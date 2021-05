Vil ha lovens strengeste straff for drapet på Thea Braavold (31)

Statsadvokaten ber om 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for 46-åringen som er tiltalt for å ha drept sin kjæreste, Thea Braavold.

Søndag morgen den 4. februar i fjor kommer den tidligere drapsdømte mannen på besøk til en bekjent. Ifølge bekjentskapet er han våt i tøyet, og svært preget.

Mannen gråter, og sier noe som får bekjentskapet til å reagere.

– Thea er død. Du må tilgi meg, sier han.

DREPT: Thea Braavold (31) ble funnet i sitt hjem. Foto: Privat

Dette sprer seg som ild i tørt gress i omgangskretsen til de to. Thea Braavold (31) er mannens kjæreste, og ingen av vennene hennes kommer i kontakt med henne.

Noen timer senere reiser tre venner hjem til Thea og finner henne drept.

I dag sitter kjæresten siste dag i rettssaken mot ham. Han er tiltalt for å på svært brutalt vis ha drept Braavold med kniv. Han nekter straffskyld, og mener noen andre må ha drept Thea som hevn, og for å skape mistanke mot ham.

Lovens strengeste straff

Aktor i saken, statsadvokat Anne Margrete Katteland, la etter sin prosedyre ned påstand om at 46-åringen må dømmes til 21 års forvaring.

Hun viser til at drapet er svært brutalt, at han ikke har erkjent lovbruddet eller bidratt med å forklare seg i saken, og at han også tidligere er dømt for alvorlige lovbrudd, deriblant drap.

– Han har begått to alvorlige drap, og det må tillegges vekt i straffutmålingen, sier statsadvokaten.

Katteland mener det også er bevist at det er fare for gjentakelse, og at det er nødvendig å ilegge forvaring for å verne samfunnet fra mannen.

– De sakkyndiges vurdering er at risikoen for fremtidig vold er høy, sier hun.

– Jeg mener det er en nærliggende fare for at tiltalte vil begå nye voldshandlinger.

Ikke tvil om at det er et drap

Statsadvokat Katteland innledet sin sluttprosedyre med å si at denne saken ikke handler om hvorvidt Thea ble drept, men om politiet har pågrepet og bygget straffesak mot rett person.

– Spørsmålet i denne saken er om vi har tiltalt rett person. Min mening er ja. Vi har ikke funnet noe som tyder på at det er en annen gjerningsmann enn tiltalte, sier hun.

Katteland mener først og fremst at forklaringen fra bekjentskapet som tok imot 46-åringen søndag morgen må veie tungt.

– Dere kan legge til grunn at han var hos NN (bekjentskapet) den søndagen. Han forklarte at Thea var død, at han måtte leve med dette resten av livet, og at han var lei seg, sier Katteland.

– Kjæresten hans har blitt drept på en svært brutal måte, og han har ikke på noe tidspunkt vist noen interesse for å fortelle politiet hva han gjorde den dagen. Det synes jeg er rart, sier statsadvokaten.

Den tiltalte kjæresten har helt siden han ble pågrepet vært lite villig til å samarbeide med politiet, og har ikke gitt en god forklaring på hva han gjorde i perioden politiet mener Thea ble drept.

I retten hevdet han at det var personer knyttet til Stoa-drapet, som han ble dømt for i 2004, som har begått drapet for å kaste mistanke mot ham.

46-åringen har heller ikke bedt om ytterligere etterforskningsskritt fra politiet.

– Jeg tenker det er underlig når kjæresten er drept at man ikke ønsker å bidra, sier Katteland.

Mener Thea ble drept fordi hun slo opp

Katteland mener Braavold forsøkte å gjøre det slutt med 46-åringen den søndags morgenen, og at det førte til at hun ble drept.

I retten har det blitt lagt frem bevis for at Thea sendte en melding til en venninne lørdag kveld der hun sier at de har kranglet.

Selv om hun i flere samtaler med venner ga uttrykk for at hun var glad i kjæresten, var hun også ifølge venninner svært usikker på forholdet, og ga uttrykk for at hun ville ut.

Katteland mener at Braavold slo opp, og at dette er foranledningen til saken.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå at noen kan drepe på den brutale måten, noen man er glad i. Men det skjer, sier Katteland.

– Det er begått, mest sannsynlig i affekt. Han har reagert på noe.

Katteland mener Thea har avsluttet forholdet, og at 46-åringen reagerte med å drepe henne.

Selv om åstedet var svært brutalt, var det ingenting som tydet på at det hadde vært et basketak i forkant. Blant annet ble Thea funnet med en sigarett i hånden.

Statsadvokaten mener dette tyder på at Thea ble drept av noen hun kjenner godt.

Svært sjeldent

46-åringen er tidligere drapsdømt. Han sonet 14 år for å ha mishandlet og drept en mann i et gjengoppgjør i 2004.

Dommen ble sonet til siste dag i 2018. Det er sjelden at drapsdømte soner hele dommen, og ikke blir gitt tidlig løslatelse. Kriminalomsorgen mente han ikke viste tegn til rehabilitering tilstrekkelig til å slippe ut, men da dommen var fullsonet var, deres verktøykasse tom.

Om retten finner ham skyldig, vil han bli en av ytterst få i Norge som er dømt for drap ved to anledninger.

Allerede i tiltalen tok påtalemyndigheten ut forbehold om at de ville legge ned påstand om 21 års forvaring eller tvungen psykisk helsevern.

Ikke psykotisk

46-åringen er blitt grundig vurdert av flere sakkyndige som har fått som mandat å utrede hvorvidt mannen var psykisk frisk da Thea ble drept.

De sakkyndige mener at han fremstår som paranoid, og at han viser tegn til å ha en personlighetsforstyrrelse, men at de ikke kan finne noen tegn til at han har vært psykotisk.

De mener også at det er høy risiko for at han vil begå voldshandlinger i fremtiden.

Statsadvokaten mener de sakkyndiges vurderinger viser at mannen er strafferettslig tilregnelig, og at han dermed ikke skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

I oktober 2020 gikk man bort ifra at man skal vurderes som psykotisk ,men at man skal ha hatt en sterk avvikende sinnstilstand.