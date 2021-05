Avslørt av blåmuggost-bilde – dømt til 13 års fengsel

Stewart ble fredag dømt til 13 og et halvt år i fengsel i høyesterett i Liverpool.

Briten sa seg skyldig i å ha smuglet kokain, heroin, MDMA og ketamin, i tillegg til hvitvasking av penger.

Det var ifølge The Guardian 39-åringens forkjærlighet for blåmuggost som avslørte ham.

AVSLØRT: Det var dette bildet som førte til at Carl Stewart ble arrestert. Foto: Politiet

Stewart delte et bilde av en blåmuggost på den krypterte kommunikasjons-plattformen EncroChat, og dermed satt han i saksa.

Ingen tvil

På bildet holdt han osten av typen Mature Blue Stilton fra Marks & Spencer.

Bildet ser ut til å ha blitt tatt i en butikk.

I en pressemelding skriver politiet at en analyse av fingeravtrykkene og håndflata på bildet viste at det virkelig var Stewart.

Etterforsker Lee Wilkinson sier dette i pressemeldingen:

– Carl Stewart var involvert i å selge store mengder A- og B-preparater, og ble tatt på grunn av hans forkjærlighet til Stilton-ost, etter å ha delt et bilde av en ost i hånda via EncroChat. Hans håndflate og fingeravtrykk ble analysert ut fra dette bildet, og det ble klart at de tilhørte Stewart.

Kalte seg «Toffeforce»

Stewart skal ha brukt EncroChat til å selge store mengder narkotika under pseudonymet «Toffeforce», som spiller på kallenavnet til fotballaget Everton, Toffees.

Ifølge Sky News er EncroChat brukt av omtrent 60.000 brukere på verdensbasis, og er kjent for å bli brukt til alt fra dopsalg til bestilling av drap.

Siden i fjor har europeisk politi avlest de krypterte meldingene som blir sendt mellom tunge kriminelle, og dette har ført til pågripelser i både Norge, Storbritannia, Sverige, Frankrike og Nederland.

I fjor ble seks personer pågrepet i Nederland etter at de fant et mobilt torturkammer og fengsel skjult i kontainere.

Ifølge politiet fikk de først tips om det mobile fengselet etter å ha lest meldinger på EncroChat.

Her fant politiet et mobilt torturkammer:

Avslørt av rynker

The Guardian skriver at Stewart ikke er den første briten som blir avslørt av et bilde av hendene.

I 2010 ble Stephen Taylor rømt til ti måneders fengsel for å ha oppbevart tyvgods. Han ble avslørt etter at politiet fant et bilde på telefonen hans, hvor han holdt sjeldne og stjålne klokker.

Etterforskerne zoomet inn på bildet, og klarte å identifisere Taylor på grunn av furene på hånda hans.

I 2018 arresterte politiet i Sør-Wales 11 personer etter at et bilde av en mann som holdt ecstasytabletter i hånda ble sendt ut til potensielle kunder.