Mollie (20) forsvant sporløst på joggetur i 2018 – så dukket denne overvåkingsvideoen opp

Sola stråler fra en nær skyfri himmel og varmer opp den mørke asfalten i småbyen Brooklyn i Iowa, USA.

Nå er den omsider på vei ned.

20 år gamle Mollie tar på seg treningstøyet sitt. Rosa topp og sort shorts, samt løpesko. Det lange, mørke og tykket håret plasserer hun i en stram hestehale.

Hun begir seg ut på sin vanlige kveldstur dit solen fortsatt skinner.

Det hun ikke vet, er at noen holder et godt øye med henne.

Hun blir forfulgt.

– Ikke et vondt bein i kroppen

Mollie Cecilia Tibbetts blir født i San Francisco 8. mai 1998. Da den lille jenta går i andre klasse, bestemmer foreldrene seg for å skilles. Moren tar med seg Mollie og hennes to brødre, Scott og Jake, og flytter til småbyen Brooklyn i Iowa.

Tidligere lærere beskriver en pålitelig og lojal jente. Et godt forbilde overfor sine klassekamerater.

Hun elsker Harry Potter og Løvenes Konge.

– Det var ikke et vondt bein i kroppen hennes. Man kunne ikke gjøre annet enn å elske henne, sier Katie Murphy, Mollies barneskolelærer, til avisen The Des Moines Register.

I Iowa begynner Mollie å fatte interesse for teater. Hun er med i flere oppsetninger – både Shrek og Willy Wonka.

Mollie hører hjemme på scenen. Aller helst med en mikrofon i hånden. Hun elsker å holde taler og hennes mest engasjerende tekster handler om mental helse og mobbing.

Faller pladask for Mollie

Etter en fotballkamp i oktober 2015 møter Mollie det som skal bli hennes kjæreste de neste tre årene.

Dalton Jack tenker tilbake på deres første møte. Han innrømmer å ha falt pladask for jenta med de lange, brune lokkene som gikk på trinnet under ham.

Mollie Tibbetts avbildet før skoleballet i 2016. Foto: Kim Calderwood

– Kompisen min og jeg satt i bilen, og en av Mollies venninner kom bort for å prate med ham. Mollie kom bort til vinduet mitt. Jeg fikk nummeret hennes med en gang. Hun fikk meg til å le og jeg må innrømme at jeg synes hun var veldig søt, sier Dalton til Iowas dagsavis.

De begynner å date. Hverdagen består nå av middager, filmer og hverandres selskap.

Mollie bestemmer seg for å starte på psykologistudier ved Universitetet i Iowa i 2017, om lag en times kjøretur fra kjæresten og hjembyen Brooklyn.

Likevel ser kjæresteparet hverandre hver helg og ofte flere ukedager.

Det siste Snapchat-bildet

Året etter fullfører Mollie sitt første år på universitetet. I sommer skal hun tilbake til Brooklyn for å jobbe på en sommerleir for barn – slik hun også hadde gjort året før.

Onsdag 18. juli 2018. Solen har strålt fra en skyfri himmel hele dagen. Mollie er alene hjemme hos kjæresten. Dalton reiste utenbys dagen før for å arbeide.

Mollie skal passe hundene hans.

Kvelden er varm. Gradestokken viser hele 23 grader på det laveste. Mollie bestemmer seg for å ta en joggetur.

Den lille byen Brooklyn i Iowa har om lag 1500 innbyggere. Foto: Charlie Neibergall

20-åringen har på seg en mørk treningsshorts, rosa sportstopp og løpesko. Rundt håndleddet har hun aktivitetsarmbåndet FitBit.

Før hun tar beina fatt sender hun et bilde til kjæresten via Snapchat.

Da han flere timer senere åpner Mollies selfie, er hun angivelig død.

Uleste meldinger

– Hun tar en joggetur hver kveld. Hun liker å løpe dit solen fortsatt skinner. Mollie er ekstremt godt kjent i Brooklyn. Mye mer kjent enn meg, og jeg har levd hele mitt liv her, sier Dalton til ABC News.

Samme kveld om lag klokken 22.00 åpner han bildet fra Mollie. Han studerer det ikke så godt, men får med seg at det er tatt innendørs.

Han svarer ikke. Dalton sovner.

Neste morgen sender han kjæresten en melding.

«God morgen», står det. Litt senere sender han en ny.

Begge forblir ulest. Men, han legger ikke merke til det.

Daltons telefon ringer. Det er ikke Mollie, men sjefen hennes fra sommerleiren. Hun møtte aldri opp på jobb.

Kjærester ringer så rundt til venner og familie. Ingen har hørt fra 20-åringen.

Dagen etter, torsdag 19. juli, kontakter Mollies foreldre politiet. Hun blir offisielt meldt savnet.

