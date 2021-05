Denne avtalen kan være dårlig nytt for Ødegaard

Tirsdag ble det kjent at Luka Modric skriver under på en kontraktsforlengelse, som binder ham til Real Madrid ut 2022.

Siden han kom til klubben fra Tottenham i 2012, har den 35 år gamle kroaten vært en svært sentral del av Real Madrids midtbane.

Der drømmer Martin Ødegaard om å spille.

– Hvis Zidane blir værende, tror jeg forlengelsen minsker Ødegaards muligheter i Real Madrid, sier TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balague, og peker på at også Toni Kroos har forlenget sin kontrakt med klubben.

Balague mener trener-spørsmålet i Real Madrid gjør det veldig vanskelig å si noe om fremtiden i den spanske hovedstadsklubben.

– Man må vite hvem som er manager i Real Madrid neste sesong. Jeg har inntrykk av at Zidane forlater klubben, sier La Liga-eksperten.

Han mener dernest man må finne ut hvem som blir den neste Real Madrid-manageren og trekker frem Massimiliano Allegri, Raúl González og Xabi Alonso som aktuelle kandidater dersom Zidane skal skiftes ut.

– Jeg tror en eventuell ny Real Madrid-trener må friske opp stallen. Det har ikke Real Madrid penger til, og derfor er praktisk talt alle spillerne til salgs. Alt henger i løse luften og avhenger av trener-spørsmålet, sier Balague.

– Er Ødegaard god nok til å få jevnt med spilletid for Real Madrid?

– Jeg synes han er det. Det gjorde jeg også i fjor, uten at han fikk nok muligheter til å vise det. Før han dro på lån gikk det seks kamper uten at han fikk spille. Hvordan er det mulig? spør han retorisk.

Det er gått mer enn seks år siden Martin Ødegaard signerte for Real Madrid. Gjennom utlån til Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og nå Arsenal, har Ødegaard siden det prøvd å oppnå noe Modric har fått rikelig av, nemlig tillit fra Zinedine Zidane.

Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️🙏 #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

Fraværet av den var avgjørende for at Ødegaard valgte å dra til London i januar.

– Jeg følte at jeg trengte å spille mer med tanke på hvordan de siste årene har vært. Jeg har utviklet meg bra, spilt mye og tatt steg, men så følte jeg at det kanskje var i ferd med å stoppe opp litt med tanke på at jeg ikke fikk så mye spilletid. Det var ikke noe nøye planlagt, men det bare ble litt sånn da det nærmet seg januar, sa Ødegaard til TV 2.

LAGKAMERATER: Martin Ødegaard og Luka Modric spilte blant annet sammen mot Vålerenga under en treningskamp i 2015 Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Utlånet til Arsenal har vært en suksess for drammenseren. Arsenal-manager Mikel Arteta har ved flere ganger gitt uttrykk for at han ønsker å beholde 22-åringen på Emirates, noe Ødegaard heller ikke har vært direkte avvisende til.

– Det er en mulighet for at Real Madrid slipper Ødegaard, fordi de trenger penger. Hvis Arsenal legger penger på bordet, kan Real Madrid godta et bud. Alle i Real Madrid er i utgangspunktet til salgs. Jeg forstår det slik at også Arsenal er fornøyd med ham og at han liker seg der, sier Balagué.