Kurt og Veronica vant Sommerhytta – de andre deltakerne reagerer på urettferdighet

Denne våren på TV 2 har fire Sommerhytta-deltakerpar kjempet om å vinne hytta de selv har pusset opp på Mjøsli i løpet av ti uker.

I torsdagens episode skulle vinneren av årets sesong av Sommerhytta kåres.

Før den store finalen ledet gult lag, far og datter Kurt Rasmussen (48) og Veronica Johansen Rasmussen (26) med seks gullhammere. Hakk i hel med fem gullhammere lå det grønne laget, samboerparet Anna Rosenlund Skretteberg (23) og Jone Engemoen Hansen (27).

Det røde laget, bestevennene Christine Kirkhorn (26) og Adrian Middelthon (25), hadde én gullhammer, mens det blå laget, tvillingsøstrene Trude og Trine Rishaug Lium (41), stod med null gullhammere.

Til sist var det far og datter som stakk av med seieren.

VINNERE: Kurt Rasmussen og Veronica Johansen Rasmussen vant den femte sesongen av Sommerhytta. Foto: Espen Solli/TV 2

Knepen seier

Allerede tidligere i finaleuken kunne parene kapre to viktige gullhammere ved å vinne konkurranser. Da far og datter klarte å vinne begge, betød det at hyttedrømmen ikke lenger var innen rekkevidde for tvillingene og bestevennene.

To gullhammere skilte far og datter, og det unge samboerparet før den store finalen.

SEKS GULLHAMMERE: Deltakerparene kjempet om seks gullhammere i finaleuken. Foto: TV 2

Da Rosenlund Skretteberg og Engemoen Hansen fikk både nabohammeren, og interiørdesigner Aina Sollie Steen sin hammer, hadde stillingen blitt utlignet.

Snekker Lars Fossum ga sin gullhammer til far og datter.

Til sist var det hageekspert Finn Schjøll som avgjorde vinneren. Dersom Schjøll ga hammeren sin til samboerparet, ville de stikke av med seieren, da de allerede hadde kapret nabohammeren. Den veide tyngst, dersom parene til sist stod med like mange gullhammere.

Schjøll ga derimot hammeren sin til far og datter, som ble svært sjokkert da de innså at de vant.

– Det er veldig, veldig stort. Egentlig helt sykt. Det er fortsatt ganske uvirkelig. Jeg er jo veldig stolt, sier Johansen Rasmussen da TV2.no slår på tråden.

Takknemlig

Hun føler på en enorm takknemlighet for å ha vunnet hytta.

– Jeg hadde veldig håp om nabohammeren. Da den ikke gikk til oss tenkte jeg: "Shit, der røk det". Jeg var så sikker. Da ekspertene skulle dele ut sine hammere, hadde vi en anelse på Lars og Aina. Da det kun var Finn igjen, ante jeg ikke hvem han kom til å gi den til. Da han ga den til oss, fikk jeg helt sjokk. Men ikke minste følte jeg på en veldig takknemlighet, sier hun.

I en e-post til TV2.no skriver også far at det føles ganske uvirkelig å stå igjen som vinneren av Sommerhytta.

– Det føles helt uvirkelig. Når man tenker tilbake på finaleuken, så var det ingenting som var gitt. Vi hadde aldri vunnet hytta hvis vi ikke hadde vunnet de to ukeskonkurransene i finaleuken, skriver han.

TAKKNEMLIGE: Far og datter er takknemlige over å ha vunnet hytta de selv har bygd og pusset opp i ti uker på Mjøsli. Foto: Espen Solli/TV 2

Det populære TV 2-programmet ble spilt inn våren 2020. Far og datter har dermed holdt seieren hemmelig i omtrent ett år. Det har vært lettere enn de forestilte seg.

– Det har vært mange spørsmål fra venner, på jobb og til og med fra tilfeldige på gaten. Men vi har klart å holde masken. Jeg har vært veldig innstilt på at dette er noe som jeg må holde hemmelig, og vært forberedt på at folk kom til å spørre, sier Johansen Rasmussen.

Så fort andreetasjen står klar, forsikrer de om at hytta kommer til å bli flittig brukt.

