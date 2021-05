Pai med skinke og purre

Kokt skinke/bayonneskinke kan byttes ut med stekt bacon i biter, rå laks i biter eller røyke laks i strimler. Bruk en paiform eller springform 22/24 cm.

Dette trenger du:

Paideig:

250 g hvetemel

125 g kaldt smør i terninger

¾-1 dl vann

Fyll:

3 egg

3 dl creme fraiche

Ca. 150 g kokt skinke i små biter eller tynne strimler

Ca. 200 g revet hvit ost

Salt, pepper, eventuelt litt timian

Slik gjør du:

Begynn med å lage paideigen. Smuldre sammen hvetemel og kaldt smør i biter. Tilsett vann litt etter litt mens du knar sammen til en smidig deig. Pakk deigen i litt plast eller et klede og la deigen «hvile» i kjøleskapet i ca. 30 minutter.

Smør en paiform 18-20 cm med litt smør. Varm stekeovnen til 180 grader.

Kjevle ut deigen og legg over i paiformen (rull deigen over på kjevle og rull over i formen). Prikk med en gaffel (hindrer at den hever seg). Dekk med bakepapir/aluminiumsfolie. Fyll/fordel over tørre erter, ris eller makaroni, slik at paibunnen ikke krymper under steking. Forstek bunnen i 12-15 minutter.

Mens bunnen forsteker pisk sammen egg, creme fraiche og litt salt og pepper, eventuelt litt timian.

Legg kokt skinke og finsnittet purre i den forstekt paibunnen. Dryss over revet hvit ost og hell over egg og creme fraiche blandingen.

Sett paien tilbake i stekeovnen (fremdeles ved 180 grader) og stek i 40-45 minutter, til den har hevet seg litt og er fast i konsistens når du kjenner på den. Server paien lun med en grønn salat og eventuelt en rømmedressing.