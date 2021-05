Elliot Page viser frem kroppen etter operasjon– hylles

GOD KVELD NORGE (TV 2): Elliot Page blir hyllet for bilde etter transformasjonen.

Den kanadiske skuespilleren som er best kjent under navnet Ellen Page fortalte i desember i fjor at han er en transperson og byttet da navn til Elliot Page (34).

– Jeg ønsker å dele at jeg er en transperson, mine pronomen er han/hen og jeg heter Elliot, skrev han i et lengre innlegg.

Ny kropp

Tidligere i år gikk skuespilleren igjennom en kjønnskorrigerende operasjon og opererte bort brystene, nå viser han stolt frem den nye kroppen sin på Instagram.

I et lengre intervju med Vanity Fair forteller 34-åringen om hvordan han for første gang i livet føler seg komfortabel med seg selv og sin egen kropp.

– Den største forandringen er at jeg bare kan eksistere nå. Bare det å kunne sitte for meg selv uten at jeg konstant er distrahert, sier han i intervjuet.

I et intervju med den kjente TV-programlederen Oprah Winfrey, forteller skuespilleren at livet har endret seg.

– Det å gå ut fra badet med et håndkle rundt livet og kikke på meg selv i speilet og tenke «dette er meg». Jeg får ikke panikkanfall lenger. Bare det å ha på seg en t-skjorte og makte å ta på mitt eget bryst. Det å føle seg komfortabel i min egen kropp for første gang, sier han.

Hylles

I kommentarfeltet til bildet som han la ut på Instagram, florerer det av positive tilbakemeldinger. Blant andre fra skuespillerkollegene Julianne Moore (60) og Nina Dobrev (32), og artist Miley Cyrus (28).

– Hot, skriver Cyrus.

– Du ser fantastisk ut, men først og fremst lykkelig skriver Dobrev, mens Moore ønsker han en god sommer.