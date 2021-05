Regelverket fratar dem landslagsmulighet: – Skandale

Uttaket av den norske landslagstroppen til kampene mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni, er utsatt til onsdag.

Årsaken til det er at NFF avventer svar fra regjeringen om spillerne kan få unntak fra koronaregelverket, og avvikle innreisekarantenen innenfor tilpassede rammer.

– Det er totalt uaktuelt hvis ikke det unntaket kommer, sier Moldes trener Erling Moe om muligheten for eliteseriespillerne til å bli med i troppen.

Disse må nemlig sone karantene etter endt samling, og mister dermed opp til flere kamper med sine lag. At landslagsspillerne ikke kan sone tilpasset form for karantene, får Moldes Eirik Hestad til å riste på hodet.

– Det synes jeg er en skandale på lik linje med det som skjer i lokalfotballen. Det bør så klart gjøres unntak når vi har tre til fem mann som er dyktig nok for en A-landslagstropp. Jeg synes det er rart, sier Hestad.

Norges førstekeeper Rune Almenning Jarstein sliter med ettervirkninger etter koronasykdom. I hans fravær kunne Rosenborg-keeper André Hansen fått en kjærkommen mulighet i Norges mål den kommende landslagssamlingen.

– Man får ikke flust av muligheter. Det ligger i kortene at det hadde vært en sjanse for meg nå. Det er bittert hvis det ikke blir noe av, så får jeg prøve å snu det det til noe positivt og bruke landslagspausen på noe annet, sier Hansen.

Keeperen sier situasjonen er frustrerende.

– Det er det for mange aktører i samfunnet. Vi har fått komme i gang med yrket vårt og skal være glade for det. Nå er det opp til regjeringen om vi får muligheten til å representere landet vårt, Hansen, som med sitt Rosenborg tapte 2-3 for Molde mandag kveld.

Bodø/Glimts Patrick Berg var en av få eliteseriespillere som ble tatt ut i Ståle Solbakkens forrige landslagstropp. Han håper reglene skal tillate at det kan gjenta seg nå.

– Jeg får ikke gjort så mye med det. Hvis vi ikke får unntak fra karantenereglene blir det veldig vanskelig. Det er så klart veldig kjipt hvis det blir slik, men ikke vits i å bruke så mye energi på, sier Berg.

Molde-trener Erling Moe mener det hadde vært fult mulig å gjennomføre en tilpasset karantene for de få spillerne det gjelder, på en forsvarlig måte.

– Jeg har vært der da vi var i Europa. Jeg vet hvor trygt det er og hvor tett boblen er. Derfor klarer jeg ikke se noen veldig gode argumenter for at man ikke skal få et slikt unntak, sier Moe.

Kvinnelandslaget, som spiller mot Sverige en knapp uke etter herrenes kamper, står med samme problem som herrene. Der spiller flere av de sentrale spillerne i toppserien.

Må antagelig avlyse samling

Direktør for toppfotball og landslag, Lise Klaveness, sier til NTB at NFF har sendt inn sin forespørsel om justering av innreisekarantene til Kulturdepartementet med forventning om at denne tas videre i regjeringen så fort som mulig.

Hun sier tiden nå begynner å renne ut.

– Vi trenger svar i dag for å få med spillere fra norske klubber til A-herrers samling som starter på fredag. Vi må antagelig avlyse A-kvinners samling hvis vi ikke får med spillere fra norske klubber der, sier Klaveness tirsdag.

Hun sier det føles vondt og særdeles ukollegialt å avlyse kamper overfor OL-lagene Sverige og Nederland, i deres viktige forberedelsesperiode før lekene.

– Vi har lagt alle landskamper og og Champions/Europe League kamper til utlandet siden i fjor høst. Vi går inn i smittevernsarbeidet i troppene våre med alt vi har av investeringer, både menneskelig og økonomisk, påpeker Klaveness.

Hun trekker også frem at alle Norges konkurrenter i Europa har avviklet landslagsfotball siden i fjor sommer, og at dette har gått bra.

– At ikke spillere fra norske klubber skal få representere Norge nå, et år ut i pandemien, oppleves fortvilende og unødvendig, sier Klaveness.

Hun mener det ikke er tvil om at et år med stadig strammere struping av toppfotballen setter Norge kraftig tilbake sportslig.

– I tillegg har våre utviklingsnivåer, som for eksempel 2. divisjon for kvinner og Norsk Tipping-ligaen for menn vært kontinuerlig nedstengt i 15 måneder. Det er eneste gruppen som ikke har opplevd å få justert tiltaksnivå utfra smittesituasjon, sier Klaveness.

Hun understreker at hun har den dypeste respekt for myndighetenes formidabelt vanskelige oppgave under pandemien.

– Mange deler har imponert meg kraftig. Men på idrettens og fotballens område opplever vi nå uforholdsmessige tiltak der smitteverngevinsten ikke på noen måte står i forhold til det ulempene. Dette som glipper ut av hendene våre, sportslig og for folkehelsen, og som blir veldig vanskelig å finne igjen, sier Klaveness.

Herrenes landslagstropp tas ut onsdag 26. mai klokken 13.00.