Koteng takker Hareide: - Jeg angrer på alle kontroversene

– Det har betydd mye. Han er intelligent og veldig dyktig. Også har han en aura som gjør at folk hører på han. Det tror jeg har betydd voldsomt, sier Ivar Koteng.

Han møter TV 2 dagen etter 2-3-tapet for Molde. Men selv om det ble et bittert tap mot erkerivalen på hjemmebane, så virker stemningen å være annerledes på RBK-brakka enn den har vært de siste årene.

Tøffe bortekamper er gjort unna, flere sentrale RBK-ere er på vei tilbake fra skade - og spillet virker å være i utvikling.Utenomsportslig bråk og to svake sportslige sesonger er byttet ut med offensiv vilje og gullambisjoner.

– Det er klart at det ikke er så mange trenere som kan trene Rosenborg. Den pondusen Åge har er viktig. Det er spillere som er meritterte her. De er laget sånn at de må ha en trener som er så god at de mener at han kan lære bort noe til dem, sier Koteng.

TV 2 har tidligere omtalt at flere RBK-ere mener den største forskjellen på Rosenborg til i år er at Åge Hareide er den tydelige sjefen.

– Er det så enkelt?

– Ja, det er så enkelt som det, sier Ivar Koteng.

Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold

Det er en av grunnene til at Rosenborg allerede nå er klare på at de ønsker å forlenge kontrakten til Åge Hareide. Den går i utgangspunktet ut ved sesongslutt.

– Vi vil ha Åge, og Åge vil muligens ha oss. Men Åge er en voksen mann, så vi snakker jo sammen rett som det er, sier Koteng.

Har bevisst tatt støyten

Trolig har ansettelsen av Åge Hareide gjort at Koteng har havnet mer i bakgrunnen. Selv mener 61-åringen at det er helt naturlig at han ikke har figurert så ofte i mediebildet i det siste.

– Det er jo sånn at den viktigste jobben til styret stort sett er å ansette og avsette folk. Så lenge vi ikke gjør det, så blir det jo ikke så mye styr i media. Så er det sånn at noen gang må gjøre en jobb og avlaste litt folk - men sånn situasjonen er nå, så har det ikke vært så mye behov for det. Heldigvis har jeg ikke vært så mye synlig i det siste, sier Koteng.

I løpet av de siste årene har han vært en tidvis omdiskutert styreleder i norsk fotball. Likevel er det ikke noe bevisst valg at han nå har trukket seg mer unna.

– Det er vel heller slik at det er mer bevisst når jeg tar støyten. Også har det ikke vært noe behov for å ha en slik aksjon i det hele tatt nå, sier han.

Kotengs innstilling er at han lever fint med at det blåser litt rundt han.

Han hevder han ikke får med seg det som står i avisene om seg selv. TV-en kan han gjerne slå av om det handler om han selv. Han lar seg ikke påvirke, sier han.

Derfor mener han at det er bedre at han tar støyten enn at andre i Rosenborg får presset på seg.-

Det er klart at det må være sånn hvis du skal ta ansvar. Da kan du ikke bare sole deg i glansen. Da må du ta nedsiden også, sier Koteng.

– Angrer du likevel på noe av det som har skjedd de siste årene?

– Ja, de fleste kontroversene angrer jeg jo på. Men kunnskapen vi hadde på det tidspunktet var jo annerledes, det er utfordringen. Vi har jo prøvd å gjøre vårt beste utifra det vi visste på det tidspunktet. Vi skulle for eksempel jobbet mye hardere for å holde Kåre (Ingebrigtsen) og Erik (Hoftun) utenfor rettssalen. Hadde jeg visst det jeg visste nå, så hadde vi ikke havnet der, sier han.

Vil fortsatt si fra

Ivar Koteng har vært styreleder i Rosenborg siden 2012. Selv om han helst ønsker å holde seg unna overskriftene, så vil han ikke love at det ikke vil blåse rundt Rosenborg igjen.

Som type mener Koteng, selv en vellykket businessmann, at det må stilles krav til omgivelsene for å utvikle seg.

– Jeg tror det må være sånn. Så er det sikkert mange måter å gjøre ting annerledes på. Men jeg gjør det på min måte, og på den måten jeg mener det er rett. Ellers hadde jeg jo gjort det annerledes. Så er det sikkert mange styreledere som mener ting kunne gjort ting annerledes, og de er sikkert dyktigere eller like dyktige som meg, sier han.

– Er det noe spesielt du har tatt lærdom av i løpet av din periode som styreleder?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men du lærer jo. Kunnskapsnivået er jo høyere enn da jeg startet, så da tilpasser jo man seg litt, sier Koteng.Hans oppfatning er at harmonien innad i Rosenborg har vært langt bedre enn inntrykket kanskje har vært utad. For som han påpeker: Også Åge Hareide stiller krav.

– André Hansen har sagt at det har vært kaos i Rosenborg de siste årene. Er den tiden over nå?

– Det er nok sånn at hvis du skal du bli god, så må det være noe som skjer. Sånn er jo det rundt Åge (Hareide) også, men det er mer systematisk. Det er ikke slik at det er søndagsskole hver dag her, sier Ivar Koteng.