Beslutningen skaper splid: – Det største våset jeg har hørt

Fredag i forrige uke varslet statsminister Erna Solberg (H) at 500 såkalt samfunnskritisk personell skal prioriteres i vaksinekøen.

Blant de 500 er Stortingets 169 representanter, regjeringen, samt ansatte i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Høyesterett.

Vaksineringen vil foregå onsdag og torsdag denne uken.

Skapt debatt

Avgjørelsen om at politikerne skal gå foran i køen har imidlertid skapt stor debatt, og enkelte representanter har varslet at de vil gi fra seg sin dose. Blant disse er Bjørnar Moxnes i partiet Rødt og Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

– Stortinget bør si samlet nei, og de bør være blankt avvisende.Begrunnelsen om konstitusjonell beredskap er det største våset jeg har hørt. Vi har gjennom et helt år i pandemien sørget for å ivareta konstitusjonelle funksjoner. Det er ingen sunn fornuft i det. De undergraver sin egen troverdighet, sier Moxnes til TV 2.

REAGERER: Rødts Bjørnar Moxnes reagerer sterkt på vaksinebeslutningen til regjeringen. Foto: Terje Bendiksby

TV 2 får også opplyst at SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil gi fra seg sin dose.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en tekstmelding.

Nekter svare

Det er derimot usikkert hvor mange som har takket ja. For nettopp dette spørsmålet nekter nemlig Stortinget å svare på.

– Ettersom dette handler om helsemessige opplysninger knyttet til den enkelte representant, og antallet kan gi grunnlag for identifikasjon av den enkelte, kan vi ikke gi ytterligere informasjon om antall representanter som har takket ja eller nei til tilbudet, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til TV 2.

KrF opplyser at de ikke opplyser hvilke representanter som har takket ja.

– Mange representanter i KrF har allerede fått vaksinen eller får den nå. Utover det så har vi ingen oversikt og kommer heller ikke til å lage noen oversikt, da dette er private helseopplysninger også for stortingsrepresentanter. Vi har heller ingen representanter som ønsker å kommentere sitt valg i media, sier pressevakt Maria Selbekk i KrF til TV 2.

Mandag skrev 125 kommuneleger under på et opprop hvor de gikk hardt ut mot Stortingets beslutning.

Der ble det blant annet påpeket at Stortinget snart går inn i sommerferien.

– Sommerferie på Stortinget er ikke samfunnskritisk – det er derimot evnen til å snu når man har fattet en dårlig beslutning, het det i oppropet som ble publisert i VG.

– Lite gjennomtenkt

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud mener regjeringens beslutning virker lite gjennomtenkt.

– Jeg reagerer umiddelbart på begrunnelsen, og at det er snakk om landets beredskap. Hvis det var så viktig og at landets beredskap sto på spill, burde man gjennomført dette for lenge siden, sier Eriksrud.

TV 2s politiske kommentator sier også det er betegnende at flere stortingsrepresentanter går i mot regjeringen.

– Det er ikke heldig for verken regjeringen eller statsminister Erna Solberg. Når hun også møter motstand fra egne representanter, så virker det veldig lite gjennomtenkt, sier Eriksrud.