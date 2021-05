Fengselet mente han var for farlig – psykiaterne mener det er høy risiko for fremtidig vold

Den 46 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på Thea Braavold viser ingen tegn på psykose, og kan dermed straffes, mener de rettsoppnevnte psykiaterne i saken.

46-åringen har sittet på tiltalebenken de siste tre ukene. Påtalemyndigheten mener han drepte kjæresten sin Thea den 4. februar i fjor. Braavold ble funnet i sitt hjem klokken 15.22.

Noen timer senere den samme dagen ble kjæresten funnet sovende i bilen til en fremmed mann i en garasje et annet sted i byen. Han ble pågrepet og siktet for drap. Han har hele tiden nektet straffskyld, og har forklart i retten at han mener noen andre har drept Thea for å kaste mistanke og for å hevne seg på ham.

Ingen tegn på psykose

I perioden etter pågripelsen ble det jobbet med å gjennomføre en undersøkelse av hvorvidt mannen er strafferettslig tilregnelig.

I retten tirsdag opplyste de sakkyndige at det var svært utfordrende å gjøre en vurdering av 46-åringen, og at han var svarte unnfallende på spørsmål. Etter flere grundige vurderingen har de konkludert med at han viser enkelte tegn på en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Likevel har de konkludert med at han ikke viser noen tegn på psykose. De mener også at risikoen for at han utfører voldshandlinger om han slipper ut fra fengsel i fremtiden er høy.

Dette begrunner de blant annet med at han tidligere ved gjentatte anledninger er dømt for vold og drap.

Kan utføres også uten psykose

De sakkyndige psykiaterne var usikre på om mannen hadde nedsatt evne til å ta innover seg inntrykk på en realistisk måte i tiden etter at Thea ble drept, men landet under tvil på at han ikke har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

For å gjøre en grundig vurdering av 46-åringen har psykiaterne gjort mange forsøk på å gjennomføre samtaler med ham. Dette har vært utfordrende, og de har derfor delvis måtte benytte seg av hva han har fortalt i andre sammenhenger, og hans medisinske historie.

I tillegg har de sett på hans adferd i perioden etter at Thea ble drept. Det har tidligere kommet frem at han dro innom en bekjent og vasket klærne sine. Samtidig sa han da at «Thea er død».

Psykiaterne påpeker at han gjennomfører komplekse handlinger, og dermed må ha vært tilregnelig.

Det er også flere tegn til at Braavold og 46-åringen hadde et godt forhold til hverandre i tiden før Thea ble drept.

Etterforskere viste tirsdag blant annet meldinger der Braavold kort tid i forkant av at hun ble funnet skrev i tekstmeldinger at kjæresten var «det beste som har skjedd henne på lenge», og «love you, kjæresten min». Den tiltalte 46-åringen svarer på meldingene blant annet med en beskjed om at han er glad i henne.

Braavold ble drept på en svært brutal måte. Dommer i saken, Jørn Holme, spør psykiaterne om den brutale handlingen er noe mennesker som ikke er psykotiske kan være i stand til å på noen de tilsynelatende er glade i.

– De har skjedd før, svarer psykiater Erik Waale Næss.

De sakkyndige mener videre at psykoterapi og klinisk behandling neppe vil ha stor effekt.

For farlig for samfunnet

Den tiltalte mannen ble i 2004 dømt for det såkalte Stoa-drapet.

TV 2 har tidligere omtalt at kriminalomsorgen mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å løslate ham etter at han hadde sonet hele drapsdommen han fikk i 2004.

I Norge er det sjeldent at en dom sones til siste dag. Kriminalomsorgen opplyste at de hadde forsøkt flere rehabiliteringstiltak, blant annet å gi ham permisjon. Da hadde han begått nye lovbrudd, og ruset seg.

Når han hadde sonet hele dommen på 14 år var Kriminalomsorgens verktøykasse tom, og mannen måtte slippes ut i samfunnet igjen i 2018.

Onsdag er siste rettsdag, og aktørene vil legge frem sine påstander.