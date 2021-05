15 nye smittede i Hammerfest

Tirsdag melder Hammerfest kommune at de forlenger de regionale tiltakene ut uken på grunn av det pågående smitteutbruddet.

– Det er registrert ytterligere 15 smittede i Hammerfest siden i går. Akkurat nå er det 169 smittede i kommunen, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss under pressekonferansen tirsdag.

Se opptak av pressekonferansen øverst i saken.

13 prosent i karantene

Kommunen driver intens smittesporing, og 1500 personer er satt i karantene.

– 13 prosent av befolkningen er i karantene, sier ordføreren under dagens pressekonferanse.

Hun sier at det er så mange i karantene nå at det er vanskelig for kommunen å opprettholde alle tjenester, som for eksempel renhold.

Tre av de smittede er barn, og tre er ansatt på Hammerfest sykehus. Ifølge iFinnmark er 200 ansatte ved sykehuset fremdeles ikke vaksinert.

I tillegg er det 22 nye smittede i nabokommuner tilknyttet samme utbrudd.

Ung person innlagt

En ung person med påvist covid-19 er lagt inn på Hammerfest sykehus, skriver avisen Hammerfestingen.

Det bekymrer kommunen at det er så mange i risikogrupper som ikke er vaksinert.

– Vi har fortsatt mennesker i risikogruppen og helsepersonell som ikke er vaksinert, sier Næss.

Det som er positivt er at antall nærkontakter til de smittede ser ut til å gå ned.

– Uheldig med skjevfordeling

Hammerfest kommune reagerer på den geografiske skjevfordelingen av vaksiner.

– Vi mener den er uheldig. Utbrudd kommer hvor som helst, og det er Hammerfest et eksempel på nå, sier ordføreren.

Hun påpeker at økt antall doser akkurat nå ikke hadde påvirket det pågående utbruddet, men at det kunne hatt stor innvirkning hvis utbruddet kom senere på sommeren.

– Vi har nå 1400 smittede per 100.000 innbyggere. Hvis man skulle sett det opp mot tall for Oslo, ville det tilsvart 10.000 smittede i Oslo på tre døgn, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss til TV 2 tirsdag morgen.

Formannskapet i kommunen forlenget tirsdag den lokale forskriften om smitteverntiltak – som nå gjelder ut uken.