– Hytta blir et samlingspunkt og et feriested for familien vår, sier de.

SAMLINGSPUNKT: Hytta skal bli flittig brukt, og et perfekt samlingssted for familien. Foto: Espen Solli/TV 2

Reagerer på vinneren

Det er derimot én ting som ikke kommer frem på TV i årets Sommerhytta-sesong.

Til TV2.no forteller nemlig de tre andre deltakerparene at de mener Kurt Rasmussen var overkvalifisert til å være med på Sommerhytta. De mener produksjonen ikke burde tillatt han å være med i konkurransen, da det var urettferdig overfor de andre deltakerne.

– Vi merket veldig tidlig at det var én som hadde for mye erfaring, med tanke på hva vi ble lovet om konkurransen. Allerede fra dag to reagerte vi kraftig på at Veronica skulle lære å snekre av faren sin, sier Adrian Middelthon.

Venneparet Middelthon og Christine Kirkhorn forteller at da de takket ja til å være med på Sommerhytta, forsikret de seg flere ganger med produksjonen om at det var amatører som deltok og at nivået var likt for alle par, noe de skal ha fått bekreftet.

– Hadde produksjonen vært ærlige med oss fra start og sagt at det var noen som hadde mye erfaring, da hadde vi faktisk takket nei. Vi mistet mye lønn for å være med for gøy. Jeg følte vi bare var med for å lage TV, sier Middelthon, som endte på en tredjeplass i konkurransen med sin bestevenn.

REAGERER: De andre deltakerne reagerer på ferdighetsnivået til Kurt Rasmussen. Foto: TV 2

Amatører

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, uttaler seg på vegne av både kanalen og produksjonsselskapet Strix. Han skriver i en e-post til TV2.no at det kun er amatører som er med på Sommerhytta

– Ingen med profesjonell bakgrunn som snekker, tømrer, gartner eller interiørdesign er med som deltakere. I år, som tidligere, er det jevnt mellom noen av parene, men ikke alle denne gangen. Slikt vet man ikke på forhånd. Vi har tidligere hatt deltakerpar med en del byggerfaring, men som ikke nådde helt opp likevel. Sommerhytta dreier seg om så mye mer enn bare det å bygge. Det er totalen som til slutt teller, skriver han.

Innledningsvis i søknadsskjemaet for programmet står det at dersom man enten er håndverker, gartner, interiørekspert eller har mye erfaring med oppussing, blir man diskvalifisert fra å melde seg på Sommerhytta.

Kirkhorn og Middelthon reagerer på at Rasmussen ikke gikk under sistnevnte kategori.

– Hvis ikke han går innunder den kategorien, da gjør ingen, sier Kirkhorn.

Pressesjefen sier at det er lov å forberede seg godt før innspilling.

– Deltakere i Sommerhytta kan ikke ha jobbet profesjonelt eller være utdannet innen disse yrkene. Å ha erfaring med snekring på hobbybasis er lov, og det er også lov å være flink, jobbe hardt og systematisk, og forberede seg godt før Sommerhytta starter.

HANDY DAME: Anna Rosenlund Skretteberg hadde et par mindre oppussingprosjekter, før hun og samboeren Jone Engemoen Hansen ble med på Sommerhytta. Foto: TV 2

Venneparet er tydelige på at de forstår det er vanskelig å finne deltakerpar som stiller på helt lik linje.

– Men her var det så skjevdelt. Anna hadde jo snekret litt med faren sin, og det har vi ingen problem med i det hele tatt, sier Kirkhorn.

– Vi skjønte at vi kom til å tape mot Anna og Jone også. Men Anna hadde ikke så mye erfaring at det stod i strid med regelverket. Vi unner alle seieren, så lenge de er med på «fair play» og like vilkår, sier Middelthon.

– Når det er en så stor gevinst, som det er i dette programmet, skal vilkårene være like for alle, mener de.

Forberedte seg før innspillingen

Rasmussen skriver til TV2.no at han selv ikke følte seg overkvalifisert til å være med på programmet.

