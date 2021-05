Økt smitte i Trondheim: – Utbrudd knyttes til festing på 17. mai

Kommunen ønsker å stramme inn etter at smitten i Trondheim har økt kraftig de siste dagene. Skjenking, hjemmekontor og innendørs fritidsaktivitet for voksne berøres, ifølge et smitteverndokument publisert på kommunens hjemmeside.

Se opptak av pressekonferansen øverst i saken.

– Det er utbrudd som knyttes til festing i 17. mai-helgen, sier kommunedirektør Morten Wolden på pressekonferansen tirsdag.

40-50 nærkontakter

Han sier videre at for mange har for mange nærkontakter og bedriver et utagerende festliv.

Majoriteten av de smittede er i 20-årene. Det er ikke unormalt at enkelte har 40-50 nærkontakter. Det har også vært så mange som 200 nærkontakter som skal smittespores, noe som er svært utfordrende for kommunen.

Det er registrert 33 nye koronasmittede i Trondheim det siste døgnet.

– Den siste uken er det 159 smittede. Ti prosent av disse har ukjent smittevei, sier kommunelege Tove Røsstad.

Det er fremdeles mange personer i risikogrupper og helsearbeidere som ikke er vaksinert i Trondheim. Kommunen sier det kan bli aktuelt å stenge visse avdelinger i helseomsorgen for besøk.

Ifølge legelistene i kommunen er det 17.000 personer i risikogruppen i Trondheim. 13.000 har fått én dose og er delvis beskyttet. 4000 personer av disse har fremdeles ikke fått første vaksinedose.

Nye tiltak

De nye tiltakene skal vedtas av politikerne onsdag. Innstillingen er at det skal innføres skjenkestopp klokken 22, og det blir spiseplikt på serveringsstedene.

Det blir også pålagt hjemmekontor. På treningssentre må det være minst to meter mellom personer, og det blir påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

I tillegg blir en rekke smitteverntiltak videreført.

Press på testkapasiteten

1.883 testet seg for koronasmitte i Trondheim mandag.

– Det er press på testkapasiteten, og flere går i ventekarantene lenger enn ønskelig, sier kommuneoverlege i Trondheim kommune, Tove Røsstad.

Smitten har vært svært lav i Trondheim gjennom vinteren og våren, ofte med kun et par registrerte smittetilfeller daglig. Men de siste dagene har vært preget av et betraktelig smittehopp, noe som har skapt bekymring i kommunen.

Følg pressekonferanse fra Hammerfest her fra klokken 12