– Det er ikke likt Mollie i det hele tatt. Å ikke møte opp på jobb, å ikke la arbeidsgiveren få beskjed, og å ikke si noe til verken kjæresten, brødrene sine eller meg, sier moren Laura Calderwood til ABC News.

Utlover dusør

På Mollies gamle videregående skole samles over 200 elever for å be. Savnet-plakater blir delt ut, og nyheten sprer seg raskt til hele USA.

Foreldrene mottar tusenvisen av lykkeønskninger. Den ene er fra Indonesia.

En hel verden følger med.

Savnet-plakat av Mollie Tibbetts i vinduet til en lokal klesbutikk i Brooklyn. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

22. juli. Det er fortsatt ingen spor etter Mollie. Forsvinningen får større og større oppmerksomhet i sosiale medier. Facebook-grupper blir opprettet og familien uttaler seg i media.

3. august utloves en dusør på 200.000 amerikanske dollar, om lag 1.660.000 norske kroner.

Kun to dager senere blir en kvinnekropp funnet 160 kilometer fra småbyen Brooklyn.

Tiden står stille. Politiet opplyser at det er en hvit kvinne i 20-årene.

Men, det er ikke Mollie. Familien øker dusøren. Nå er den på godt over tre millioner norske kroner.

Kobler inn FBI

I slutten av juli blir FBI koblet inn i saken, og totalt 15 agenter fra byrået er involvert i etterforskingen.

De skal se på muligheten for å hente GPS-data fra Mollies aktivitetsarmbånd for å spore hennes siste bevegelser.

– Dette er en ny arena for oss. Det er en del av grunnen til at vi tok inn FBI her. Jeg kjenner ikke til noen annen sak i Iowa der vi har brukt FitBit-data, sier talsmann Mitch Mortvedt i Iowa-politiet til CNN.

Mollie Tibbets og kjæresten Dalton Jack øverst til venstre. Under sitter hun sammen med brødrene og moren Lauren. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Den siste observasjonen

9. august står en mann ved navn Devin Riley frem i et eksklusivt intervju med «Good Morning America».

Han er den siste som så Mollie i live.

– Jeg så henne rundt tre til fire ganger i uka. Hun jogget ned gata og opp mot bakkene. Jeg tenkte ikke noe over det før jeg hørte at ei jente var savnet, og da slo det meg at jeg ikke hadde sett henne siden, sier han i intervjuet.

Riley husker hva hun hadde på seg. En neonrosa sportstopp og svarte shorts. Håret var i en stram hestehale.

Savnet-plakat av Mollie Tibbetts. Dusør på over 3.200.000 norske kroner utloves. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Men, observasjonen fører ikke etterforskingen videre. Politiet står på bar bakke. Det finnes ingen spor etter 20-åringen.

Først tolv dager senere kommer gjennombruddet.

«Hjertene våre er knust »

21. august. På en kornåker i byen Guernsey, en 15 minutters kjøretur Brooklyn, ligger et lik dekket av maisblader.

Over én måned og tre dager etter forsvinningen, er levningene etter 20 år gamle Mollie funnet.

Bak veisperringene ble Mollie Tebbetts funnet død på en kornåker. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Dagen etter kommer familien med en hjerteskjærende uttalelse:

«Hjertene våre er knust. På vegne av hele Mollies familie ønsker vi å takke alle rundt om i verden som har sendt varme tanker og bønner til jenta vår. Vi vet at mange av dere kommer til å følge oss videre, når vi bærer Mollie videre i hjertene våre. På dette tidspunktet ber vi om ro til å bearbeide dødsfallet. Igjen – takk for all kjærlighet og støtte som har blitt delt i Mollies navn. Vi er for alltid takknemlige.»

Mollies familie og venner under politiets pressekonferanse 21. august. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Avslørt av overvåkingskamera

Under pressekonferansen opplyser politiet at de ble ledet til åstedet av gjerningsmannen selv.

24 år gamle Cristhian Bahena Rivera ble avslørt av et overvåkingskamera.

Deler av videoen fra overvåkingskameraet ble vist retten. Foto: Politiet

Videoen som omsider skulle løse drapsgåten viser 24-åringens sorte Chevrolet Malibu kjøre frem og tilbake flere ganger, før den setter kursen mot Mollie som jogger langs fortauet.

– Det ser ut til at han fulgte etter henne. Han har blitt oppmerksom på henne, og av en eller annen grunn har han valgt å kidnappe henne, sier spesialagent Rick Rahn på pressekonferansen.

Spesialagent Rick Rahn informerer at de har siktet en person for overlagt drap. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

I avhør forklarer Cristhian at han fikk panikk og ble sint da Mollie truet med å ringe politiet.

