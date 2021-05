John Arne Riise (40) innrømmer: Tok til tårene av responsen etter Farmen kjendis

Nysingle John Arne Riise (40) har gjestet tidligere ishockeyspiller og VGTV-profil Erik Follestads podcast «Hvordan har du det, mann?». I episoden, som ble publisert søndag, snakker Riise svært åpent om eget følelsesliv.

Den tidligere fotballproffen kommer blant annet inn på hvordan han reagerte på tilbakemeldingene, etter han var med på fjorårets sesong av Farmen kjendis.

– Da jeg røk ut av Farmen (kjendis, journ.anm.), så fikk jeg 500-600 meldinger på Instagram, begynner Riise.

Amper stemning

40-åringen var førstemann ut fra reality-konseptet etter å ha tapt en kunnskapskonkurranse mot radioprofil Espen Thoresen. At de to møttes til tvekamp så tidlig i løpet, var trolig et resultat av at Riise og Thoresen raskt røk i tottene på hverandre inne på gården.

TAPTE I KUNNSKAP: Riise møtte radioprofil Espen Thoresen til tvekamp og tapte i kunnskap. Foto: Alex Iversen / TV 2

Mens Thoresen hevder at en 15 år gammel konflikt var årsaken til den dårlige stemningen, sa Riise på sin side at det var radioprofilens oppførsel mot ham inne på gården som fikk ham til å irritere seg, og derfor ville ha Thoresen ut.

– Jeg begynte å gråte

Riise sier at det derfor var kjærkomment med hyggelige og støttende meldinger fra følgerne etter exiten.

– Det var én negativ, resten var positive, og jeg leste hver og én av dem, begynner Riise. Det gjorde meg rørt. Jeg begynte å gråte. Det var første gang jeg opplevde at folk faktisk er positive til det jeg gjorde og sa, og da ble jeg så rørt og glad at... Alle de gangene som har vært negative var verdt det, bare for å få føle på den følelsen da jeg røk fra Farmen, sier Riise til Erik Follestad.

Etter et langt liv i medienes søkelys har Riise særlig én oppfordring å komme med.

– Innerst inne vil man jo bli godt likt. Jeg vil bare at folk skal se meg for den jeg er. Om du ikke liker det, så er det «fair enough», det går fint. Men ikke la deg påvirke av det du ser i media, sier Riise.

TV 2 har vært i kontakt med John Arne Riises manager, men har ikke lyktes å få en kommentar fra Riise.

Sliter med dårlig selvtillit

Videre forteller 40-åringen at han også sliter med dårlig selvtillit innimellom, da spesielt grunnet utseendet.

– Jeg ble mobbet som ung, og har aldri vært populær blant damene, men så ble jeg god i fotball og ble plutselig populær, sier Riise i podkasten.

Han forteller at han oft grublet over hvorfor damene plutselig svermet rundt ham, om det kun var fordi han gjorde suksess som profesjonell fotballspiller.

– Er det fordi jeg er den jeg er, eller er det fordi jeg er fin? Jeg endte alltid opp med at det var fordi jeg var kjent.

Han forteller at han har vært usikker på eget utseende hele livet.