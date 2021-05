Blar opp halvannen million for karrierens heftigste investering

Etter fire år i Oslo flyttet Johannes Thingnes Bø nylig til Kongsvinger, sammen med kona Hedda Dæhli Bø og sønnen Gustav (1).

Der har de inntil videre leid en leilighet i påvente av at eneboligen de bygger blir innflyttingsklar.

– Det har vært en stressende mai så langt, med flytting og planlegging. Nå har vi kommet godt på plass og føler oss godt til rette i Kongsvinger allerede, sier Thingnes Bø etter første treningsøkt som «turist» i Holmenkollen.

– Heftig investering

Mens rulleskiløypa og skytebanen i nasjonalanlegget er blant landets beste, er situasjonen en ganske annen i Kongsvinger. Der har rulleskianlegget fra 90-tallet grodd igjen og forfalt - og noen skiskytterblinker finnes foreløpig ikke.

OSLO-TURIST: Johannes Thingnes Bø på trening i rulleskianlegget i Holmenkollen i forrige uke, dit han nå må pendle etter flyttingen til Kongsvinger. Foto: Sigve Kvamme

Dermed må Thingnes Bø være hakket mer kreativ enn da han hadde Holmenkollen som nærmeste nabo.

Blant annet har han bestilt to blinker fra Markane IL i Stryn, verdt rundt 10 000 kroner, som venter på montering på egnet sted.

Den andre investeringen er av et ganske annet format: En stormølle fra det svenske selskapet Rodby. Overfor TV 2 opplyser firmaet at prisen på en slik mølle ligger på cirka 1,5 millioner svenske kroner.

Denne stormølla skal inn i treningsrommet i det nye huset til Thingnes Bø. 28-åringen opplyser at han har lagt inn en forespørsel til husbyggeren om å ferdigstille treningsrommet før resten av huset - slik at han kan få glede av investeringen allerede i høst.

MÅ SKYTE BEDRE: Thingnes Bø må øke treffprosenten for å holde Sturla Holm Lægreid bak seg. Foto: Yngve Sem Pedersen

– Det er en heftig investering for framtida. Man mener jo alvor med satsningen når man kjøper en sånn til privat bruk, så jeg har store forhåpninger til veien videre. De neste årene har jeg valgt å ta det til et ganske annet nivå, så jeg er spent på hvordan det blir.

– Snakker vi rundt halvannen million kroner her?

– He-he, det er vanskelig å prate om sånne summer, på en måte er det nok idiotpenger for mange. Men det gir en enkelhet til å kunne trene, jeg trenger bare å gå ned i kjelleren. Det blir færre timer ute i trafikken. I tillegg har den mølla ekstremt mange gode egenskaper, sier Thingnes Bø, og ramser opp:

– Jeg kan legge inn ulike pulssoner, slik at mølla går fort eller sakte ettersom hvordan pulsen min er. Skulle jeg gå fortere fram på båndet vil det skru seg opp fortere, og havner jeg bakpå slakker det av. Inn mot viktige mesterskap og skirenn kan jeg legge inn GPS-filer fra de ulike arenaene på mølla, og da går den opp og ned og styrer farta ut fra filene som er lagret i forkant. Her kan jeg optimalisere på best mulig måte.

NY TRENINGSHVERDAG: I Holmenkollen er skytebanen av topp internasjonal klasse ,mens Thingnes Bø må være mer kreativ når han skal finne skytemuligheter i Kongsvinger. Foto: Yngve Sem Pedersen

Som Newcastle-supporter og fotballelsker er det også en litt mer triviell ting han gleder seg til å kunne gjøre:

– Når det er Premier League-helg kan jeg se 2-3 kamper og gå milevis på rulleski samtidig. Jeg gleder meg virkelig til å få trent, det blir ekstatisk når jeg får den montert opp, sier han.

Føler trusselen

Thingnes Bø har vunnet verdenscupen tre år på rad og går inn i OL-sesongen som den naturlige favoritten. Samtidig ble han presset til siste stavtak av nykommer Sturla Holm Lægreid sist vinter - noe som har trigget noe ekstra i stryningen.

– Var det en wake up-call for deg?

– Ja, samtidig som jeg følte det var en kamp mot meg selv. Jeg var hakket svakere enn før, spesielt på skytebanen. Men når man blir presset på den måten, får man et lass med motivasjon for å unngå at det samme skjer neste år. Dette var en sterk påminnelse om at ungdommen kommer bakfra. Kanskje er det derfor man prøver å finne de ekstreme metodene for å utvikle seg videre, blant annet med kjøp av stormølle, sier Thingnes Bø.

FRIR TIL NÆRINGSLIVET: Thingnes Bø håper noen vil bidra til å gjøre denne rulleskiløypa i Kongsvinger brukbar igjen. Foto: Per Arne Botnan

Samtidig har han et lite håp om at Kongsvinger kommune eller noen andre i området ønsker å bidra til å restaurere den gamle rulleskiløypa som allerede ligger der.

– I forrige uke var jeg og sjekket i det gamle anlegget fra 90-tallet, jeg tror det var et av første stedene i Norge med rulleskiløype. Det ligger en trasé der med gammel, sprukken asfalt. Jeg får gå noen runder med næringslivet i Kongsvinger og høre om noen har lyst til å pynte den opp, i så fall vil Kongsvinger få et av de beste anleggene i Norge å trene i, sier Thingnes Bø.

PS! Thingnes Bø og tre lagkamerater målte krefter på 3000 meter i Lillehammer denne uka. Der endte verdens beste skiskytter sist med tiden 9.26.

1. Johannes Dale 9.11

2. Vetle Sjåstad Christiansen 9.19

3. Sturla Holm Lægreid 9.23

4. Johannes Thingnes Bø 9.26