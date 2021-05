The Voice-finalist bekymret for avtalen med mentor

Nervene er i høyspenn blant de fire finalistene før finalen i The Voice fredag kveld, men én av dem er også bekymret for en avtale med sin mentor.

Fredag kveld braker det løs med årets The Voice-finale fra H3 Arena på Fornebu. Da skal det endelig avgjøres hvem som kan smykke seg med tittelen som Norges beste stemme, og stikker av med bilpremie og platekontrakt med Universal Music.

De fire finalistene, Natan Dagur (21), Erlend Gunstveit (25), Maria Petra Brandal (21) og Sofie Fjellvang (20) er for lengst i gang med forberedelsene.

TV 2 har tatt en kort prat med dem alle mellom øvinger og kostymeprøver.

Se de fire finalistene, samt Cynthia Verazie og Sverre Eide som tok 5. og 6. plass, opptre sammen i videoen øverst!

FINALISTER: F.v: Natan Dagur, Sofie Fjellvang, Erlend Gunstveit og Maria Petra Brandal er klare for finale i The Voice. Foto: TV 2 / NTB

Guttedrømmen realisert

Erlend Gunstveit fra Grimstad, som til daglig jobber som gartner, har latt hagesaksa ligge til fordel for musikken de siste ukene. At han har kommet til finalen i The Voice kan han ikke helt forstå selv, men innrømmer at det er en guttedrøm som går i oppfyllelse.

GUTTEDRØM: Erlend Gunstveit har drømt om å delta i sangkonkurranse siden han var liten. Foto: TV 2 / NTB

– Ja, det har jo vært sånn helt siden jeg så Idol i 2003 da Kurt Nilsen vant. Jeg hadde en liten guttedrøm da, men jeg har jo fått noen realitetssmeller tenkt «Dette kan jeg aldri få til» og mistet troa da. Så det er helt spinnvillt, det er litt sånn at jeg ikke helt tror på det. Jeg vet ikke helt om det har gått opp for meg enda at jeg har kommet til finalen i The Voice, forteller 25-åringen til TV 2.

Gunstveit mener også at konkurransen og samarbeidet med mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren har hjulpet på selvtilliten.

– Tom er jo den beste mentoren, mener jeg. Han er veldig flink til å bygge opp selvtillit. Og det er veldig deilig, for jeg har jo aldri hatt noen sangtimer, så jeg har på en måte aldri fått noen tommel opp eller ned. Men det har jeg virkelig fått nå da, sier 25-åringen og forteller at han gjerne skulle hatt mer av denne selvtilliten i oppveksten.

Gruer seg til avtale

Finalen er delt inn i to omganger, hvor to deltakere går videre til en superfinale samme kveld. Derfor har alle deltakerne måttet øve inn to sanger, men det er ikke den største bekymringen for Gunstveit.

Han er mer stresset for noe annet.

– Jeg og Tom laget en avtale om at hvis jeg kom til finalen, så ble det bunad på oss begge. Så det er kanskje det jeg er mest stressa over. Min bunad er jo som alle bunader veldig varm, men Tom sin er jo av tovet ull og det er jo utrolig varmt i det studioet der, ler han.

Dersom «mann i bunad»-trikset fungerer og han kommer helt til superfinalen, har den jordnære sørlendingen følgende plan for å vinne.

– Jeg skal spille gitar og synge en spesiell låt. Men bortsett fra det har jeg egentlig aldri hatt noen plan annet enn at det jeg framfører skal bety noe. Både for min del, men også for de som hører på, at de skal få en historie og sitte igjen med en følelse av at det traff, sier han.

Inspirert til å fortsette

Selv om det ikke skulle gå helt til topps kommer ikke 25-åringen til å henge med nebbet av den grunn, ifølge han selv.

– Jeg blir veldig stolt av at det har gått så langt, og spesielt når en ser de andre som står i finalen og hvor gode de er. Så jeg er veldig glad for at jeg er med, sier han og tilføyer at deltakelsen har gitt blod på tann.

– Det å ha blitt spurt om å være med her i høst, og få så mye god hjelp fra Tom, har gitt meg skikkelig mye inspirasjon til å fortsette, forteller 25-åringen.

Overrasket mentor med låtvalg

Noen kilometer lenger sør i landet holder Kristiansandsjenta, Sofie Fjellvang, på å pakke kofferten til Oslo nok en gang. I likhet med Gunstveit, synes hun finaledeltakelsen er rart å ta inn over seg.

