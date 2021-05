TV 2s ekspert ser rødt: – Han får UEFA og FIFA til å se ut som korgutter

Håndballtopp trakk seg i protest etter skandaleavsløring, ifølge dansk avis. Bent Svele synes saken er forferdelig trist for idretten sin.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) er rammet av et opprør, skriver den danske avisen Ekstra Bladet.

Grunnen skal være at den omstridte presidenten, Hassan Moustafa, mener at nordiske dommere favoriserer nordiske land i håndballsluttspill.

Ifølge avisens opplysninger er egypteren særlig opprørt over VM-kampen mellom Sverige og Egypt. Hjemlandet hans tapte med ett mål, og kampen hadde norske dommere.

Moustafa vil nå bestemme selv hvem som skal dømme kampene, skriver den danske avisen.

MESTERSKAP: Det lå mye prestisje for Hassan Moustafa i å få håndball-VM til hjemlandet i vinter. Foto: Mohamed Abd El Ghany

Ramon Gallego, formannen i IHFs dommerkomité, opplyser i et åpent brev til Ekstra Bladet at han trekker seg.

– Årsaken er min alvorlige uenighet med IHFs president, spesielt på grunn av hans innblanding i utvelgelsen av dommere, skriver spanjolen.

Svele freser

TV 2s håndballekspert Bent Svele ser rødt når han får høre om hva Moustafa angivelig har bestemt seg for. Han mener at det bare føyer seg inn i rekken av «helt meningsløse og forferdelige ting han driver med».

– Han er jo verdens mest korrupte idrettsleder. Det er ingen tvil om det. Han får FIFA og UEFA (fotballforbundene) til å se ut som korgutter. Det føyer seg bare inn i rekken. Jeg syns det er forferdelig og trist for idretten vår, sier Svele.

– Har han en grunn til å tenke at nordiske dommere favoriserer nordiske land?

– Nei. Overhodet ikke. Hvis det er noen som er rettferdige, er det de nordiske dommerne. Det er det ingen tvil om.

Da mener Svele at det er nærmere at nordiske dommere dømmer andre veien fordi de er redd for å bli oppfattet som partiske.

– Han bommer grovt på sånne påstander. Men det forteller egentlig bare hvor galt det er, sukker TV 2s håndballekspert, før han fullroser spanske Gallego for at han trekker seg fra vervet i IHF.

Norsk dommer overrasket

Norske Lars Jørum dømte Sverige-Egypt, en av kampene som trekkes frem av Ekstra Bladet. Han vil ikke kommentere saken nå, utover dette:

– Det kommer overraskende på.

INVOLVERT: Lars Jørum (til venstre) og Håvard Kleven dømte en av kampene som skal ha fått håndballpresidenten til å se rødt. Foto: Fredrik Hagen

President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, understreker at han ikke kjenner til denne konkrete saken, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Det jeg kan si, er at slik jeg kjenner dommerne, har de veldig lyst til å være gode uavhengig av hvem de dømmer. De fleste dommere har et naboland og et hjemland som mer eller mindre er nærme. Det er en problemstilling vi må leve med i ulike sammenhenger uansett, og man må utvikle gode dommere som ikke lar seg påvirke av verken det ene eller det andre, sier Lio.

– Når det gjelder organiseringen av dommerarbeidet i IHF, bør jo det gjennomføres på en måte som setter det faglige i høysetet. Det er det jeg vil si på generelt grunnlag, for jeg kjenner ikke denne konkrete saken veldig nøye, understreker han.