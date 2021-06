Idrettspsykolog forklarer: Derfor vant Vinni og Carl Martin Kompani Lauritzen

Henrik Herrebrøden har analysert programmets to vinnere, og han konkluderer med at det å tenke positivt er oppskrytt.

For noen uker siden kunne TV-seere og Kompani Lauritzen-fans se skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) ta seieren i det populære realityprogrammet – som nylig også høstet flere Gullruten-priser.

Året før, i den første sesongen, var det artist Øyvind Vinni Sauvik (45) som kjempet seg til den gjeve tittelen etter flere harde uker på Setnesmoen leir.

Ifølge idrettspsykolog Henrik Herrebrøden finnes det flere likheter ved de to vinnerne.

– Ikke positive tenkere

Henrik Herrebrøden har analysert Kompani Lauritzens to vinnere. Foto: Ingar Næss, StudioF2

I en artikkel publisert på egen nettside, skriver idrettspsykologen hvordan verken Eggesbø eller Sauvik fremstår som typiske «positive tenkere», og at nettopp dette utfordrer myter om hvordan man blir best.

Herrebrøden trekker frem at det å tenke negativt ikke nødvendigvis er en ulempe. I artikkelen viser han til Sauviks sitat fra Kompani Lauritzens første sesong:

«Jeg gjør vel egentlig alt feil ifølge læreboka, for man skal jo blokkere ut alle de negative tankene. Jeg drives av negative tanker akkurat nå. Det er bare ren hat og vrede som dytter meg videre. Jeg tenker bare sure, negative tanker.»

Idrettspsykologen tolker at Sauvik fant energi i alt hatet han følte, og at det drev artisten fremover. Altså helt motsatt av det stereotypiske bildet av en «vinner», som Herrebrøden beskriver som en som går offensivt til verks i alle utfordringer.

«De stråler av positiv energi og gyver løs på enhver utfordring, fulle av selvtillit! Dette glansbildet klarte ikke vinnerne av Kompani Lauritzen å leve opp til», skriver han videre.

– Jeg drives mer av spenning enn frykt

TV 2 har sendt artikkelen til både Sauvik og Eggesbø. Sistnevnte svarer i en mail at han synes det er interessant lesing.

– Det handler sikkert mye om viljestyrke, og om denne bunner i glede, frykt eller en «fuck you»-finger kan være det samme. Men for meg har det nok vært viktigst å holde meg i nuet.

Carl Martin Eggesbø avbildet en av de første dagene på Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz/TV 2

25-åringen påpeker at det kan lyde klisjefylt, men at det for han handler om å ta tak i noe han kan gjøre noe med, og gi slipp på det som ligger utenfor hans kontroll.

– Selv om det var jeg som tok hjem oberstens dyrebare sverd til slutt, vil jeg påstå at det var flere av de andre deltakerne som kanskje gjorde større personlige fremskritt når det kom til å utfordre sine egne grenser og fobier.

Den ferske Kompani Lauritzen-vinneren sier at hjernen ofte har en tendens til å skape flere problemer enn det som faktisk er.

– I denne konkurransen var nok mitt utgangspunkt bedre enn manges, ettersom jeg drives mer av spenning enn av frykt, samtidig som jeg er i stand til å tåle svært mye ubehag.

Vinnis sinneutbrudd

Idrettspsykologen viser i artikkelen til en episode fra den første sesongen, hvor Vinni sier han vil gi opp og skjelte ut hele befalet på Setnesmoen leir.

«Å tenke eller føle (eller si) at man vil gi opp, er altså ikke ensbetydende med at man må gjøre det. For selv om årets vinner, Eggesbø, sa at han var opptatt av å ikke gi opp, kunne også han fortelle at han vurderte å reise hjem underveis i Kompani Lauritzen. Det ble heldigvis bare med tanken, slik det gjerne gjør», skriver Herrebrøden videre.

– Positiv tenking er oppskrytt

Til TV 2 forklarer idrettspsykologen at han forelsket seg i vinnerne av Kompani Lauritzen av samme grunn som han valgte å skrive bok om temaet. Nemlig at tanker og følelser er ikke bare positive – selv hos flinke folk.

Herrebrøden mener det er et viktig budskap å få frem.

– Jeg mener at «positiv tenking» er oppskrytt. Virkeligheten er mye mer «rotete» enn den er rosenrød, og en typisk prestasjon inneholder følelser i alle ender av skalaen, sier han, og fortsetter:

– Kompani Lauritzen setter deltakerne sine på prøve, og vi får se ekte følelser på TV-skjermen. Slik er det med idrett også: hvis du vil vinne må du løse utfordringer, og i stedet for å prøve å være positiv kan du heller prøve å bruke de følelsene som finnes. Hvis vi bare fokuserer på å være positive hele tiden, går vi glipp av mye som er ekte, og vi blir slitne av det, avslutter idrettspsykologen, og forklarer at negative tanker og følelser ikke er farlige, og at de ofte kan brukes til vekst.

Øyvind «Vinni» Sauviks management har ikke besvart TV 2s henvendelse.