Gransker bisarr korona-senvirkning: – Legen bare ristet på hodet

I medisinske termer kalles den oppblåste tunga makroglossi.

Oralkirurg James Melville ved University of Texas Health Science Center, sier at han kjenner til ni dokumenterte tilfeller av makroglossi hos amerikanske covid-19-pasienter.

BELØNNET: Oralkirurg James Melville viser en pris han fikk fra American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Foto: UT Health School of Dentistry

De ni pasientene har alle ligget i respirator etter å ha blitt smittet, og åtte av dem er afroamerikanske.

To av de ni har i tillegg fått slag etter å ha blitt rammet av viruset.

Melville og kollegaen Simon Young ved UTHealth School of Dentistry i Houston forsøker nå å finne svar på hvorfor enkelte covid-19-pasienter utvikler makroglossi.

– Dette er som Sherlock Holmes, sier Melville til Houston Chronicle.

Umulig å prate og spise

Sent i sykdomsforløpet har covid-19-pasienter opplevd at tungene deres hovner kraftig opp, og gjør det umulig for dem å blant annet prate og spise.

Makroglossi fører også til talevansker, sikling, munnsår, snorking, unormal kjeve- og tannvekst, samt sår og sprekker på tunga.

– Den (tunga, journ.anm.) er som en vannballong, har Melville tidligere fortalt Click2Houston.

Melville sier til Newsweek at det er en fortvilende situasjon for pasienter som utvikler makroglossi.

– Det er psykisk deprimerende fordi de blir sett på som en raritet, sier han.

Han forklarer at den opphovnede tungen er svært smertefull.

– Tungen tørker helt ut, så du må pakke den inn for å holde den fuktig slik at den ikke sprekker opp og blør, sier han.

FORTVILET: Anthony Jones før han blir operert for den forstørrede tunga som gjør at han verken kan prate eller spise. Foto: UTHealth School of Dentistry

– Legen ristet på hodet

Det hele startet i oktober i fjor, da en kvinne kontaktet Melville og fortalte at sønnen hennes, Anthony Jones, hadde en tunge som var like stor som en middagstallerken.

Anthony Jones hadde akkurat blitt skrevet ut etter å ha ligget én måned i respirator på sykehus i Lake City i Florida med covid-19.

Da han kom hjem, opplevde han at tunga bare vokste og vokste.

UNDERSØKES: Anthony Jones kort tid før operasjonen. Foto: UTHealth School of Dentistry

Moren hans, Mary Ann Jones, sier at legene i Florida var motvillige til å operere ham.

– Legen bare ristet på hodet og sa at han kunne operere ham, men at han ikke kunne garantere at Anthony kunne spise eller prate igjen, sier hun.

Mary Ann Jones begynte å søke på nett, og fant ut at sønnen trolig led av makroglossi.

Hun kom over en av Melvilles tidligere makroglossi-studier, og kontaktet ham og tryglet om hjelp.

Melville opererte Florida-mannen uten å nøle, og operasjonen, som ble utført i Houston, var vellykket.

Innen ei uke klarte Jones både å prate igjen, drikke og spise myk mat.

– Tunga består av 95 prosent muskler, så den heles fort, sier Melville.

OPERERT: Anthony Jones sammen med sin mor Mary Anne Jones. Foto: UTHealth School of Dentistry

Angriper seg selv

Siden oktober har Melville og kollegaen behandlet åtte andre covid-19-pasienter som har opplevd det samme som Jones.

– Pasientene blir rullet inn med en massiv tunge, og så blir livet deres forvandlet. Det er helt utrolig, sier Melvilles kollega Simon Young.

Melville sier at de ikke vet hvordan koronaviruset kan kobles til denne helt spesielle tilstanden, men mener at betennelsesceller som er oppdaget i pasientenes tunger kan gi dem svar.

– Jeg tror det har mye å gjøre med at viruset angriper seg selv og kroppens immunforsvar, sier han til lokalkanalen KHOU 11 (stengt for europeiske lesere, journ.anm.) ifølge Houston Chronicle.

Melville sier at han nå forsøker å finne ut om covid-19-pasienter med makroglossi deler visse genetiske egenskaper, og på denne måten kan finne ut hvordan man forebygger tilstanden.