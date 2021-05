Erna Solberg forsvarer omstridt vaksineprioritering

– Det er rollene våre som gjør at dette er viktig, sier statsministeren til TV 2.

Beslutningen om at samfunnskritisk personell skal prioriteres i vaksinekøen skaper splid og debatt, men statsminister Erna Solberg forsvarer tiltaket.

Mens flere sier fra seg vaksinen, velger mange likevel å takke ja.

Blant de 500 personene som skal vaksineres er Stortingets 169 representanter, regjeringen, samt ansatte i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Høyesterett, politiet og Forsvaret.

– Det er rollene våre som gjør at dette er viktig, sier Solberg til TV 2.

Beslutningen om å la stortingsrepresentanter gå foran i vaksinekøen er i strid med det faglige rådet fra FHI. Statsministeren sier at anbefalingen kommer fra beredskapsmyndighetene i Justisdepartementet, og at den ble gitt for lenge siden.

– Skal fungere

Solberg viser til at over 1,6 millioner nordmenn tirsdag er vaksinert, og at det var på tide å følge anbefalingen.

– I flere måneder har regjeringen valgt å utsette vaksinering til denne gruppen. Da var det på tide at vi sikkerhetsvaksinerte de som står i førstelinjen for beredskapen. Styringsorganene vi har, skal fungere, sier Erna Solberg.

Statsministeren sier at man ikke ville vaksinere denne gruppen før de mest sårbare gruppene i befolkningen var vaksinert.

– Det er lett å si at politikere ikke bør gå foran, men stortingsrepresentanter er en viktig del av styringsstrukturene i Norge. Resten av regjeringen som ikke er vaksinert og Stortinget får tilbud om vaksine, sier Solberg.

Takket nei

Mandag skrev 125 kommuneleger under på et opprop hvor de gikk hardt ut mot Stortingets beslutning. Enkelte representanter har varslet at de vil gi fra seg sin dose.

Michael Tetzschner, Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er blant dem som heller venter på tur.

Tetzschner sier særprioriteringen er dårlig begrunnet og mener Stortinget burde takket nei til statsministerens tilbud. Han får støtte av Oslo Høyres leder.