24-åringen, som har kjæreste og ei datter på tre år, hevder han ikke husker noe fra gjerningsøyeblikket, og at han ikke kom til seg selv før han var tilbake i bilen sin.

Da lå Mollie i bagasjerommet.

Han bar henne ut på åkeren og dekket til 20-åringens livløse kropp med maisblader.

Cristhians kausjon blir satt til fem millioner amerikanske dollar – over 41 millioner norske kroner. Han blir siktet for overlagt drap.

Obduksjonsrapporten indikerer at Mollie døde som følge av flere knivstikk.

Cristhian Bahena Rivera avbildet 22. august på vei inn til sitt første rettsmøte. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Et siste farvel

Søndag 26. august. Parkeringsplassen utenfor Mollies gamle videregående skole er stappfull.

Begravelsen finner sted i gymsalen.

«I dag må vi bla om til neste side. Vi nærmer oss slutten på en lang prøvelse. Men, vi må snu oss mot livet. Mollies liv. For Mollie var ikke et offer. Hun var min helt.»

Mollies far, Rob Tibbetts, taler til de over 1200 oppmøtte.

På gresset utenfor skolen er det plassert små kosebamser med englevinger, blant rosa ballonger og blomster.

Alle lyktestolpene i småbyen er dekorert med lyseblå sløyfer.

«Personen som er best rustet til å hjelpe oss gjennom dette, er Mollie. Så la oss prøve å gjøre det Mollie ville ha gjort. La oss si det Mollie ville sagt.»

Raser mot Donald Trump

Kort tid etter arrestasjonen blir det kjent at Cristhian, som er fra Mexico, har oppholdt seg ulovlig i USA.

Daværende president Donald Trump ser sitt snitt til å gjøre et politisk poeng ut av drapet. Han bruker Mollies navn til å fronte muren mellom USA og Mexico, og kaller Cristhian for en «illegal alien». Han ønsker også en strenger innvandringslov.

Mollies familie ser rødt.

De ønsker ikke at navnet hennes skal bli brukt i en politisk debatt og maktkamp.

Under begravelsen kommer faren Rob med et stikk til politikerne:

– De latinamerikanske innbyggerne er innbyggere i Iowa. De har de samme verdiene som oss. Etter min mening er de Iowa-innbyggere, men med bedre mat.

Også en av Mollies slektninger, Sandi Tibbetts Murphy, deler en lang tekst i et offentlig Facebook-innlegg.

– Den siktede mannen er en innvandrer i dette landet, og det har vært usikkerhet rundt hans oppholdstillatelse. Men, det betyr ingenting. Han kunne ha vært en amerikansk statsborger, han kunne vært en eldre, hvit mann. Han er en mann som følte seg berettiget til å ta Mollies liv. Hun ble drept fordi en mann ikke godtok hennes rett til å si nei.

Endret forklaring

Etter to og et halvt år i varetekt startet rettssaken mot Cristhian 17. mai 2021 – etter mange utsettelser grunnet covid-19.

I retten hevder den nå 26 år gamle mannen at det ikke var han som drepte Mollie, men to maskerte menn med både kniv og skytevåpen.

Se deler av Cristhians forklaring i videovinduet øverst i saken.

Cristhian Bahena Rivera i retten 27. mai 2021. Til høyre står hans advokat Jennifer Frese. Foto: Charlie Neibergall

Han sier de kom hjem til ham og tvang han inn i sin egen bilen. Deretter skal mennene ha fått ham til å kjøre i sirkler og til slutt stoppe ved Mollie som var på joggetur.

En av mennene skal så ha forsvunnet ut av bilen i ti til tolv minutter, før han kom tilbake og la noe tungt i bagasjerommet.

Cristhian hevder de deretter truet med å drepe kjæresten og datteren hans hvis han sa noe.

Så skal mennene ha forsvunnet.

Cristhian Bahena Rivera har en tolk som oversetter til spansk. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Funnet skyldig

26-åringen forklarer i retten at han var livredd da han åpnet bagasjerommet og så Mollie så vidt i live.

– Hun var veldig tung. Jeg la henne i kornåkeren. Jeg ville ikke at hun skulle bli utsatt for sollyset, sier han i retten, og forklarer at han la store maisblader over liket.

Deretter tok kastet han Mollies mobil, FitBit og headset i en grøftekant.

Under rettssaken ble det kjent at blodet i bagasjerommet matchet med Mollies DNA.

Etter to uker i retten ble Cristhian fredag kveld norsk tid funnet skyldig i overlagt drap, av en enstemmig jury bestående av fem kvinner og syv menn.

I delstaten Iowa medfører dommen livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Cristhian Bahena Rivera ble fredag kveld norsk tid ført ut av rettssalen iført håndjern. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo

Kilder: ABC News, The Des Moines Register, Wikipedia, CNN, The Mercury News, USA Today, CBS News.