– Det er jo veldig surrealistisk for meg akkurat nå. Jeg har kommet så langt jeg har kunnet komme nå og det føles skikkelig deilig. Jeg føler jeg har vært så heldig som får oppleve hele eventyret, og er stolt over meg selv over at jeg har kommet såpass langt, sier hun til TV 2.

OVERRASKET MENTOR: Mentor Yosef Wolde-Mariam måtte le da han hørte hvilken sang Sofie Fjellvang har valgt til finalen. Nå er hun spent på hva publikum synes. Foto: TV 2 / NTB

Den blide sørlendingen innrømmer derimot at hun ikke hadde trodd hun skulle komme så langt, og måtte hive seg rundt for å finne to låter å fremføre.

Det ene valget skal ha fått mentor Yosef Wolde-Mariam til å trekke på smilebåndet.

– Jeg må jo le. Og det gjorde jo Josef også, han tenkte bare «Er det en god låt å gjøre?». Men jeg tenker også at dette er en låt som alle har hørt, og alle har et forhold til den. Så nå skal jeg gi den låten en ny drakt, jeg skal begynne med å spille piano og så skal jeg reise meg. Det er jo gøy da, ler Fjellvang.

20-åringen, som skal gifte seg om to uker, er ikke redd for å utfordre seg selv og fikk mye ros da hun overrasket alle med pianospilling i semifinalen.

Fikk en knekk

Fjellvang er også glad for å ha dannet nye vennskaper i løpet av konkurransen, og mener at deltakerne har støttet hverandre i tykt og tynt.

– Det båndet man har knyttet nå, det er ganske solid egentlig vil jeg si. Fordi vi har gått igjennom akkurat de samme tingene, kjent på akkurat de samme følelsene. Jeg har hatt knekken, ja alle har hatt knekken en gang. Og da har vi fått hverandre ut av den knekken, og blitt hverandres motivatorer selv om vi er konkurrenter, forteller hun.

Da hun skulle opptre i sin første livesending, innrømmer hun at følelsene tok overhånd.

– Jeg kan jo absolutt fortelle at rett før jeg skulle live på TV første gang, da hadde jeg skikkelig knekken. Da tror jeg bare det ble for mange følelser. Jeg husker at han som var deltakeransvarlig kom inn og så at jeg satt og spiste lunsj og grein. Men jeg visste liksom ikke hvorfor jeg grein, fordi prøvene hadde gått bra, jeg hadde fått på meg kostyme og følte meg fin.

– Men det var bare så mye nervøsitet og så overveldende, man er jo rett og slett ikke seg selv.

Musikk på heltid

Denne fredagen stiller Fjellvang derimot med litt mer liveerfaring i lomma. Hun tror også hun vil være svært fornøyd, selv om hun ikke skulle gå helt til topps.

– Hvis jeg ikke vinner så kommer jeg til å tenke at nå har jeg fått oppleve alt det går an å oppleve av The Voice unntatt seieren, så jeg kommer ikke til å la det være et skikkelig nederlag. Jeg er en av fire som fikk oppleve hele reisa, og det er ganske sykt med tanke på hvor mange som søkte og alle rundene vi har vært igjennom, synes hun og legger til:

– Jeg føler meg vanvittig heldig som står der sammen med de andre. Nivået er jo helt vilt, også blant de som har røket ut.

20-åringen er også fast bestemt på å følge drømmen videre uansett hvordan det går på fredag.

– Jeg vil bruke det til min fordel uansett. Til å jobbe hardere for å nå de målene som er å drive med musikk på heltid, uansett utfall av dette.

Fått fans

Islendingen Natan Dagur er også svært klar for å entre scenen på finalen og tenker å nyte kvelden så langt det går.

GLEDER SEG: Natan Dagur er spent, men gleder seg til å synge for sine fans på fredag. Foto: TV 2 / NTB

– Følelsen er bra. Jeg gleder meg masse, men vet jeg kommer til å bli kjempespent rett før og imens jeg står på scenen. Men hele opplegget er så gøy å være med på, og jeg vet man kommer til å savne det når det er ferdig, så jeg prøver bare å nyte det mens det er, forteller han til TV 2.

21-åringen, som av mentor Ina Wroldsen har blitt beskrevet som en perfeksjonist, har allerede fått mange fans. Nå gleder han seg spesielt til én ting.