– Jeg har jobbet som bokbinder siden jeg var 17 år, men har alltid vært interessert i hvordan ting gjøres og lages. I tillegg er jeg en mann på snart 50 år som naturligvis vil ha mer erfaring med diverse oppussing og verktøy, skriver han.

SKULLE LÆRE: Veronica Johansen Rasmussen håpte å lære ett og annet om oppussing og verktøy av sin far i løpet av Sommerhytta-oppholdet. Foto: TV 2

Omtrent seks uker før innspillingen startet, fikk far og datter beskjed om at de var plukket ut som ett av de fire deltakerparene i årets sesong. Fra da av brukte de mye tid på å forberede seg.

– Fra dette tidspunktet brukte jeg det meste av min fritid på å se gamle sesonger av Sommerhytta, og se Youtube-videoer om hvordan ting gjøres når det gjelder bygging og lignende. Veronica introduserte meg for Pinterest, hvor vi også fant masse inspirasjon og hvordan ting gjøres. Jeg tenker det er merkelig at enkelte ikke kom mer forberedt til konkurransen når det handlet om en så stor gevinst, skriver han.

Ifølge Middelthon og Kirkhorn ble deltakerne til Sommerhytta plukket ut på ulike tidspunkter.

– Vi var det siste paret, noe som gjorde at vi ikke hadde mye tid til å øve før vi ble satt i karantene, sier de, som knapt hadde rørt en sag før de ble med på programmet.

– Når det er sagt kunne vi fått et års forsprang og fortsatt ikke vært i nærheten av Kurt, sier venneparet.

LITE ERFARING: Venneparet Christine Kirkhorn og Adrian Middelthon hadde lite erfaring, før de ble med på Sommerhytta. Foto: TV 2

Johansen Rasmussen sier hun synes det er synd at de andre parene sitter igjen med en urettferdighetsfølelse.

– Jeg kan ha forståelse for de andre parene, men vi var hvert fall to par som stilte ganske likt, og da tenker jeg på oss, og Anna og Jone, sier hun.

Hun er enig i uttalelsen til sin far, om at forberedelser er naturlig.

– I etterkant har jeg tenkt at hadde jeg vært dem hadde jeg kanskje øvd meg litt mer i forkant eller satt meg litt mer inn i verktøy og slikt. Vi har brukt mye tid, både i forkant, og i helgene, på å forberede oss, og lære ting. Jeg synes det er veldig naturlig, når du har vært så heldig å bli plukket ut til en slik konkurranse, hvor det er en så stor gevinst, sier hun.

FORBEREDTE SEG: Far og datter forberedte seg ved å se på videoer og finne inspirasjon, før de ble med på Sommerhytta. Foto: TV 2

Mener det er urettferdig

Selv om det var far og datter som stakk av med seieren og hytta, understreker de andre deltakerparene at deres reaksjon ikke dreier seg om bitterhet.

– Det handler ikke om at vi ikke kan være glade på andres vegne, eller at vi ikke liker noen her. Det er ikke noe personlig i det hele tatt, men vi sitter igjen med en urettferdighetsfølelse, sier Kirkhorn.

– At vi synes det er urettferdig med Kurt sine forkunnskaper handler ikke om at vi er bitre over finalen, og at vi tapte på målstreken. Det handler mer om at det har vært en urettferdighet siden start, sier Anna Rosenlund Skretteberg.

Til TV2.no sier også tvillingene Trude og Trine Rishaug Lium at de reagerte på hvor god Rasmussen var. De mener at far og datter trolig har utelukket mye informasjon til produksjonen.

– Det tenkte jeg hele tiden, at han var fryktelig god på alt. Litt for god til å være med på Sommerhytta. Det burde vært deltakerpar som stilte mer likt, sier Trine, som samtidig understreker at hun ikke føler på noe bitterhet.

– Kurt hadde enormt med erfaring, mye mer enn alle oss andre. Det var litt urettferdig, sier Trude.

