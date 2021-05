Genterapi ga blind mann synet tilbake

Ved hjelp av optogenetikk har forskerne i Frankrike og USA endret cellene genetisk slik at de produserer mer lysfølsomme proteiner. Synet til mannen har også blitt stimulert med noen spesielle type lysemitterende briller.

Den 58 år gamle mannen har en øyesykdom, kalt retinitis pigmentosa, som rammer øyets netthinne. Det har nærmest vært umulig å behandle denne sykdommen dersom man først blir blind.

Studien, som ble offentliggjort mandag i Nature Research Journal, viser at behandlingsmetoden genterapi hjalp noe. Mannen kan etter noen måneder gjenkjenne, telle, finne og berøre forskjellige gjenstander foran seg.

Behandlingen må likevel fortsatt undersøkes mer, ettersom mannens syn er svært begrenset, uskarpt og avhengig av bruk av spesielle briller. Han har fått behandling bare på det ene øyet.

Leder av studien, Jose-Alain Sahel ved det franske Sorbonne-universitetet og National Center for Scientific Research, sier at studien viser at det er mulig å bruke optogenetikk i fremtiden for å gjenopprette synet hos mennesker.