Drømmer om OL-medalje til Giro-åpenbaringen Tobias Foss

- Selv om jeg er sliten, er jeg ikke altfor kjørt, sier 24-åringen til TV 2 når vi snakker med ham på telefon på den siste hviledagen av Giro d'Italia.

Foran avslutningsuka av det italienske treukersrittet er han på skuddhold til å levere tidenes norske sammenlagtresultat i en Grand Tour. Foss ligger nemlig på en imponerende 9. plass etter 16 etapper, 8 minutter og 20 sekunder bak Egan Bernal.

-Drømmen min i fremtiden er å vinne Giro d'Italia, Tour de France eller Spania rundt. Laget har et par solide kapteiner per nå, som Primoz Roglic og Steven Kruijswijk - og forsåvidt Tom Dumoulin. Men det kommer en dag da de takker for seg og henger sykkelen på veggen. Da håper jeg og laget at jeg kan være en av de som overtar stafettpinnen. Jeg håper Jumbo-Visma - med innsatsen jeg viser her nede - ser at jeg har potensial til å få til dette, sier Foss på spørsmål om hva dette har å si for standingen hans i laget.

Bedre enn Hagen

Han kom til giroen som hjelperytter for George Bennett, men da newzealanderen gikk på en stjernesmell på den sjette etappen - og tapte mye tid - fikk Foss muligheten til å sykle for sine egne muligheter.

Tobias Foss. Foto: Heiko Junge

- Det har vært en kul opplevelse. Jeg kom inn i løpet med lave ambisjoner og som hjelperytter. Men da Bennett røk ut, fikk jeg muligheten til å sykle for mine egne muligheter. Tanken har da vært å gi full gass hver eneste dag og suge til seg så mye erfaring som mulig, for å utvikle meg og ta nye steg som sammenlagtrytter.

- Har du overrasket deg selv?

- Egentlig ikke. Dette er mer en bekreftelse på det man har trodd og håpet.

Carl Fredrik Hagen satte norsk bestenotering på en Grand Tour da han tok en råsterk 8. plass i Vuelta España i 2019. Den henger i en tynn tråd.

- Selv om Carl Fredriks plassering var god, så er måten Tobias har gjort det på bedre. "Calle" kom seg opp i sammendraget fordi har var med i et brudd på en av etappene der han vant mye tid, mens Tobias har vært med og kriget med de beste hver eneste dag, sier sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk.

Vårt største OL-håp

Han tror at Foss kommer til å stå løpet og holde hele veien til Milano på søndag, der det venter en tempoetappe der nordmannen kan kjempe om seieren.

- Tobias seiler opp som vår store stjerne til OL. Der blir han vårt store håp, forteller Falk.

Norge har fire plasser i Tokyo. Der er Foss bankers, sammen med Andreas Leknessund og Markus Hoelgaard. Den siste plassen er fortsatt åpen.

Sportssjef for Norges Cykleforbund Hans Falk. Foto: Heiko Junge

- Hvis Tobias er på sitt beste, så er topp 10 mulig. Eller, jeg vil faktisk si at medalje er innenfor rekkevidde, sier sportssjefen til sykkelforbundet.

- Haha, er reaksjonen til Foss når han får høre utspillet til Falk. Så blir han stille, før han svarer:

- Det var offensivt. Klaffer alt så skal topp 10 være mulig. Og da er nok også medalje innenfor rekkevidde. Men jeg drar først og fremst til OL på grunn av opplevelsen. Jeg ønsker imidlertid å komme dit i så god form som jeg kan ettersom det er få av disse løpene i karrieren. Men å ha medalje som mål blir litt for offensivt.

Foss har ikke studert den 234 km lange OL-løypa nøye. Men med 4900 høydemeter skal den passe Jumbo-Visma-rytteren godt. Han har fått tips fra lagkamerat Primoz Roglic, som har vært i Japan og sjekket forholdene.

- Han fortalte meg om den da vi var på høydesamling. Det er mange bakker og en hard løype. Men de viktigste handler om forberedelsene. Både varme og luftfuktighet kommer til å bli avgjørende, forteller Foss - som kun skal sykle NM mellom giroen og OL, der fellesstarten står på programmet 24. juli.

Kamp om OL-plass

Mens mange av konkurrentene kommer rett fra Tour de France til Tokyo, vil Foss kunne lade opp i ro og fred. Han håper også å få billett til OL-tempoen, men der har Norge kun én plass - og den deles ut til den som gjør det best av Foss og Leknessund på NM-tempoen i Kristiansand i midten av juni.

Men først skal han fullføre giroen, der det gjenstår fem etapper.

- I dag har jeg spist en god frokost, vært ute og trillet en drøy time og så handler det om å tilbringe så mye tid som mulig i senga. Det er fint å få en liten pause før de siste dagene, spesielt for hodet sin del, men jeg skulle fint klart meg uten hviledagen. Jeg drukner ikke i slitsomhet, forteller han.

- Nå venter tre etapper der jeg forventer mye smerte. I tillegg er det en flat etappe og tempoen til slutt. Da er jeg på hjemmebane. Da skal jeg kose meg og forhåpentligvis ta inn litt tid på de som ligger foran meg i sammendraget. Topp ti vil være et superbra resultat til slutt. Dette er min første Grand Tour (i fjor måtte han avbryte giroen da laget fikk en positiv koronatest), så det jeg får til her vil være en superstor bonus. Men i fremtiden skal jeg være med og kjempe om en pallplassering, sier Vingrom-gutten - som nå har bedt lagledelsen om å få sykle Spania rundt i august.

- Det hadde vært gøy med en Grand Tour-dobbel for erfaringens del.