BRATT LÆRINGSKURVE: Tvillingene Trude og Trine Rishaug Lium hadde revet vegger og malt litt, før de ble med på Sommerhytta. Foto: TV 2

– Ikke løyet

Da TV2.no spør vinnerparet om de utelot vesentlig informasjon, er det et kontant svar:

– Nei. Vi har selvfølgelig ikke løyet på intervjuet om hvor mye erfaring jeg hadde. Jeg fortalte hvilke erfaringer jeg hadde, og produksjonen sa at dette var innafor. Om man ser tilbake på tidligere sesonger har det ofte vært forskjell i ferdighetsnivåene. Fjoråret er jo et godt eksempel på at de med mest erfaring ikke nødvendigvis vinner, skriver Rasmussen.

IKKE UTELATT INFORMASJON: Far og datter understreker at de aldri har utelatt informasjon om erfaringene sine. Foto: TV 2

Forrige Sommerhytta-sesong ble kjæresteparet Øyunn Krogh og Levi Try utpekt som vinnere, og de hadde svært lite erfaring med oppussing før innspillingen startet.

De tre andre deltakerparene i årets Sommerhytta-sesong hevder Rasmussen hadde mye erfaring med å pusse opp fra tidligere, blant annet flere bad og kjøkken.

Det avviser Rasmussen.

– Jeg hadde litt erfaring med oppussing på hobbybasis, men ikke noe spesiell erfaring med verken kjøkken eller bad. På Sommerhytta var det jo et annet ungt, erfarent par som vant både kjøkken- og badeuken, sier han, og sikter til samboerparet Rosenlund Skretteberg og Engemoen Hansen.

HOBBYBASIS: Kurt Rasmussen forklarer han hadde litt erfaring med oppussing på hobbybasis. Foto: TV 2

Far og datter synes det er trist at de andre parene føler på en uretfferdighetsfølelse, men påpeker at alle var klar over vinnersjansene.

– Vi velger å ikke bruke så mye tid og energi på å tenke på det. Vi visste alle sammen at her var det 25 prosent sjanse for å vinne, og 75 prosent sjanse for å dra derfra uten hytte. Vi har ingenting vondt å si om de andre deltakerne, og gleder oss heller over opplevelsen, og at vi faktisk vant Sommerhytta, skriver han.

Grundig bakgrunnssjekk

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at de alltid gjør en grundig bakgrunnsjekk på deltakerne som får være med i programmet.

Det ble også gjort i dette tilfellet, bekrefter han.

– Kurt er utdannet bokbinder og har jobbet som det hele livet. Han har altså ingen profesjonell erfaring med snekring, tømring eller bygging.

– Sommerhytta dreier seg om veldig mye mer enn å være fingernem i snekring. Kreativitet, originalitet, form, farge og interiør er også med som viktige faktorer, understreker han.

Dahl sier at verken TV 2 eller produksjonsselskapet Strix har noen grunn til å tro at uriktig informasjon ble gitt fra Rasmussen.

Ble tilbudt psykolog

Allerede i starten av innspillingen skal de tre deltakerparene ha forhørt seg med produksjonen, da de reagerte på ferdighetene til Rasmussen.

– Vi sa ifra til produksjonen på dag to at her er det noe som skurrer veldig, sammenlignet med de andre deltakerne, og andre sesonger som har vært, forteller Middelthon.

I den tredje uken valgte de tre deltakerparene på nytt å konfrontere produksjonen, ifølge dem selv. Svaret de fikk overrasket dem.

– Deres svar på kritikken var at det alltid var mange hammere igjen, sier Middelthon.

Pressesjefen bekrefter at de tre andre deltakerparene konfronterte produksjonen.

Ifølge Middelthon og Kirkhorn skal parene så ha fått tilbud om å prate med en psykolog.

– Vi måtte. Vi var så frustrerte og sinte, sier venneparet.

Samboerparet Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen Hansen bekrefter at de tre parene fikk samme beskjed.

Dahl forklarer at det alltid tilbys psykologhjelp, dersom deltakerne har behov for det.

– Vi tilbyr alltid psykolog til deltakerne ved behov. I tillegg setter vi opp obligatoriske samtaler med psykolog underveis, forklarer han.

