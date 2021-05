Sandberg slettet eget innlegg om Lan Marie Berg på grunn av hets

Den tidligere Frp-statsråden sier at han er grunnleggende uenig med Oslos miljøbyråd og MDG-topp, men Sandberg beundrer sterkt hennes mot til å stå i hetsen på sosiale medier

– Denne dama er tøff! sier Sandberg.

Den samme karakteristikken gir han sin egen samboer Bahare Letnenes, som ble utsatt for massiv hets fra «nettroll», setter å ha kritisert Frp-leder Sylvi Listhaugs utspill under feiringen av id på Kristi Himmelfarts dag.

Sandberg, som nå er listetopp for Liberalistene i Oslo, forsvarte Berg og Letnes i to innlegg, men da hetsen haglet slettet han dem.

«Jeg har for første gang slettet to FB-statuser. Egentlig litt på kollisjonskurs med meg selv og mitt grunnleggende prinsipp om ytringsfrihet. Men, de to aktuelle FB-statusene medførte så mye «dritt» mot to personer at jeg vil markere min motstand mot fordommer, rasisme, intoleranse og hat», skriver han i et nytt innlegg.

Drapstrusler

«Hva er galt med folk?», spør Sandberg.

Han understreker at han ikke er den som vil hindre folk i å ytre seg, men når de kommer med drapstrusler og skriver at personer skal henges og skytes er grensen nådd.

– Dette går ikke! Det gjør noe med menneskene som opplever det, og ødelegger ytringsmangfoldet og demokratiet, sier han.

Sandbergs personlige forsøk på å stoppe de hatefulle angrepene ved å slette postene, la i første omgang ingen demper på innleggene i kommentarfeltet.

– Da kom det bare mer av det samme. Det er skrekkelig, og har bare blitt verre og verre under pandemien, sier han.

Sørgelig

«Dette er lost case Per. Du ser jo nedover her hvor nivået ligger. Sørgelig, men ikke overraskende», skriver en av følgerne til Sandberg.

Sandberg mener likevel det er viktig å sette foten ned.

– Jeg er kontroversiell, Lan er kontroversiell og Bahare er kontroversiell. Skal man ikke kunne delta i debatten, da har demokratiet tapt, sier Sandberg.