Skjøt Halil (21) i hodet: – Ingen fortalte meg at det var en kule i kammeret

OSLO TINGRETT (TV 2): Den 21 år gamle mannen som drepte Halil Kara (21) på Prinsdal i fjor, mener han bare skulle true kameraten til Kara. At skuddet gikk av, kom som et sjokk.

– Først vil jeg si at det som har hendt, er en tragedie for familiene og miljøet.

Slik begynner drapsmannen sin forklaring i Oslo tingrett.

Den 10. januar i fjor, like før midnatt, var han utenfor Prinsdal Grill sørøst i Oslo. Med tildekket ansikt skjøt han Halil Kara i hodet fra kloss hold. Dertter knivstakk han Karas kamerat før han rømte fra stedet.

Påtalemyndigheten mener at to andre menn medvirket til drapet. Alle de tre nekter straffskyld, og tirsdag møter de i retten.

DREPT: Titalls venner av Halil Kara (21) reiste med familien hans til Tyrkia for å delta i begravelsen uken etter drapet. Foto: Privat

Drapsmannen forklarer seg om det han mener var et uhell.

Ba kompis om våpen

Ifølge 21-åringen ble han i løpet av ettermiddagen kontaktet av en kamerat som lurte på om han ville være med og spise. Han spurte en annen kompis, en av de to medtiltalte, om han også ville være med.

Sammen kjørte 21-åringen og medtiltalte mot Bogerud, der de skulle møte tredjemann, forklarer han i retten.

– Ved trafikklyset ved Hauketo ser jeg en bil passere i retning Prinsdal. N.N. (medtiltalt 19-åring, red.anm.) sier at en av dem som har plaget ham, sitter i den bilen, forklarer han.

21-åringen sier han tenkte på alle situasjonene der kameraten hans hadde blitt plaget, og at han ble nysgjerrig på hvem disse menneskene egentlig var.

Derfor kjørte han etter dem.

SPISTE HER: Bare minutter før han ble drept, satt Halil Kara (21) sammen med venner og spiste på Prinsdal Grill. Foto: Frode Sunde

Da han så Halil Kara og hans tre kamerater, kjente han igjen Kara og to av de andre. Den siste personen, han som skulle ha plaget kameraten hans, hadde han ikke tidligere sett. Likevel ville han snakke med ham.

– Jeg var lei av å høre om alle gangene N.N. (medtiltalte) hadde blitt slått og plaget. Derfor ringte vi N.N. (den andre medtiltalte) og ba ham komme til Prinsdal med et våpen, sier han.

– Skulle skape frykt

Ifølge 21-åringen tok det en liten stund før kameraten dukket opp med våpenet. I mellomtiden pratet de om at det var på tide å irettesette Karas kamerat for oppførselen hans.

– Jeg ønsket å stille opp som en god venn og snakke med dem, sier han.

Da drapsmannens kamerat kom med våpenet, hevder skytteren han fikk beskjed om at det ikke var patroner i pistolen. Den var kun ment for å skremme de andre mennene.

I RETTEN: Advokat Morten Furuholmen forsvarer den 21 år gamle drapsmannen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I tillegg fikk han en kniv til å forsvare seg med dersom situasjonen skulle eskalere.

– Jeg skulle bort for å snakke med dem og skape frykt. N.N. (medtiltalte) skulle sitte i bilen. Jeg skulle si «slutt å plage ham, eller skjer det her». Så skulle jeg komme tilbake, og vi skulle dra til Bogerud for å spise, sier han.

Bistandsadvokaten til Karas kamerat, advokat Bjørn Aksel Henriksen, sier til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene om at han skal ha hatt noe uoppgjort med tiltaltes kamerat.

– Får helt sjokk

21-åringen sier han stod og ventet i noen minutter før kompisgjengen til Halil Kara kom gående ut av gatekjøkkenet.

– De går mot bilen, og jeg bestemmer meg for å gå etter. Idet jeg nærmer meg N.N. (Halil Karas kamerat, red.anm.), ser jeg at Halil står foran ham. Jeg retter våpenet mot Halil for å få ham til å gå til venstre, for å få snakke med N.N. (Halil Karas kamerat).

Skytteren tar en pause og puster tungt før han forklarer seg om drapet.

– Halil rykker til, og jeg rykker til. Da løsner et skudd. Det neste jeg ser, er at han faller. Jeg får helt sjokk. Ingen hadde fortalt meg at det var en kule i kammeret, sier han.