GA BESKJED: Samtlige av de tre parene som ikke stakk av med seieren stusset over ferdighetsnivået til Kurt Rasmussen allerede fra første uke på Sommerhytta. Foto: TV 2

– Ubehagelig

Hansen forteller at de satt igjen med en svært ubehagelig følelse etter at de tok opp bekymringen med produksjonen.

– Vi merket at produksjonen gikk i en voldsom forsvarsposisjon. Da vi tok det opp i uke tre fikk vi til svar at han verken hadde mange ferdigheter, eller at han hadde gjort mye tidligere. Det vet jo egentlig ikke de. Jeg kan jo si at jeg har snekret én gang, også har jeg egentlig snekret tusen. Det føltes litt som de skulle redde seg selv. De ble nesten litt sinte på oss, sier han.

– Man fikk nesten litt dårlig samvittighet for at de ble sure, så ble du selv sendt til en psykologtime. Da begynner man jo å tenke: Er det faktisk meg det er noe gærent med? Er jeg urimelig nå?, sier Hansen.

Denne beskrivelsen sier pressesjefen at produksjonsselskapet ikke kjenner seg igjen i.

– Alle i produksjonen forsøker å forholde seg vennlige og profesjonelle til alle deltakerne, skriver han.

Hevder tilbakemeldinger er klippet bort

Noe deltakerne reagerte på, var hvor gode tilbakemeldinger Rasmussen fikk av snekkerekspert Lars Fossum, allerede fra første uke.

Svært få av disse tilbakemeldingene ble vist på TV, hevder deltakerne.

– Det kommer ikke godt nok frem på TV i det hele tatt, hvor gode tilbakemeldinger han fikk fra Lars. Han sa blant annet at mange snekkere hadde mye å lære av Kurt, sier Middelthon.

EKSPERTER: Interiørdesigner Aina Sollie Steen, hageekspert Finn Schjøll og snekker Lars Fossum har vurdert arbeidet til deltakerparene i ti uker på Mjøsli. Foto: TV 2

Pressesjefen forklarer at det blir filmet i ti uker, fra morgen til kveld under innspilling, og at derfor mye av det som ble filmet, ikke kom på TV.

– Det er likevel viktig for oss at vi viser et representativt bilde av de ti ukene. Kurt fikk positive tilbakemeldinger fra ekspertene, men det fikk alle par. Vi legger alltid vekt på å se på både de fordelaktige sidene ved hvert prosjekt og samtidig pirke litt, slik at både ris og ros kommer med, skriver han.

– Feil fremstilling

Venneparet mener at stemningen mellom de fire deltakerparene har blitt fremstilt feil på TV-skjermen.

– Vi kjenner oss ikke igjen i det hele tatt i hvordan dette er fremstilt, at det var idyllisk og koselig, sier Kirkhorn.

Ifølge venneparet skal de ha pratet om Rasmussen gjentatte ganger i intervjuene underveis i innspillingen.

– Vi påpekte hans forkunnskaper og nivå, og at det er noe helt annet enn slik vi hadde forstått regelverket. De har valgt å klippe bort alt. Vi føler de har tatt ifra oss ytringsfriheten der inne, sier de.

De mener produksjonen har klippet programmene slik at det virker som at de ikke jobber like hardt som Rasmussen.

– De har gjort alt de kan for å klippe nivået til Kurt slik at det fremstår så amatørmessig som mulig. På skjermen ser det ut som at vi ikke kommer på nivå med Kurt fordi vi tar pauser og spiser. Dette stemmer overhodet ikke. Vi jobbet «non-stop», og tok pauser kun når kamerateamet ville ha idylliske scener, sier Middelthon, som mener det er en lur fremstilling fra produksjonen sin side.

– Det som har vært motiverende er at sannheten alltid kommer for en dag, men de har jo klipt bort hele den sannheten, hevder Kirkhorn.

FEIL FREMSTILT: Adrian Middelthon og Christine Kirkhorn mener Sommerhytta er feil fremstilt på TV, enn hvordan det egentlig var på Mjøsli. Foto: TV 2

– Veldig tøft

Johansen Rasmussen har tidligere uttalt i et intervju med Dagbladet at hun synes det var tøft å være med på Sommerhytta, da hun følte det var hun og faren sin mot de seks andre deltakerne.