– Jeg gleder meg mest til å få synge en ny sang. Det er visst noen som liker meg så mye at de ikke klarer å vente på en ny sang, så jeg gleder meg til å få levert det til de som liker å høre da.

– Har du fått mange fans?

– Ja, sånn litt i hvert fall. Det er kjempegøy at folk liker å høre på stemmen min. Jeg har fått skikkelig mye tilbakemeldinger, og som oftest på fredagen etter at jeg har opptrådt er det mye å svare på, forteller 21-åringen.

Spart desserten til slutt

Islendingen har også spart sine beste låter helt til slutt.

– Hvis man kommer helt til superfinalen så får man sunget to låter, så jeg har spart to favorittlåter til sist. Jeg har vært litt skeptisk til å spare dem, fordi man ikke vet hvor langt man kommer, men jeg er veldig glad for at jeg sparte dem for nå har jeg to favorittlåter med i finalen, sier Natan.

Han har ikke lagt noen annen plan for å sjarmere publikum enn å være seg selv.

– Jeg tenker bare å gjøre det beste jeg kan og være meg selv og håper det er noe folk synes er verdt å stemme på.

Fått tilbud

21-åringen avslører samtidig at han har noen håp dersom han ikke skulle gå til topps i konkurransen.

– Det er jo det jeg har lyst til å drive med i livet, så jeg får se hvilke dører som åpner seg etter konkurransen. Jeg har jo fått litt tilbud og interesse fra forskjellige steder, så jeg gleder meg til å se hva som kommer til å skje etter The Voice, sier han, og påpeker at han absolutt ikke har tenkt å gi seg med det første.

– Kanskje det blir noe stort til å begynne med eller kanskje noe lite. Man vet aldri. Men sulten er jeg, så jeg kommer til å gi gass, gi alt jeg har og jobbe ræva av meg for å komme dit jeg har lyst til å komme.

Islendingen setter også pris på vennskapet med de andre deltakerne og samarbeidet med mentor Ina Wroldsen.

– Det er skikkelig bra «vibe» mellom alle deltakerne, så jeg kommer hundre prosent til å ha kontakt med de. Og jeg vet ikke hva Ina ser for seg, om hun har lyst til å jobbe med meg videre eller om jeg går min egen vei, men det får vi bare se på når det kommer, sier 21-åringen.

Vemodig

Det siste sangtalentet, Maria Petra Brandal, er ikke helt sikker på hva hun skal tenke om finalen, men legger ikke skjul på at nervene er på plass.

– Jeg er veldig nervøs og spent, jeg vet liksom ikke helt hva jeg kan forvente. Jeg er ikke nervøs for hva som kommer til å skje, men for låta og om jeg kommer til å gjøre det bra da, forteller Brandal til TV 2.

21-åringen synes også det blir rart å avslutte sang-kapitlet som har vart i flere måneder.

– Det er jo veldig vemodig. Det er jo trist at man aldri får opplevd akkurat dette her igjen, at man ikke får det samarbeidet man har hatt eller blir tatt til hvor du skal til enhver tid for eksempel. Det tror jeg at jeg kommer til å savne, sier hun.

– Verdens største kompliment

Samtidig er Brandal glad for å kunne se tilbake på mange gode minner fra deltakelsen i sangkonkurransen. Dersom hun likevel må trekke frem étt spesielt inntrykk hun sent kommer til å glemme, er hun ikke sen til å tenke seg om.

– Det er vel selvfølgelig når Espen griner. Det kommer jeg til å ta det med meg videre at «I did that», ler hun og utdyper:

– Det er jo verdens største kompliment. Espen Lind er jo en hard nøtt å knekke føler jeg. Det at han ble så rørt av det gjorde at jeg føler at jeg gjør noe riktig da. Så det har jeg lyst til å ta med meg videre, og fortsette å holde på det minnet.

RØRT: Maria Petra rørte mentor Espen Lind til tårer. Det kommer hun ikke til å glemme. Foto: TV 2 / NTB

Samtidig innrømmer Brandal at hun gleder seg litt til å få det hele overstått. Etterpå har hun i alle fall planene klare.

– Da skal jeg bare slappe av og gjøre det jeg gjorde før The Voice. Jeg tror det blir ganske deilig å lande litt etter alt styret og bare fokusere på å skrive og lage musikk. Så det gleder jeg meg egentlig veldig til, sier hun.

