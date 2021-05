Narkohunden Odin (10) gikk seg vill i skogen – én tilfeldighet gjorde at han ble funnet

Det var mandag ettermiddag narkohunden Odin gikk seg vill da han var på fjelltur i Sunnfjord med hundeføreren sin Øyvind Førde.

Førde, som har politihunden i privat eie, sier til TV 2 at den eldre hunden har litt ryggvondt, noe som gjør at den ofte går litt etter følge han er på tur med.

– Vi hadde gått i 20 minutter og han gikk bak meg. Da hadde jeg ikke sett han på to minutter og han var ikke å finne noe sted, sier Førde.

Denne gangen var altså ikke Odin å se, så da ble det iverksatt en stor leteaksjon der lokalt politi brukte arbeidstid og fritid på å lete etter narkohunden.

FØRDE: Tirsdag ettermiddag ble Odin (10) funnet av redningshelikopteret. Foto: Politiet

Hundeeieren selv slo opp teltet på parkeringsplassen ved turområde der Odin forsvant, da hunden ikke dukket opp før midnatt mandag.

Fikk uventet hjelp

Tirsdag startet letearbeidet opp igjen, men denne gangen hadde letemannskapene flaks.

Redningshelikopteret som holder til i området, nærmere bestemt ved helikopterbasen i Førde, hadde fra før av planlagt å øve på søk etter savnede. Derfor ble de med på søket etter politihunden.

Med varmesøkende kamera og sikt fra oven ble letingen betydelig lettere.

Saken er også omtalt av NRK og Firda.

Rundt klokken 12.00 tirsdag ble Odin lokalisert av redningshelikopteret, løftet ut og brakt i sikkerhet.

– Det var avgjørende at redningshelikopteret kunne bidra. At de kunne bruke dette som øvelse var jo veldig fint, sier en glad hundefører Førde.

UTSLÅTT: Etter at Odin var reddet ble han fraktet til dyrlegen for en sjekk. Foto: Øyvind Førde

– Er nok sulten og trøtt

Han forteller at Odin nå er inne til sjekk hos dyrlege og han er i fin form.

– Det var utrolig hyggelig at han dukket opp. Det var fint å se all hjelpen vi fikk til å lete etter Odin, sier Førde.

Hundeføreren sier det skal bli godt å få Odin hjem igjen.

– Det blir fint å få han i hus. Han er nok sulten og trøtt etter over et døgn alene i skogen, sier Førde.

Førde forteller at røntgenbildene viser at Odin muligens har pådratt seg et brudd i høyre albue, så han har fått bandasjert høyre framfot.

– Han skal videre til ortoped i morgen, så da vet vi litt mer om hvor lang tid det tar før han er tilbake i tjeneste. Han har litt vondt, men har fått smertestillende, sier Førde.