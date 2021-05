Villarreal-stjernen er byens stolthet: – United har startet flørtingen

Se Villarreal-Manchester United på TV 2 og Sumo onsdag fra klokken 20.00!

29. juni 2008: Spania tar sitt første EM-trofé på 44 år.

Hjemme i Villarreal, en liten by utenfor Valencia med knappe 50.000 innbyggere, sitter elleve år gamle Pau Torres. Han er stolt.

Landet hans har nettopp blitt europamestere og målscoreren har samme etternavn som ham, men det er ikke det som gir ham en stolthet han aldri før har kjent. På banen var det tre spillere fra klubben i hans hjerte.

Det er Joan Capdevila, Marcos Senna og Santi Cazorla som gir elleveåringen en stolthet han aldri før har følt.

Trioen på Europas beste landslag spiller til daglig for Villarreal. Klubben som betyr alt for Pau Torres.

– Jeg er en av de som dro på hver eneste hjemmekamp i den gule drakten. Det er klubben min, det er byen min. Hele familien min er herfra, sier Torres til TV 2.

13 år senere er det elleveåringen som så sine helter på TV som skal gi en ny generasjon Villarreal-supportere håp og stolthet. Onsdag kveld tar han på seg den gule drakten met et mål for øyet. Han skal sikre Villarreal deres første store trofé.

Om tre uker tar han også på seg den spanske landslagsdrakten. Da skal han forsøke å gjenskape det Capdevila, Senna og Cazorla klarte i 2008 i Wien.

– Hvorfor ønsker de å snakke med meg?

Villarreal ligger 65 kilometer unna Valencia og i byen bor det like mange mennesker som det gjør i Bodø. Rundt 50.000.

– Det er en typisk familieby hvor så og si alle kjenner hverandre. Alle har et søskenbarn som er i familie med en annen sitt søskenbarn, og slik fortsetter det, sier Pau Torres til TV 2.

Til tross for det lave befolkningstallet har ikke størrelsen hindret klubben i å utfordre de store lagene i Spania. Etter opprykket i 2000 tok det ikke lang tid før den gule ubåten, som de kalles, etablerte seg i La Liga.

Mens klubben befestet sin posisjon i ligaen vokste det frem en juvel i klubbens akademi. I 2001, året etter at klubben rykket opp til La Liga, ble fem år gamle ble Pau Torres en del av Villarreals akademi.

STORT: Onsdag kveld spiller Pau Torres sin viktigste kamp hittil i karrieren. Foto: Handout

År for år tok han steg og 20. desember 2016 fikk han debuten sin for klubben han har elsket hele livet.



Han ble den første Villarreal-fødte spilleren som debuterte for klubben på 13 år.

– Jeg husker de første årene med A-laget. Jeg kom inn i garderoben og der satt Santi Cazorla, Bruno Soriano, Mariano Gaspar og Sergio Asenjo.. Veldig store spillere..

– I starten satt jeg bare og lyttet til dem. Jeg lo innimellom av anekdotene de kom med. Jeg lærte litt og litt. Jeg husker veldig godt da de inviterte meg til lunsjbordet og ville ha meg med i samtalen.

– Du deltok ikke i samtalene så lenge de ikke inviterte deg inn?

– Nei! Jeg sa til meg selv «hvorfor ønsker de å snakke med meg?» Jeg tenkte at de kanskje snakket om da de spilte sammen med Raúl eller noen andre storheter på landslaget. Jeg lyttet og lærte, sier Torres ydmykt til TV 2.

– Manchester United har startet flørtingen

Nå er det navnet til Pau Torres barna i Villarreal trykker bakpå den gule drakten. De som har samme drømmer som han selv hadde. Men det store spørsmålet Villarreal-supporterne stiller seg er hvor lenge de får beholde stjernespilleren sin.

I hele denne sesongen har det dukket opp rykter om beilere som ønsker seg midtstopperen.

– Manchester United har startet flørtingen med agenten og folkene rundt ham, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

I tillegg er han høyt oppe på de spanske gigantene Real Madrid og Barcelonas ønskeliste.

– Han har en utkjøpsklausul på 65 millioner euro. I dagens marked høres det kanskje mye ut, men Pau Torres er en venstrebeint midtstopper. De vokser ikke på trær, sier Balagué.

– Real Madrid og Barcelona har ikke råd til ham. Jeg vet at Barcelona har et håp om at han skal bli i Villarreal én sesong til. De ønsker å erstatte Gerard Piqué med ham når de har pengene som kreves for å kjøpe ham ut.

Selv har Torres kun én eneste tanke i hodet sitt. Å gi folket fra hans hjemby deres største trofé gjennom tidene.

– For øyeblikket tenker jeg kun på den gule drakten. Hele mitt liv har jeg hatt et forhold til klubben. Jeg tenker ikke på noe som helst annet enn finalen akkurat nå. Det eneste jeg ønsker er å gi klubben min deres første trofé. Jeg ønsker å gi Villarreals innbyggere dette, sier Torres til TV 2.

Skal ta opp arven etter Ramos og Piqué på det spanske landslaget

Det er ikke bare Barcelona som ønsker å erstatte Piqué med Torres. Hele Spania forventer og håper at 24-åringen skal ta opp arven etter Sergio Ramos og Piqué på det spanske landslaget.

– Ja, det tror jeg han kan klare. Han er en av de som peker seg tydeligst ut som det. Han har allerede fått noen kamper og i sommer er han trolig én av Spanias to midtstoppere i EM. Så får vi se hvem makkeren blir. Kanskje det blir Aymeric Laporte, det hadde vært spennende, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Er han klar for å ta steget til en større klubb allerede nå?

– Det er vel det store spørsmålet. Det er jo en spesiell situasjon. Han har vært i Villarreal hele karrieren, sett bort ifra ett år i Malaga. Han har tatt La Liga veldig bra, men har jo kommet frem i veldig kjente omgivelser. Supporterne elsker ham, han er jo supporter av klubben selv. Den tryggheten av å vite at supporterne har ryggen din uansett får man ikke overalt, sier TV 2s ekspert.

Torres har kun levert to gode sesonger i Villarreal, og Mina Finstad Berg får flere navn i hodet når hun tenker på midtstoppere som har byttet ut den gule drakten med større klubber de siste årene.

– Det er jo flere som ikke har fått det helt til. Eric Bailly har slitt utrolig mye med skader i Manchester United, Mateo Musacchio ble aldri en stor suksess i AC Milan. Også har man jo Gabriel Paulista som aldri ble det Arsenal hadde sett for seg. Men Pau Torres har absolutt potensiale til å bli en stopper i verdensklasse, sier hun.