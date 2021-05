Så kameraten bli drept: – Rettet pistolen mot hodet og trakk av

OSLO TINGRETT (TV 2): Den 21 år gamle mannen som skjøt Halil Kara (21) i hodet, har forklart at det var et uhell. I retten tirsdag nekter han straffskyld.

Kara ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson ved Prinsdal Grill i Oslo.

I tillegg ble en av de tre kameratene som var der sammen med Kara, knivskadd i et basketak med gjerningspersonen.

Kameraten ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Tirsdag vitner han i retten.

– Jeg og Halil møttes tidligere på dagen, og så møtte vi N.N. og N.N. (to kamerater) ved Stenbråten skole. Vi snakket litt om hvor vi skulle spise, og så dro vi til Prinsdal, sier han.

DREPT: Titalls venner av Halil Kara (21) reiste med familien hans til Tyrkia for å delta i begravelsen uken etter drapet. Foto: Privat

På Prinsdal Grill spiste de i en drøy halvtime før de gikk ut igjen.

– Vi tok en røyk, og så kom det en maskert mann. Jeg så ikke ansiktet hans, sier kameraten i retten.

– En stor kniv

Både han og de andre kameratene har forklart at gjerningspersonen ropte «morrapuler» da han stod like ved dem. Selv stod kameraten bare en halv meter fra Kara.

Han så umiddelbart at gjerningsmannen hadde på seg hansker og holdt «en liten pistol».

– Han rettet pistolen mot hodet til Halil og trakk av, og så slo han meg i hodet. Det utløste en slåsskamp der jeg ble knivstukket, sier kameraten i retten.

Under slåsskampen lå gjerningspersonen og to av kameratene til Kara på bakken. Da mistet gjerningsmannen masken. Ifølge Karas kamerat valgte han omsider å slippe gjerningsmannen, som løp fra stedet.

MANGE OPPMØTTE: Hundrevis av mennesker var til stede under minnestunden i Søndre Nordstrand Muslimske senter fire dager etter drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kameraten svarer kort på spørsmålene fra statsadvokat Irlin Irgens. Han er tydelig på at han husker betydelig mindre nesten halvannet år etter drapet.

I tidligere avhør har han forklart at han ble knivstukket flere ganger, og at han tror gjerningsmannen forsøkte å drepe ham også.

Han har også forklart at gjerningsmannen på et tidspunkt pekte pistolen rett mot ansiktet hans, og at han er usikker på hvorfor han ikke ble skutt. I retten sier han imidlertid at han ikke har noen tanker om hvorfor han og kameratene ble oppsøkt av 21-åringen.

ÅSTED: Halil Kara (21) ble skutt på parkeringsplassen utenfor Prinsdal Grill. Foto: Frode Sunde / TV 2

På spørsmål om han kjenner igjen skytteren, som sitter tre meter unna ham i retten, sier han at han aldri har sett ham. Han kan heller ikke kjenne ham igjen fra drapskvelden.

Forklarte seg nylig

Etter seks dager på rømmen ble den 21 år gamle skytteen pågrepet på grensa mellom Ungarn og Serbia, da han var på vei til Kosovo.

Siden har han ikke ønsket å snakke med norsk politi, før han for to uker siden bestemte seg for å gå i avhør.

Der forklarte han, etter det TV 2 får opplyst, at han ikke visste at våpenet var ladd, og at skuddet gikk av ved et uhell.

FORSVARERTEAM: Advokatene Albulena Krasniqi og Morten Furuholmen forsvarer skytteren i Prinsdal-saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det tror ikke påtalemyndigheten noe på. De mener 21-åringen planla drapet sammen med to medtiltalte før han utførte det.

De to andre mennene, som er 19 og 22 år gamle, er tiltalt for medvirkning til drap. Også de nektet straffskyld da tiltalen ble lest opp i Oslo tingrett tirsdag morgen.

To andre menn er tiltalt for å ha kjørt skytteren fra Oslo til Gøteborg dagen etter drapet. De har forklart at de ikke visste noe om drapet da de kjørte ham dit.

Mulig gjengkonflikt

Politiet fikk raskt informasjon om at handlingen kunne skyldes en konflikt mellom et miljø på Mortensrud og et miljø på Holmlia. For politiet er denne konflikten, som har vart siden 2017, godt kjent.

Flere av de involverte i konflikten har knytninger til den kriminelle gjengen Young Bloods, som politiet mener ble knust omkring samme år, blant annet på grunn av interne stridigheter.

Politiet har avhørt 109 vitner i saken, men har hatt problemer med å få informasjon om konflikten på grunn av kodeksen i det kriminelle miljøet.

– For politiet har det vært tidvis krevende å få informasjon fordi mange har vært tilbakeholdne med å gi opplysninger til politiet, ikke bare om seg selv, men om andre personer, sier statsadvokat Irgens i sitt innledningsforedrag.

PÅTALEMYNDIGHETEN: Aktor Irlin Irgens (t.h.) og etterforskningsleder Nina Ragnhild Ramstad under den første dagen av rettssaken etter Prinsdal-drapet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

For den etterlatte familien har knytningene til et kriminelt miljø vært ekstra belastende, ifølge deres bistandsadvokat Veysel Ince.

– Halil bodde med sin far og mor, og de kjenner Halil godt. Politiet kan ha gode grunner til å knytte drapet av Halil til en konflikt mellom to miljøer. Familiens poeng er at Halil selv verken var kriminell eller hadde noe tilknytning til et kriminelt miljø, sier Ince til TV 2.

Mange vitner

Tre andre personer med sterk tilknytning til gjengmiljøet på Holmlia har tidligere vært siktet i drapssaken, men for deres del er saken henlagt på bevisets stilling.

Ingen av de tre ønsket på noe tidspunkt å snakke med politiet.

– De er jo stevnet som vitner i denne saken, men det er nokså uvisst om de kommer til å avgi noen forklaring i retten. Det får vi komme tilbake til, sier statsadvokat Irgens.

Under sitt innledningsforedrag i retten sier skytterens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, at han ikke mener det er snakk om et kriminelt oppgjør. Han poengterer blant annet at hans klient er tidligere ustraffet.

Rettssaken skal vare frem til 17. juni. Resten av rettsdagen tirsdag er satt av til Karas kamerat, som ble knivstukket og truet med skytevåpen av tiltalte like etter drapet.