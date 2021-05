Hetset Lan Marie Berg på Facebook: — Forferdelig

Jusekspert mistenker at mange tror det er fritt frem for grove kommentarer i sosiale medier. — Er nok et ganske utbredt fenomen.

I lang tid har MDG-politiker og byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Berg, vært utsatt for grov hets og sjikane i sosiale medier. Mandag varslet politiet at de vurderer om de skal etterforske noen av truslene.

TV 2 har snakket med fire personer om hva som fikk dem til å skrive ufine meldinger om Berg på Facebook i helgen. Ingen av dem ønsker å stå frem med navn.

— Egentlig ikke en sånn person

«Jeg tåler ikke se denne hånflirende og arrogante megga. Jeg blir kvalm».

«Hun er antagelig psykopat,og de kjenner ikke på verken skyld,anger, eller skam.Tvert imot.De tror de er feilfrie,og ser på seg selv som en velsignelse for folket».

Kommentarene er skrevet av en kvinne fra Oslo i kommentarfeltet under en artikkel om Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Nguyen Berg nylig. Artikkelen var delt på Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG».

— Jeg kan ikke skjønne at jeg skrev noe sånt. Jeg angrer veldig, og har meldt meg ut av gruppen, sier kvinnen når TV 2 tar kontakt.

Hun forteller at hun egentlig ikke er veldig politisk engasjert, men at hun er uenig med MDG i mange saker. Hun sier hun ble medlem av gruppen for noen måneder siden.

— Jeg var forbannet og skrev noe jeg ikke skulle ha skrevet, selv om det kanskje ikke var den verste kommentaren der. Jeg pleier ikke å bli revet med, jeg er egentlig ikke en sånn person.

– Hva tenker du om at det sitter et menneske i andre enden, som du skriver slik om?

— Det er helt forferdelig. Det eneste jeg kan si er at jeg angrer veldig.

Fjernet kommentaren

«Synest det er rart at ho tør gå ut». Kommentaren ligger også i det samme kommentarfeltet. Mannen bak sier til TV 2 at han har fjernet den, men at han mener politikerne må tåle litt ufine kommentarer.

— MDG legger opp til det selv når de legger ut at de gleder seg over bomstasjoner og at de skal fjerne oljen. De håner vanlige folk.

– Forstår du kommentaren din kan oppleves som ekkel?

— Jeg mente det bare som jeg skriver det, at jeg lurer på om hun kan gå på gaten uten å få dritt mot seg, hevder mannen.

— Ringvirkning

«Er vel en egen kjeller på Akershus festning for sånne som henne».

Mannen bak denne kommentaren hevder han skrev den som et forsøk på humor.

— Jeg skrev en liten kommentar og prøvde å være morsom. Jeg trollet litt og hang meg på tråden. Det er bare ringvirkninger av det stygge nettet, det er ingen som faktisk ønsker folk døde, sier han til TV 2.

Mannen beskriver seg svært lite politisk, men at han er imot mye av det MDG står for.

— Men jeg kan godt beklage den kommentaren.

— Ikke noe galt i den

— Jeg anser ikke den kommentaren som noe galt, sier mannen som har skrevet dette om Lan Marie Berg:

«Ja, det e heilt utrule, skuvøre kjeppjaga ut på ei jevlig hengjimyr som alder kom ifrå att».

Han forteller at han kommenterer på Facebook når han blir provosert, og at han mener politikere av og til fortjener litt «stryk».

– Forstår du at folk kan reagere på kommentaren din?

— Nei.

Partileder i MDG, Arild Hermstad, rister på hodet av kommentarene over.

— Det er fint at noen angrer, men testen på det blir å se om de slutter med det. Det er spørsmålet, sier han til TV 2.

Han mener generelt at hatefulle kommentarer er en trussel mot demokratiet, og at de kan skremme folk bort fra politikken.

— De som holder på sånn må rett og slett bare holde opp med det. Finn på noe annet, om det er å gå turer, skaffe hund eller gå til psykolog, det skal ikke jeg si noe om. Men dette må ta slutt, sier en krystallklar Hermstad.

— En slags vekker

Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit delte lørdag en rekke skjermdumper av kommentarer mot Lan Marie Berg. I etterkant gikk olje- og energiminister Tina Bru (H) ut og tok et knallhardt oppgjør med hetsen mot Berg.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev oljeministeren på Facebook.

REAGERER: Olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Ørn E. Borgen

Søndag fikk Lan Marie Berg beskjed om at Oslo politidistrikt vurderer etterforskning av trusler som er rettet mot henne.

— I går fikk jeg beskjed om at politiet vil følge opp flere av de hatefulle og truende kommentarene som har blitt rettet mot meg den siste tida. Det er en stor lettelse. Jeg har også satt stor pris på at mange, også politiske motstandere, har sagt tydelig ifra om at det ikke er greit med hetsende eller truende kommentarer. Tusen takk for omtanken. Det varmer, skriver Berg i et lengre innlegg på Facebook.

Videre skriver Berg at hun har fått mange spørsmål om hvordan hun forholder seg til slike kommentarer.

— Sannheten er at jeg i stor grad har forsøkt å ikke gjøre det, fordi usaklige og hatefulle kommentarer nettopp er ment til å distrahere og skremme. Derfor var det en slags vekker også for meg da journalist Harald S. Klungtveit samlet sammen eksempler fra ett av de mest aggressive kommentarfeltene denne helga og delte dem på Facebook.

Mandag ble gruppen «Vi som er totalt imot MDG» stengt for nye kommentarer inntil videre.

Mange stygge budkap som ikke er straffbare

Jusekspert ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf, sier til TV 2 at noen av kommentarene som har kommet mot Lan Marie Berg nok kan være straffbare. Hun tar ikke stilling til noen av kommentarene.

— En rekke av de hetsende og ubehagelige kommentarene går ikke innenfor hva som er straffbart, men noen gjør nok det.

– Hva sier loven om hva man kan skrive og ikke?

— Du har ytringsfrihet til å skrive det aller meste. Men det finnes en rekke demokratisk vedtatte grenser som sier at det ikke er lov å true eller oppfordre til kriminelle handlinger, skrive sjikane eller grovt hatefulle ytringer mot minoriteter. Det kan være straffbart.

Kierulf peker på at selv om en kommentar i seg selv ikke er straffbar, så kan summen av alle kommentarene bli en stor påkjenning.

— Om man ser for seg fæle kommentarer på en skala fra 1-10, så må du kanskje opp på 7-8 for at de skal være straffbare. Men på 5-6 kan det jo også være mange stygge budskap.

JUSEKSPERT: Anine Kierulf ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

— Kan være like plagsomme

Hun viser til at det er det store antallet ufine kommentarer som gjør at det blir overveldende for folk, ikke kun én enkelt ytring.

— Og den totalen er det ikke så lett å ramme med straffeloven. Man straffer den enkelte ytring ut fra enkelte ytrers skyld, hver og en må bedømmes for seg. Mange av de ikke straffbare kommentarene kan være like plagsomme, ikke minst når det blir så mange av dem.

Kierulf synes det kan være fint med en påminner om at det ikke er fritt frem selv om man sitter bak et tastatur.

— Det er viktig å huske på at internett ikke er et lovtomt rom. De samme lovene gjelder der. Det er nok et ganske utbredt fenomen at folk tror de kan skrive hva de vil der.