Tommy ble meid ned av motorsyklist

En solrik april ettermiddag i 2019 ligger fire syklister på hjul. Etter en treningsøkt på drøyt fire mil skal kvartetten ta seg en pause.

Det er god sikt og tørr veibane da de fire syklistene gjør tegn før de skal krysse motgående kjørefelt og svinge av veien. Tommy Skarholm sykler fremst i feltet på den oversiktlige veistrekningen nord på Sotra vest for Bergen.

I det Skarholm skal krysse den gule stiplete midtlinjen, gir en motorsyklist plutselig gass for å kjøre forbi syklistene på utsiden.

– Husker ikke mer

– Jeg har rukket ut hånden og når jeg begynner å svinge, hører jeg at en motorsykkel kommer. Så husker jeg ikke mer, sier Tommy Skarholm.

ULYKKESSTEDET: Akkurat her svingte Tommy Skarholm av, etter å ha gitt tegn med venstre hånd i god tid. Skarholm sier det var svært tøft å vende tilbake på ulykkesstedet for første gang siden ulykken i april 2019. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Med en voldsom kraft kjører motorsyklisten, som ligger bak syklistene, rett i sykkelen til Skarholm.

Broren Eivind Skarholm er vitne til det hele. Han er en av de tre som sykler sammen med Tommy Skarholm denne dagen.

– Tommy blir kastet opp i luften som en filledukke, før han landet i asfalten. Sykkelen havner hundre meter lengre fremme, forteller Eivind Skarholm.

De to andre i sykkelfølget er Benedikte, datter til Tommy Skarholm og konen til Eivind Skarholm. I politiavhør har alle forklart seg. De mener motorsyklisten brøt trafikkreglene.

– Snudd opp ned

– Livet mitt ble snudd opp ned på sekunder, sier Tommy Skarholm, som ble fraktet med ambulansehelikopter til Haukeland universitetssykehus.

To år senere er han fremdeles sterkt preget av ulykken og har fått hverdagen snudd opp ned.

– Før ulykken trente jeg tre til fire ganger i uken, minimum syv timer. Nå er det noen få timer hos fysioterapeut, forteller Skarholm.

Datteren Benedikte Skarholm, som var med på den fatale sykkelturen, ser at faren har mistet mye av livsgnisten.

– Han er ikke så flink å snakke om hvordan han har det, men jeg kjenner ham og han har det ikke lett. Han var alltid en sprudlende far, det er han ikke lenger, sier datteren gråtkvalt.

SYKKELLOFTET: Far og datter har brukt mye tid sammen på sykkelsetet. Nå er det slutt. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Skarholm sliter med å bevege seg selv på flat mark. Han har mistet synet på høyre øye og har derfor mistet både jobben og sertifikatet på tyngre kjøretøy.

Politiet henlegger

Saken anmeldes til politiet 4. april 2019, men saken henlegges av Vest politidistrikt etter bevisets stilling 9. juli 2020.

– Det føles som om politiet ikke har gjort noe. Jeg har ikke fått noen forklaring, kun at saken er henlagt, sier Skarholm.

Politiet innhenter vitnebeskrivelser fra Skarholm, de tre syklistene han syklet sammen med pluss en fotgjenger som var vitne til ulykken.

AMBULANSEHELIKOPTER: Tommy Skarholm ble kort tid etter ulykken fløyet med ambulansehelikopter til Haukeland universitetssykehus. Foto: Privat

– Politiet har henlagt saken på bevisets stilling til tross for at det er fire vitner i tillegg til skadelidte som forklarer seg samstemt om hva som skjedde, så det er ikke grunnlag for å henlegge saken på bevisets stilling, det er en grov feil av politiet, mener advokat Stig Nilsen.

Ifølge Nilsen har politiet fått vitnebeskrivelser som forteller at Tommy Skarholm ga tydelig tegn at han skulle svinge av, i god tid før han svingte av.

Klager på henleggelsen

Den 3. august 2020 blir henleggelsen påklaget.

– Men klagesaken blir liggende urørt i en skuff, ikke sendt videre til statsadvokaten for vurdering innen fristen. Det er en grov, uforsvarlig og urettferdig saksbehandling, sier Nilsen til TV 2.

Konsekvensen er at klagen fra Skarholm blir avvist av statsadvokaten fordi klagefristen er utløpt.

Nilsen er kritisk til Vest politidistrikt og mener saken viser at rettssikkerheten til klienten ikke er ivaretatt.

KRITISK TIL POLITIET: Advokat Stig Nilsen er svært kritisk til at politiet henla saken og senere glemte klagesaken slik at ankefristen ble brutt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Saken får ingen strafferettslige konsekvenser for gjerningspersonen. Og det at saken ikke blir belyst i rettssystemet kan føre til at Skarholm får lavere økonomisk oppreisning, sier Nilsen, som opplyser at det spørsmålet tar han direkte med forsikringsselskapet i saken.

– Jeg føler meg fullstendig rettsløs, sier Skarholm, som i dag har mistet jobben og sertifikatet på tyngre kjøretøy.

Han er blind på høyre øye og de mange fysiske og psykiske arrene etter ulykken gjør at han nå kun kan mimre over alle de gode sykkelopplevelsene.

TILBAKE: Tre av de firer syklistene er tilbake på stedet der ulykken skjedde. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Beklager feil

– Her er det dessverre gjort en feil der den påtaleansvarlige, i en travel hverdag, har latt klagen liggende for lenge ubehandlet, sier påtaleleder Gunnar Fløystad ved Vest politidistrikt til TV 2.

BEKLAGER: Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt beklager at klagen på henleggelsen ble liggende så lenge at klagefristen utløp. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

På spørsmål fra TV 2 sier Fløystad at det ikke finnes noen statistikk som viser omfanget av tilsvarende «forglemmelser», men Fløystad mener det er sjeldent politiet oversitter frister i klagesaker som i Skarholm sitt tilfelle.

– Vi har systemer som skal sikre at den enkelte har oversikt og oppfølgning, herunder av klagesaker, sier Fløystad, som oppgir at politiet jobber kontinuerlig med å forbedre rutinene,

– Da vi fikk denne konkrete saken ble innkurven for klagesaker gjennomgått og ryddet for å sikre at det ikke lå klager som ikke følges godt nok opp.

– Hvordan mener Vest PD at rettssikkerheten til fornærmede i denne saken er ivaretatt?

– Det er naturligvis beklagelig at fornærmedes klage ikke ble behandlet innen fristen.

Anmelder politiet

– Saken har blitt etterforsket relativt grundig. Det er gjennomført en rekke avhør og andre relevante etterforskningsskritt, opplyser Fløystad til TV 2.

Advokat Stig Nilsen er uenig:

– Dette er slett politiarbeid, sier Stig Nilsen.

Vest politidistrikt får refs fra Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter som bekrefter at saken forblir henlagt på bevisets stilling fordi politidistriktet ikke sendte klagen videre til statsadvokatkontoret innen fristen.

«Det er svært beklagelig at sak med omgjøringsfrist ikke blir oversendt til klagebehandling innen utløpet av fristen», skriver statsadvokat Benedikte Høgseth.

«Rutinene bes således innskjerpet», påpeker hun også overfor Vest politidistrikt.

På vegne av Tommy Skarholm har advokat Stig Nilsen nå anmeldt saken til Spesialenheten for politisaker.