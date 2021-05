Nå åpner Oslo igjen – trosset flere av FHI sine råd

– Kjære Oslo, nå skjer det!, sa en tydelig tilfreds byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse fredag i forrige uke.

For etter at store deler av Oslo har vært stengt siden november i fjor, går hovedstaden omsider i gang med trinn to av gjenåpningsplanen fra og med onsdag denne uken.

Dette innebærer skjenking av øl, åpne treningssentre, samt åpning av kino, teater og andre kulturarenaer.

Gikk imot FHI

Men dersom FHI hadde fått bestemme, ville mye av det ikke vært en realitet.

Dokumenter TV 2 har fått innsyn i, viser nemlig at byrådet i Oslo trosset FHI på flere punkter.

ANBEFALING: Slik lød FHI sin anbefaling til Oslo. Byrådet valgte å trosse flere punkter. Foto: Skjermbilde / TV 2

Folkehelseinstituttet ønsket nemlig å bevare både skjenkestoppen og stengte treningssentre, samt å samle færre personer på offentlige arrangement.

FHI anbefalte Oslo å iverksette nye tiltak fra og med torsdag 27. mai. Også her trosset byrådet helsemyndighetene og gikk for onsdag 26. mai.

– For å samordne med Viken-kommunene anbefales det at lettelsene gjøres samtidig (foreløpig foreslått fra den 27. mai), også slik at man ser effekt av 17. mai, eid og andre fridager/markeringer nå forrige uke og denne uka før neste trinn i gjenåpningen. Det er en fordel at de lokale tiltakene er samordnet etter 27. mai, skrev FHI i sin anbefaling til Oslo.

Byrådet hørte heller ikke på FHI sin anbefaling når det kommer til utendørs arrangement.

Mens FHI ønsket en gradvis gjenåpning med maks 20 personer, åpner Oslo opp for 50 personer på arrangement med faste tilviste plasser. Uten faste tilviste plasser er det tillatt med 30.

Her er de uenige: Oppheve skjenkestoppen:

FHI: Nei. Oslo kommune: Ja

FHI: Nei. Oslo kommune: Ja Åpne treningssentre:

FHI: Nei. Oslo kommune: Ja

FHI: Nei. Oslo kommune: Ja Antall personer på offentlig arrangement innendørs med faste, tilviste plasser:

FHI: Inntil 10 personer i første omgang. Oslo: 20

FHI: Inntil 10 personer i første omgang. Oslo: 20 Antall personer på offentlig arrangement utendørs:

FHI: Opptil 20 personer. Oslo kommune: 50 personer med faste tilviste plasser, uten faste tilviste plasser: 30 personer.

FHI: Opptil 20 personer. Oslo kommune: 50 personer med faste tilviste plasser, uten faste tilviste plasser: 30 personer. Forslag til dato for gjenåpning:

FHI: 27. mai. Oslo: 26. mai Kilde: FHI og Oslo kommune

Ei heller mente FHI at det var riktig å åpne for flere personer samlet på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste plasser. FHI mente at man burde ha et tak på 10 personer i første omgang. Oslo kommune åpnet for 20 personer med en gang.

GÅR FINT: Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at det kommer til å gå fint med gjenåpningen i Oslo, selv om de har trosset flere av FHIs råd. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Kalkulert risiko

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til TV 2 at de har valgt å se bort fra noen av FHIs råd som en av del av en «totalvurdering», og at den vurderingen handler om mer enn bare smitten i byen.

– Åpning av treningssentre og skjenking til klokken 22 var av hensyn til arbeidsplasser, og kanskje også av hensyn til den psykiske helsen til Oslos innbyggere, sier Steen.

Han mener det er forsvarlig å åpne opp byen onsdag, selv om det kan føre til høyere smittetall.

– Det er en kalkulert risiko. Samtidig må jeg si at jeg er imponert over hvordan over 700.000 innbyggere i Oslo har overholdt reglene. Det tror jeg Oslo-folk kommer til å fortsette med, sier Steen.

