assistkonge i egne rekker, men det vil koste mye: Ifølge Independent sier flere kilder at Tottenhams beryktede styreformann, Daniel Levy, vil kreve så mye som 200 millioner pund for superspissen.

Det tilsvarer cirka 2,3 milliarder kroner. Chelsea sies å være den mest aktuelle kjøperen. Manchester City forbereder angivelig en forespørsel, mens Manchester United har ham på radaren, skriver avisen.

Manchester United skal allerede ha en signering i boks, hevder Mirror. Avisen melder at keeperveteranen Tom Heaton (35) er blitt enig om å gå til klubben når hans kontrakt med Aston Villa går ut 1. juli.

Liverpool er i ferd med å fullføre signeringen av RB Leipzig-stopperen Ibrahima Konaté (22), melder The Guardian. Franskmannen vil koste 411 millioner kroner på grunn av en utkjøpsklausul i kontrakten.

Det skjer etter at Jürgen Klopp bestemte seg for ikke å benytte seg av muligheten for å signere Ozan Kabak permanent, skriver avisen.

Målsniken Moussa Dembélé skal ikke være lysten på å returnere til Lyon etter et mislykket låneopphold i Atlético Madrid. En overgang til Arsenal kan dermed være aktuell, skal man tro Daily Star. West Ham og Chelsea skal tidligere ha vært interessert i spissen.

Arsenal skal også være ute etter Norwichs playmaker Emiliano Buendiá, men vil få kamp fra Aston Villa, skriver Telegraph.

Idet overgangsvinduet åpner, linkes som regel Wilfried Zaha bort fra Crystal Palace. Denne sommeren er det Tottenham og Everton som skal ha en sterk interesse i å hente den driblesterke vingen, ifølge Goal.

Borussia Dortmund har hatt stor suksess med å hente spillere fra engelsk fotball. Det kan den tyske storklubben komme til å fortsette med i og med at Jadon Sancho er på vei bort, hevder Eurosport.

Callum Hudson-Odoi seiler opp som en erstatter. En annen kandidat er Leeds-stjernen Raphinha, mens Jonathan Ikone fra franske Lille også skal være aktuell.

Tottenham er fortsatt på jakt etter en permanent managerløsning. Ifølge Sky Sports har London-klubben innledet samtaler med Belgias landslagssjef Roberto Martínez, som tidligere har ledet Swansea, Wigan og Everton. The Sun skriver faktisk at Mauricio Pochettino vurderer å gi seg i Paris Saint-Germain og returnere til Tottenham.