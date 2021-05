Høyre-topper refser Solbergs politiker-prioritering av vaksiner

«Den enkelte storingsrepresentant bør avfinne seg med sin plass i køen som alle andre. En kø som er ordnet på objektive, fornuftige kriterier. Det er mer enn symbolpolitikk når man også tar i betraktning at de tillitspersoner som kan pålegge sine medborgerne byrder, viser seg villig til å leve med virkningene uten særbehandling» skriver Tetzschner i et innlegg på sin Facebook-side under overskriften:

«NEI TIL SÆRBEHANDLING AV STORTINGSREPRESENTANTER»

Tetzschner er kritisk både til tidspunktet, symboleffekten og begrunnelsen for prioriteringen.

«Det kan for eksempel ikke vises til konkrete eller uhåndterbare problemer som gir grunn til å frykte for Stortingets institusjonelle oppgaver ikke ivaretas fullt ut ved den pandemien vi nå er på vei ut av. Og man har heller ikke vært i nærheten av en slik situasjon på noe tidspunkt under forløpet» skriver Tetzschner i Facebook-innlegget.

Innlegget er likt av både Oslo Høyres leder og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, Oslos tidligere byrådsleder Erling Lae, Erna Solbergs tidligere politiske rådgiver Hans Christian Hansson og Tetzschners kone og Civita-sjef Kristin Clemet.

Her er det gjort en litt merkelig vurdering, og dette er noe Stortinget ikke har bedt om. Jeg vil likevel oppfordre de som skal drive valgkamp til å takke ja til vaksine. Vi må ikke være en fare for oss selv og og andre i valgkampen.



KRITISK: Oslo Høyres leder, Heidi Nordby Lunde. Foto: Vidar Ruud

– Reagerer du på at dette er særbehandling av politikere?



– Dette er en litt merkelig vurdering, og merkelig at den kommer nå. Dette skaper mye unødvendig støy og det gjelder et mindretall av de som er på Stortinget. Det skapes skam og ansvaret privatiseres til den enkelte, sier Lunde til TV 2.



En rekke andre stortingsrepresentanter fra andre partier har tirsdag formiddag varslet at de vil avstå fra å gå foran i køen og ta vaksinen de blir tilbudt fra Erna Solberg denne uken.

– For min egen del har jeg kommet til at jeg ikke synes jeg har god nok begrunnelse for å ta imot vaksine nå, det er ingenting i min situasjon som tilsier at jeg ikke kan vente med andre i mitt årskull, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg er ikke vaksinert enda, men vil takke nei til dette tilbudet, skriver Siv Jensen i en e-post til Avisa Oslo.

– Jeg har full forståelse for de som takker ja til tilbudet. Personlig har jeg valgt å takke nei til tilbudet fra regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.