MANGE OPPMØTTE: Hundrevis av mennesker var til stede under minnestunden i Søndre Nordstrand Muslimske senter fire dager etter drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tidligere tirsdag har Karas bestekompis forklart at drapsmannen umiddelbart etter skuddet slo ham i hodet, før det oppstod et basketak. Gjerningsmannen selv sier det var han som ble slått først.

Uansett ledet drapet til en voldsom slåsskamp mellom 21-åringen og Karas to kamerater. Under basketaket ble Karas kamerat knivstukket flere ganger, men også skytteren sier han var redd.

– Jeg var helt sikker på at jeg skulle bli drept. Jeg kjente på en skikkelig dødsangst, sier gjerningsmannen i retten.

– Latet som ingenting

Omsider kom 21-åringen seg løs fra grepet til Karas kamerat.

– Jeg ser en mulighet til å løpe, og jeg tar den muligheten. Mens jeg løper, snur jeg meg og retter våpenet bakover for å se om de kommer. Så fortsetter jeg å løpe, sier han.

MARKERING: I dagene etter drapet ble det lagt ned blomster og lys på parkeringsplassen der Halil Kara (21) ble skutt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han er også tiltalt for å ha truet Karas kamerater med skytevåpenet. Det er det eneste han erkjenner straffskyld for.

Mannen forklarer at han kastet pistolen mens han løp hjemover, fordi han var redd for selv å bli skadet av den. Politiet har aldri funnet drapsvåpenet.

Da han kom hjem, tok han av seg klærne og la dem i en pose. Så tok han en dusj, før han la seg.

– Jeg latet som ingenting, sier han.

Skytteren forklarer at han fikk en kamerat til å kvitte seg med klærne hans, og at han ringte en annen kamerat som igjen ba to andre om å kjøre ham til Gøteborg.

De to som satt i bilen sammen med skytteren, er tiltalt for å ha hjulpet ham med å unndra seg straff. De nekter straffskyld og sier de ikke visste hva som hadde skjedd kvelden i forveien.

FØRSTE RETTSDAG: Advokat John Christian Elden forsvarer den 19 år gamle mannen som er tiltalt for å ha medvirket til drapet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fra Sverige gikk turen sørover i Europa, i retning Kosovo. På vei dit ble 21-åringen pågrepet på grensa mellom Ungarn og Serbia.

– Det var full panikk hele veien fra det skjedde til jeg ble pågrepet. Kanskje helt til i dag, sier han.

Mulig gjengkonflikt

Påtalemyndigheten mener at drapet skyldes en konflikt mellom et miljø på Holmlia og et miljø på Mortensrud. Konflikten har oppstått i kjølvannet av at den kriminelle gjengen Young Bloods de siste årene har slått sprekker.

Totalt er 109 vitner avhørt i saken, men politiet har hatt store problemer med å få detaljert kunnskap om konflikten.

Årsaken er, ifølge påtalemyndigheten, en kodeks i miljøet som går ut på at man ikke skal dra andre personer inn i politisaker.

PÅTALEMYNDIGHETEN: Aktor Irlin Irgens (t.h.) og etterforskningsleder Nina Ragnhild Ramstad under den første dagen av rettssaken etter Prinsdal-drapet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Under rettssaken som begynte tirsdag, svarer skytteren og kameraten til Halil Kara kort på de aller fleste spørsmål de har fått.

Ingen av dem har kjennskap til noen konflikt. Drapsmannen er også kjent med en lang rekke hendelser der hans medtiltalte har blitt banket opp, men han sier han ikke vet noe om hvem som har stått bak det.

– Jeg ville ikke plage ham med det, så jeg spurte ikke. Men jeg kjente på en veldig medfølelse, og det var derfor jeg ville snakke med de gutta den kvelden, sier 21-åringen i retten.

For den etterlatte familien har knytningene til et kriminelt miljø vært ekstra belastende, ifølge deres bistandsadvokat Veysel Ince.

– Halil bodde med sin far og mor, og de kjenner Halil godt. Politiet kan ha gode grunner til å knytte drapet av Halil til en konflikt mellom to miljøer. Familiens poeng er at Halil selv verken var kriminell eller hadde noe tilknytning til et kriminelt miljø, sier Ince til TV 2.

Det er satt av fire uker til rettssaken i Oslo tingrett.