Får komme foran i køen – derfor takker de ja

Beslutningen om at politikere skal flyttes frem i køen skaper heftig debatt. Mens flere sier fra seg vaksinen, velger mange likevel å takke ja.

Statsminister Erna Solberg (H) bestemte før helgen å prioritere 500 såkalt samfunnskritisk personell i vaksinekøen.

Dette innebærer blant annet Stortingets 169 representanter.

– Nå har vi vaksinert 1,6 millioner nordmenn, og da var det på tide å følge rådet som vi har fått fra de som jobber med beredskap. Vi ville ikke gå ut med en generell vaksine til de viktigste samfunnsfunksjonene før de mest sårbare gruppene var vaksinert, sier statsministeren til TV 2.

Men beslutningen har skapt stor splid innad på Stortinget, og flere representanter har valgt å takke nei og gi fra seg sin dose.

Deriblant Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

Også flere topp-politikere kritiserer egen sjef, og går ut mot beslutningen.

Forstår debatten

Men det finnes fortsatt en rekke politikere som gledelig takker ja til vaksine før tiden.

Deriblant Frps Himanshu Gulati.

– Jeg registrerer at regjeringen mener at en så stor andel av personer innefor høyrisikogrupper og øvre aldersgrupper nå har fått vaksine, at de har valgt å sette av 500 vaksiner til personer innenfor kritiske samfunnsfunksjoner. Jeg har derfor takket ja til tilbudet om vaksine, sier Gulati til TV 2.

Han forstår at beslutningen skaper debatt, men påpeker at Stortinget ikke har vært involvert i beslutningen om hvem skal prioriteres til hvilken tid.

Også Frp-politiker Erlend Wiborg har takket ja.

– Jeg takker ja når jeg får tilbud om vaksine. Ut over det vil jeg ikke kommentere ytterligere, sier han til TV 2.

– Viktig for Norge

Til Moss-Avis utdyper han ytterligere, og sier at dette ikke er en avgjørelse Stortinget har tatt.

– Dette er en beslutning regjeringen og helsemyndighetene har tatt. Når de mener dette er viktig for Norge så forholder jeg meg til det, sier Wiborg til avisen.

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland har også valgt å takke ja.

– Alle som kan ta vaksine børe gjøre det når man får beskjed om det, mener han.

Også Peter Frølich (H) og Kent Gudmundsen (H) har valgt å takke ja til vaksine.

Splittelse i Ap

Innad i Arbeiderpartiet skaper spørsmålet også debatt og splittelse. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol er blant dem som takker ja.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Kjerkol uten hell. Til Dagbladet sier hun følgende:

– Jeg har ikke bedt om å bli prioritert, men takker ja fordi jeg prinsipielt mener alle som får tilbud om vaksine bør takke ja. Min hjemkommune må gi fra seg 35 prosent av sine doser til Oslo. Derfor synes jeg også det er riktig at jeg som bor og jobber i Oslo i ukedagene vaksineres her så en annen stjørdaling får min dose, sier Kjerkol til Dagbladet.

– Ikke et alternativ

Ja sier også Elin Rodum Agdestein (Ap) i Finanskomiteen.

– Som stortingsrepresentanter er vi definert som samfunnskritisk nøkkelpersonell. Vi har i henhold til Grunnloven møteplikt i Stortinget for å opprettholde styringen av landet. Hjemmekontor er ikke et alternativ for stortingsrepresentanter, sier Rodum Agdestein til TV 2.

Hun påpeker at de fleste stortingsrepresentanter ukentlig reiser mellom landsdelene.

– Dette har vi gjort uvaksinert siden mars i fjor, selv i perioder med høyt smittetrykk. Når vi nå blir vaksinert, blir risikoen for smitte og smittespredning mindre, sier Rodum Agdestein.