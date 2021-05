Klare for sesong to av suksess-serie: – Starter der vi slapp

I fjor ble den norske serien «Ragnarok» den sjette mest sette internasjonale serien på Netflix – torsdag er det duket for sesong to.

Serien tar for seg norrøn mytologi og finner sted i vakre Odda. I casten finner vi blant andre Herman Tømmeraas, David Stakston, Theresa Frostad Eggesbø, Emma Bones, Jonas Strand Gravli og Henriette Steenstrup.

Se intervju med Theresa Frostad Eggesbø (23) og Jonas Strand Gravli (29) i videovinduet øverst i saken.

«Power woman»

Theresa Frostad Eggesbø (23) spiller rollen som «Saxa», en populær tenåringsjente eller en såkalt «power woman» om du vil. Det bød på utfordringer for en tidligere ballerina.

– Karakteren jeg spiller skal være veldig fysisk, og hun er en «power woman». Jeg har drevet med klassisk ballet i ni år, men jeg har ikke drevet med sport, så det er langt utenfor min komfortsone, forteller hun.

Eggesbø forklarer videre at det ble spesielt vanskelig å spille inn kampscener, rett og slett fordi hun gjør det for stilig.

– Da jeg skulle kaste spyd. så ble det på en elegant måte og ikke på en aggressiv, kul måte. Jeg måtte gjøre det igjen og igjen før det ble riktig, sier 23-åringen og fortsetter:

– Jeg gjør ting litt for grasiøst i bevegelsene, kampscener er veldig utenfor min komfortsone, forteller skuespilleren.

Rett på

En som også er å se i sesong to av suksess-serien er Jonas Strand Gravli (29). Han forklarer at den nye sesongen ikke sparer på kruttet.

– Allerede i episode én starter vi rett på der sesong to slutter. Det skjer veldig mye fra start, og jeg gleder meg til å se hva folk syns om den, sier han.

Eggesbø på sin side forklarer at første sesong ble en slags intro til sesong to, og at fansen over hele verden har ventet i spenning.

– Fansen til Ragnarok har ventet i over ett år på sesong to. Vi har fått meldinger på Instagram hver dag siden vi slapp sesong én med spørsmål om når sesong to kommer, sier hun.

Innspilling under pandemien

I likhet med første sesong er serien spilt inn i Odda, men denne gangen var det midt under koronapandemien.

– Jeg kjente litt på en frykt om at ting ble utsatt, også blir man redd for å pådra seg smitte. Det var en helt annerledes opplevelse på filmsettet enn det man har opplevd før, forklarer Gravli og fortsetter:

– Vi måtte ta mange koronatester, og sprites etter hver tagning. Hvis vi skulle gi hverandre en klem i en scene, så måtte vi snakke om det i forkant, sier 29-åringen.

Eggesbø deler de samme tankene som skuespillerkollegaen sin, men trekker frem savnet etter sjokolade og kaffe på sett.

– Snackbordet var borte, det var ikke noe snackbord i år, forteller hun humoristisk og fortsetter:

– Vi var rundt 80 personer på sett til enhver tid, så strenge restriksjoner måtte til. Heldigvis hadde vi ingen smittetilfeller under hele innspillingsperioden, sier hun.