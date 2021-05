Sjokkfunn i trailersjåførens øre: – En utrolig heldig mann

Nylig dukket en 60 år gammel trailersjåfør opp på akutten og klaget over store smerter i høyre øre.

I det anerkjente fagbladet BMJ Case Reports forteller de australske legene Samuel Robert Leedman og Jafri Kuthubutheen hvordan mannen følte at det brant på innsiden av øret.

Det var det en god grunn til.

Mannen fortalte at han samme dag hadde forsøkt å sveise noe under semitraileren sin, og at han lå på venstre side uten å bruke ørebeskyttelse.

Han var i full sving med et sveiseapparat da smeltet, glovarmt stål plutselig rant rett inn i øret hans.

Helte springvann i øret

Mannen fortalte legene ved Fiona Stanley Hospital i Murdoch at han først hørte en lyd som minnet om fyrverkeri, før hørselen plutselig forsvant.

Mannen følte at det brant på innsiden av øret, og helte springvann inn i det for å forsøke å dempe smerten før han dro på akutten.

Undersøkelser viste at det glovarme stålet hadde svidd hull på trommehinna og fortsatt til mellomøret, hvor det hadde blitt kjølt ned og stivnet.

60-åringen fortalte at han opplevde «merkelige smaksopplevelser» og ikke kunne høre på høyre øre, men at han ellers var i fin form.

Han ble henvist til en øre-, nese- og halsspesialist, og gitt smertestillende medikamenter som kunne hjelpe ham i mellomtiden.

SATT FAST: Her har stålklumpen plassert seg i mannens mellomøre. Foto: Samuel Robert Leedman

Måtte vente åtte uker

På grunn av lange ventelister, måtte mannen vente hele åtte uker før han slapp inn hos spesialisten.

Innen da hadde han hatt to ørebetennelser og utviklet tinnitus.

Da han omsider ble CT-scannet, fant hode- og nakkespesialist Samuel Robert Leedman ut at stålklumpen befant seg i mellomøret.

Klumpen satt godt fast, og måtte derfor fjernes kirurgisk.

Lover å beskytte seg

I rapporten skriver legene at stålklumpen hadde gjort skade på chorda tympani-nerven, som sender beskjeder fra smaksløkene til hjernen, og at det var derfor han opplevde endringer i smakssansen.

– Saken vi presenterer handler om en utrolig heldig mann som bare fikk mildt hørselstap etter skaden, skriver legene.

Utenom det milde hørselstapet, har 60-åringen ikke fått varige mén.

Etter en ny sjekk to uker etter operasjonen, vendte trailersjåføren tilbake til jobb.

– Pasienten fikk lov til å dra tilbake på jobb mens han hadde på seg ørebeskyttelse, skriver de.