Skulle hatt eksamen, men nå er Tobias (19) i karantene: – Forferdelig kjipt

Ved Sandefjord videregående skole er over 500 personer i karantene og 20 smittet. Det har allerede fått konsekvenser for flere av elevene som har avsluttende eksamener denne våren.

Denne uken ble det oppdaget et stort smitteutbrudd i Sandefjord kommune. Kommuneoverlegen, Ole Henrik Augestad sier til TV 2 at smitten de siste dagene i hovedsak knyttes til elever ved Sandefjord VGS.

– Det er et forholdsvis stort antall elever der som de siste ukene har blitt smittet med korona. Det har skjedd i sosiale samlinger utenfor skole og familie, sier kommuneoverlege i Sandefjord, Augestad.

Augestad sier smittesporingsrabeidet har gått bra, og at de har funnet smitteveien til de aller fleste smittetilfellene, men ikke alle.

– Vi har forholdsvis god kontroll nå, og de aller fleste tilfellene har kjent smittevei. De siste 14 dagene er det bare syv prosent av tilfellene som har usikker smittevei og det er jo alltid et problem, sier han.

Kommuneoverlegen forklarer at utbruddet knyttes til ungdomsmiljøene i kommunen, og store sosiale samlinger de har vært på.

Augestad sier at det ikke utelukkende er snakk om russefeiring, men en god blanding.

Norges største videregående stengt ned

– Hvor mange er i karantene ved skolen nå?

– Det tok skikkelig av denne helgen. Til sammen 20 personer tilknyttet skolen testet positivt for korona. For øyeblikket er om lag 450 elever og cirka 50 ansatte ved skolen vår i karantene, sier rektor ved Sandefjord VGS, Harald Møller til TV 2.

Han sier at som en konsekvens har skolen måttet gå helt over til digital skole og noen avdelinger er satt helt ut av spill.

Rammer eksamenselever: – Urimelig

Hardest går smitteutbruddet ut over de elevene som skulle hatt eksamen denne uken.

REKTOR: Harald Møller sier smitteutbruddet kan sette en stopper for flere av vårens eksamener ved Sandefjord VGS. Foto: VTFK

– Elevene som går elektrofag skulle hatt skriftlig eksamen i automatisering denne uken. Den eksamen får de ikke hatt. Det er en veldig kjedelig sak for den gruppen – for de må ta opp igjen den eksamen til høsten, sier rektoren.

Men elektro-elevene som nå går siste året på videregående skal etter planen ut i læretid til høsten.

– Det er fortvilende. De får ikke gjort ferdig fagbrevet sitt før de har avlagt den eksamen. Jeg håper og regner med at de ikke stoppes i forhold til læretid på grunn av dette, sier Møller.

Også neste uke skal flere elever ved skolen som går siste året på videregående ha muntlig eksamen. Sitter elevene i karantene vil elevene få sykdomsfravær også her, og blir dermed nødt til å ta opp igjen muntlig eksamen til høsten.

– Det skjønner jeg mange opplever som urettferdig og urimelig. Hvis man blir sittende i karantene på grunn av at man har vært på feil sted til feil tid og det slår ut på den måten, sier han.

– Forferdelig kjipt

En som nå sitter i karantene er 19 år gamle Tobias Stensheim Skontorp. Han og hans ni klassekamerater skulle etter planen hatt automasjons-eksamen denne uken, men slik ble det ikke.

– Det synes jeg er forferdelig kjipt og det ødelegger mye, sier han.

Stensheim Skontorp går siste året på automatisering, som er et spesialiseringsløp som springer ut av elektrofag.

Hele denne uken skulle klassen bruke på å øve på tidligere eksamensoppgaver og forberede seg til eksamen.

– Jeg var klar for å bli ferdig med det nå, så ble det avlyst. Det er den siste eksamenen som gjenstår før vi skal i lære, sier han.

Først lørdag får Tobias og klassekameratene mulighetene til å teste seg ut av karantene, sier han. Selve eksamen skulle vært på onsdag.

Har forberedt oss forgjeves

Selv om mye av denne uken egentlig var satt av til å spisse eksamensformen, har klassen forberedt seg hele det siste året.

– Det føles litt som vi har forberedt oss forgjeves, sier han.

I stedet for å bli ferdig på fredag, er Skontorp og klassekameratene pent nødt til å innstille seg på at de må ta eksamen til høsten i stedet.

– De fleste har fått læreplasser allerede. Den eksamen er avgjørende og må tas før fagprøve, men da må vi lese på egenhånd, sier Stensheim Skontorp.

Han sier også at det ikke er avklart om dette vil få noen konsekvenser for læreplass-avtalene de i utgangspunktet har inngått.

– Spesielt

Rektoren synes måten det er lagt opp til at denne spesielle sentralgitte eksamen skal gjennomføres denne våren ikke er heldig.

– Det synes jeg ikke blir helt rimelig og riktig, sier Møller og fortsetter:

– Hvis en lærer, sensor eller eksaminator blir satt i karantene, kan sensorarbeidet avvikles via teams. Hvis ikke det lar seg gjøre blir eksamen annullert.

Men skulle en elev bli det samme, som de 450 elevene ved Sandefjord videregående skole som nå er i karantene, kan det få helt andre konsekvenser.

Dette gjelder for øvrig også for de muntlige eksamenene denne våren.

– Hvis elevene er i karantene blir det vurdert som ordinær sykdom. Det kan få vidtrekkende konsekvenser, sier rektoren.

Hvis elevene ikke får gjennomført muntlig eksamen på grunn av at de selv er i karantene, må de ta den til høsten.

Men allerede i sommer har nok mange søkt seg videre til høyere utdanning, folkehøyskole eller til militære.

– Jeg vet at det nå vil vurderes å se på muligheter til å søke opptak på høyere utdanning med midlertidig vitnemål, men eksamen må tas til høsten.

Rektoren forklarer at trekket da blir gjort på nytt, noe som betyr at de kan komme opp i et helt nytt fag enn det faget de opprinnelig var kommet opp i.

– Det er rimelig spesielt i en situasjon med så mange elever som nå sitter i karantene, sier han.

Fylkesordførere ber Melby avlyse muntlig eksamen

Tirsdag ettermiddag gikk samtlige fylkesordførere unntatt én ut og ba kunnskapsminister Guri Melby (V) avlyse muntlige eksamen i videregående skole.

I en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune står det at alle opplæringssjefene i alle landets fylker enige om dette, siden det blir for krevende å gjennomføre.

Fylkesordførerne møter Melby tirsdag ettermiddag.

Mandag sa Melby at muntlig eksamen kun kan avlyses hvis det er uforsvarlig smittevernmessig å gjennomføre.

Flere kommuner har vurdert å avlyse muntlig eksamen, deriblant Oslo. Men kommunene står ikke selv fritt til å avlyse eksamen.

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, at det kan gjøres. Man kan ikke bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, sa Melby mandag.