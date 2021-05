- Usammenhengende oppgulp om IS-terrorister

I serien usammenhengende oppgulp presterer skribent Abdelhak Abdellaoui i sitt tilsvar til meg i TV 2 23.mai å sette ny rekord.

Fullstendig absurd

Påstander og karakteristikker uten særlig begrunnelse slenges ut på måfå. Det er derfor på sin plass å svare på noen av de absurde påstandene som fremkommer i innlegget.

I sitt forsøk på å normalisere og renvaske ekstrem islamisme beskriver Abdellaoui mennesker som reiste fra Norge til Syria for å tilslutte seg til IS, det mest bestialske terrorregimet i moderne tid, som «rotløs ungdom».

Videre legger han til at mye av grunnen til at disse menneskene har reist til Syria for å tilslutte seg et terrorregime er «FrPs retorikk gjennom årtier». Fremskrittspartiet beskyldes altså, gjennom å ha tatt til orde for en streng innvandrings- og integreringspolitikk, for å være medskyldig i drap, systematiske voldtekter av minoriteter og terrorvirksomhet.

Det er fullstendig absurd, og gir uttrykk for et farlig tankegods. Abdellaoui gir med dette ytringsfriheten og idealet om en offentlig politisk debatt ansvar og skyld for IS-terrorister og deres bestialske herjinger.

Logikken er at hvis man hadde frastått fra å ytre seg, så hadde heller ikke disse menneskene blitt radikaliserte terrorister.

Debatten sporer fullstendig av

Enkeltmennesker fraskrives ansvar for sine handlinger. Slike påstander er fullstendig på viddene, og kan ikke stå uimotsagt.

Utgangspunktet for debatten er spørsmålet om Norge aktivt skal hente IS-terrorister ut fra leire i Syria og Irak og tilbake til Norge, eller ikke. Fremskrittspartiets standpunkt er at vi ikke skal hente disse terroristene, som utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for det norske folk, tilbake til Norge.

Dette er personer som har vendt Norge og våre demokratiske verdier ryggen ved å tilslutte seg IS. Vi mener derfor at fokus bør ligge på å få opprettet en internasjonal straffedomstol, og dømme forbrytelsene der de er begått.

Det er helt legitimt å være uenig med Fremskrittspartiet i debatten om hjemhenting av IS-terrorister. Det respekterer jeg, og jeg ønsker gjerne debatten velkommen.

Derimot reagerer jeg når debatten sporer fullstendig av, og det kommer påstander om at folk kan bli radikale islamister som får et voldsomt behov for å påføre mest mulig lidelse på uskyldige mennesker, dersom noen tar til orde for en streng innvandringspolitikk i Norge.

Jeg forstår at Abdelhak Abdellaoui verken liker Fremskrittspartiet eller meg. Det er helt ok. Jeg oppfordrer han til å fortsette med å ytre seg.

Likevel, til neste gang kan det være en fordel å holde seg innenfor rammene av sivilisert debatt, og spare seg for de mest koko påstandene. Debatten blir nemlig mye bedre av nettopp det.

