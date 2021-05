Seere hevder de beviser uregistrerte stemmer – slik reagerer arrangøren

Flere har tatt til sosiale medier for å vise at deres Eurovision-stemmer ikke ble registrert. Arrangøren, Den europeiske kringkastingsunion (EBU), svarer vagt.

Det startet med et tips. God kveld Norge og TV2.no mottok en skjermdump fra en norsk TV-seer søndag morgen.

Hun hadde prøvd å stemme på Ukraina, men fikk ikke beskjed om at disse var registrert før dagen etter.

Nå dukker det bare opp flere og flere tilfeller av mennesker som deler sine historier om uregistrerte stemmer.

FOR SENT: Bekreftelsesmeldingene kom ikke før dagen etter. Foto: Skjermdump

Tause i tre dager

Helt siden søndag morgen har God kveld Norge vært i kontakt med EBU om mulige stemmeproblemer. Det tok rundt tre dager før de kom tilbake til oss.

Kommunikasjonssjef for Eurovision Song Contest, Dave Goodman, svarer følgende:

– Alle stemmene i finalen av Eurovision Song Contest ble kontrollert og bekreftet av våre stemmepartnere Digame og EY. Vi er tilfredse med at vi har et gyldig resultat. Vi er glade for at det var et så stort engasjement over hele Europa fra publikum som ønsket å delta i arrangementet. Vi er bare i stand til å telle stemmer mottatt sentralt fra hvert land i stemmevinduet.

Etter å ha mottatt dette svaret, viste God kveld Norge nok en gang flere eksempler på det motsatte: Stemmer som ble sendt i riktig tidsrom, men som ikke ble telt.

Da ble Goodman stille. Han har ikke svart på hvordan han kan si at alle stemmer ble telt, når skjermdumper viser at dette ikke stemmer.

Debatt i Nederland

Nederlandske medier har skrevet om et sosiale medier-opprør de siste dagene, der mange Twitter-brukere har delt skjermdumper som angivelig beviser stemmeproblemer.

Ifølge avisen NL Times har nederlandske stemmer, som ble avgitt i tidsluken mellom kl. 23.00 og 23.45, ikke blitt registrert.

Selv om Eurovision-fansen gjorde alt rett, fikk de en tekstmelding som sa:

«Takk for at du stemte. Dessverre er avstemmingen allerede avsluttet.»

Ikke overrasket

Arne-Inge Christoffersen, medierådgiver og partner i Hausmann, sier det ikke er uvanlig med tekniske feil i slike konkurranser.

– Data og teknologi er gøy det, men byr av og til på store utfordringer. Alt fra hackere som spammer ned til ekstremt stor pågang fra engasjerte seere. Det er ikke lett å se rekkevidden av pågang fra ulike kanaler – ikke minst de som da stemmer på helt ordinære måter. Selv om mann bruker masse ressurser på «teste» ut slike stemmesystemer, ser vi gang på gang at teknikken svikter.

– Av og til tyr man da til alternative løsninger – som for eksempel vekting av fagjury kontra «vanlige» stemmer. Andre gange må man bare skjære igjennom og ta beslutningen på de dataene som er kommet inn.

EKSPERT: Christophersen har vært styreleder i mediebyråenes interesseorganisasjon (MIO) i flere år, og har bred ekspertise innen media. Foto: Hausmann

Han sier at svaret til EBU er som forventet – offensivt og uten beklagelse.

– Slike event har vist gang på gang at de tåler feil eller brist. Kanskje mest for at mange av disse eventene går med såpass stort mellomrom hver gang at vi «glemmer». Dette har historisk skjedd, og skjer, med jevne mellomrom.

Han poengterer at Eurovision Song Contest regnes som en stor suksess i år uansett.

– Bare se på seertallene i Norge – 1,5 millioner nordmenn! Det er helt vilt og vi kan vel kalle dette en seersuksess. I TV-verden er seertallet mye av dommen på om dette er vellykket eller ikke.