En av årsakene til at FHI ønsket å vente med å åpne opp Oslo, var for å se hva slags påvirkning 17. mai-helgen hadde på smittetallene.

ÅPNER: Treningssentrene åpner i Oslo onsdag, selv om FHI rådet at de skulle holde stengt. Det er imidlertid ikke lov med gruppetimer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Hvis vi klarer å holde avstand, være hjemme når vi har symptomer og teste oss, kommer dette til å gå fint, sier Steen.

Til helgen er det meldt over 20 grader og sol i Oslo, noe som trolig vil trekke mange til restaurantene, barene, parkene og badeplassene.

Han tror ikke en solfylt åpningshelg vil slå kraftig ut på smittetallene fordi byrådet regner med folk fortsetter å følge reglene, og fordi gjenåpningen er forsiktig.

– Jeg tror ikke folk kommer til å endre atferd på lørdag bare fordi det er sol og fordi byen har åpnet, sier Steen.

ÅPNER: Serveringsstedene i Oslo åpner onsdag. Fra torsdag frafaller kravet om å bestille mat ved alkoholservering. Her fra en varm junidag på Grünerløkka i 2014. Foto: Berit Roland / NTB

FHI: Forstår Oslo

Selv om Oslo kommune trosset flere av rådene fra FHI, sier instituttet at de forstår at byrådet ville det annerledes.

– Vi ønsket å være litt mer forsiktige i denne fasen av gjenåpningen for å se om det går greit med tanke på smittetallene. Vi forstår at de vurderte det litt annerledes, sier smittevernoverlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Aavitsland sier at FHI har en rådgivende rolle, og at det er kommunene som bestemmer hvilke tiltak som skal fjernes og ikke.

OSLOS VALG: Smittevernoverlege Preben Aavitsland i FHI sier at det er Oslo som beslutter hva slags tiltak de skal ha i byen, og at FHI bare gir råd. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Smittevernråd- og regler er ingen eksakt vitenskap. Oslo har med sin ekspertise bestemt at de kan gå lenger enn det vi foreslo. Det synes vi er greit. Det er Oslo kommune som skal stå for beslutningene, sier Aavitsland.

Smittevernoverlegen sier at både FHI og Oslo kommune kommer til å følge nøye med på epidemien i byen framover.

Bra vær til helgen mener han er positivt, fordi da sitter folk heller ute enn inne. Faren for å bli smittet utendørs er mindre.

– Vi tror at det ikke er så mange smitteførende personer igjen i Oslo. Forhåpentligvis vil det ikke bli noen veldig økning i smittetallene etter den kommende helgen, sier Aavitsland.

NYE UTBRUDD: Gjenåpningen kan føre til nye utbrudd, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Sannsynligheten er stor

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at man må forvente at gjenåpningen fører til nye utbrudd.

– Ettersom det fortsatt er mye smitte i Oslo og mange under 60 år fortsatt ikke er vaksinert, må vi forvente at gjenåpningen vil gi mer kontakt mellom mennesker og dermed øke smittepresset noe. Dersom folk er veldig påpasselige med å følge smittevernråd og regler, vil man fortsatt kunne ha kontroll på smittenivået, men sannsynligheten er stor for at det kan bli flere lokale utbrudd når folk møtes mer, sier han.

Dette er lettelsene i Oslo · Kafeer, skjenkesteder og restauranter åpnes. · Det tillates skjenking til kl. 22.00. · Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening · Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer. · Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper. · For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne. · Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes. · Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer. · Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer. · Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler. · Fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates.

– Hvor alvorlig er det at Oslo har trosset FHI sine råd?

– Oslo og alle andre kommuner i Norge er lokal smittevernmyndighet og er ansvarlige for tiltakene i kommunen. Vi har tiltro til at Oslo gjør fortløpende vurderinger av dette, sier Nakstad.