Til TV2.no sier hun at det var tøft å være med, særlig da de tok sin tredje gullhammer på rad.

– Det var jo litt spesielt at vi tok tre på rad. Etter det følte jeg at det var seks mot to. Jeg følte at de jobbet litt sammen mot oss, og det syntes jeg var veldig tøft. Det forventes at du bare skal være glad og fornøyd fordi du leder. Men jeg er ganske sosial av meg, og liker å omgås folk og prate med nye mennesker, så når du da kjenner på den følelsen av at du ikke er så velkommen i felles sammenkomster og slikt utenfor kamera – det synes jeg var veldig tøft. Jeg vil jo ikke at det skal være slik stemning, sier hun.

TØFT: Veronica Johansen Ramussen synes det var tøft å være med på Sommerhytta, særlig etter hun og faren tok de tre første gullhammeren. Foto: TV 2

Rasmussen synes også stemningen ble annerledes, da de hadde vunnet de tre første ukene.

– Vi sammenligner oss med Anna og Jone ferdighetsmessig, og lurer jo egentlig på om de andre deltakerne hadde oppført seg på samme måte mot Anna og Jone hvis de hadde tatt tre hammere på rad.

Kirkhorn mener fremstillingen av «seks mot to» er feil.

– Verken vi eller de andre parene har noen gang ekskludert dem eller vært sure mot dem. Dette er ting vi har tatt med produksjonen, aldri til Kurt og Veronica, sier hun.

– Gjennomført rettferdig

Til tross for at flere av deltakerparene føler årets Sommerhytta-sesong er gjennomført på en urettferdig måte, har pressesjefen en annen mening.

– Vi mener sesongen ble gjennomført på en rettferdig måte, og vi er veldig imponert over resultatene i alle fire hyttene, gullhammere eller ikke. Det er både menneskelig og forståelig at man blir skuffet over å tape en konkurranse der man kan vinne store premier og har arbeidet hardt over lang tid, skriver han.

Dette er dog ikke første gang de tapende parene reagerer på vinnerne. For to år siden mente de andre deltakerne at vinnerparet Kjartan Haugen og Knut Ivar Pelerud ikke ble kåret på en rettferdig måte.

Likevel sier Dahl at det ikke er planer om å gjøre endringer.

– Det er ingen planer om å endre kriteriene for deltakelse i Sommerhytta. TV 2 og produksjonsselskapet Strix tilstreber alltid å finne varierte deltakerpar, med ulik stil og smak, og som har tenkt å bruke hytta på litt ulikt vis om de skulle vinne. I år, som tidligere, ser vi at verken alder, kjønn eller betydelig håndverkserfaring trenger å avgjøre hvem som vinner.

Gøy opplevelse

Selv om deltakerne har følt på en urettferdighet siden innspillingen for ett år siden, understreker de at de også sitter igjen med gode minner fra Mjøsli.

– Vi skal ikke si at det var de ti verste ukene, det var jo en gøy opplevelse. Men den urettferdigheten veier dessverre så mye for oss, at da blir ting automatisk ikke så gøy lenger. Vi synes det er kjempetrist at det ble sånn, sier Middelthon, som får støtte av sin bestevenn:

– Vi har hatt det veldig gøy, og lært veldig mye, så vi er takknemlig for det uansett. Vi har hatt en super sommer sammen, og vi har virkelig elsket å være sammen så mye. Vennskapet har bare blitt sterkere, sier hun.

Samboerparet Rosenlund Skretteberg og Engemoen Hansen hadde vært kjærester i tre år, da de ble med på TV 2-programmet. I ettertid sier de at de har kommet styrket ut av de ti ukene på Mjøsli.

– Vi kom jo godt ut av det. Vi har lært å samarbeide på en ny måte, over lang tid. Så vi kom styrket ut av det, sier Rosenlund Skretteberg.

Tvillingene Trude og Trine Rishaug Lium er også enig med de andre deltakerparene.

– Vi har fått venner for livet. Vi har møtte fantastiske folk, og fått masse gode minner hver eneste kveld på Sommerhytta, sier Trude.

