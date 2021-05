Fotballryktene: Ronaldo setter fart på spekulasjonene

Cristiano Ronaldo (36) har delt et Instagram-innlegg som ikke akkurat legger en demper på ryktene om at han har spilt sin siste kamp for Juventus.

Cristiano Ronaldo er under kontrakt med Juventus frem til sommeren 2022, men spekulasjonene rundt den portugisiske superstjernen har for lengst begynt å gå. Nå har Ronaldo kastet bensin på bålet.

Mandag kveld delte Ronaldo et langt innlegg på Instagram, som får internasjonale medier til å spekulere i om det er et avskjedsbrev. Han skriver at han nå har oppnådd alt han ønsket i italiensk fotball.

– Jeg er veldig stolt over at jeg er seriemester, cupvinner, supercupvinner, samt årets spiller og toppscorer, i England, Spania og Italia. Jeg har også over hundre mål for en klubb i både England, Spania og Italia. Ingenting kan måle seg med følelsen av å vite at jeg har avsatt et avtrykk i landene jeg har spilt og at jeg har gledet fans, skriver Ronaldo i innlegget.

– Det er dette jeg jobber for og som får meg til å stå på. Takk til alle som har tatt del i denne reisen, skriver 36-åringen videre.

Cristiano Ronaldo har vært koblet til blant andre Paris Saint-Germain, samt en retur til gamleklubbene Manchester United og Real Madrid. I søndagens skjebnekamp, der Champions League-plassen ble sikret, var Ronaldo vraket og henvist til benken av trener Andrea Pirlo.

I fjor sommer var Jadon Sancho sommerens store overgangssaga, men den engelske kantspilleren ble værende i Dortmund. Nå skriver Bild at Sancho har fått beskjed av Dortmund at han kan forlate klubben denne sommeren. Ifølge The Telegraph ønsker Ole Gunnar Solskjær og Manchester United seg fortsatt Sancho i stallen. Flere av Uniteds spillere skal imidlertid forsøke å overtale Jack Grealish til å komme til klubben.

Jesse Lingard har vært i strålende form for West Ham siden utlånet fra Manchester United i januar. The Sun skriver at West Ham frykter at storspillet betyr at United ikke ønsker å slippe Lingard permanent.

Real Madrid klarte ikke å vinne noen av de store trofeene denne sesongen. Nå rapporterer Sky Sports at det er planer om opprydding i storklubben, for Gareth Bale, Luka Jovic og Eden Hazard er alle til salgs.

Ifølge Liverpool Echo har det vært ryktet at Luis Suárez kan komme til å returnere til Anfield, men uruguayaneren gjør det klar at han blir værende på Atlético Madrid, hvor han vant La Liga denne sesongen.

Barcelona har planer om å gå i forhandlinger med Ousmane Dembélé om en forlengelse av kontrakten som utløper neste sommer, melder Mundo Deportivo. Den katalanske storklubben prøver ifølge Sky Sports også å skrive seg Georginio Wijnaldum, som er ute av kontrakt med Liverpool om én måned, men Barcelona får konkurranse fra Bayern München.