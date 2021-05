Returnerer til skuespill

Skuespiller Kevin Spacey har holdt en lav profil siden 2017 da han ble anklaget for seksuelle overgrep. Nå blir han igjen å se på filmlerretet.

Spacey har nektet for overgrepene. Beskyldningene kostet ham likevel flere jobber, blant annet rollen hans i Netflix-serien House of Cards.

Nå skal han vise ansikt som politietterforsker i en italiensk lavbudsjettfilm regissert av Franco Nero. Det bekrefter produsent Louis Nero, ifølge BBC.

– Jeg er veldig glad for at Kevin sa ja til å delta i filmen min. Jeg anser ham som en flott skuespiller, og jeg gleder meg til å starte filmen, sa Franco Nero til ABC News.

Filmen handler om en blind kunstner som kan male nøyaktige portretter av mennesker ved å lytte til stemmene deres.

Etterforskning

Påtalemyndigheten i USA har akkurat henlagt en sak mot Sapcey, som var knyttet til uønsket seksuell adferd. Londons Metropolitan Police har etterforsket seks anklager om seksuelle overgrep mellom 1996 og 2013, skriver BBC.

I følge Hollywood reporter ble etterforskningen avsluttet forrige månes og saken overlevert til Crown Prosecution Service.

– Vi undersøker en fil vi har fått, sa CPS til BBC.

Byttet ut

Etter anklagene mot Spacey i 2017, ble han sparket fra hovedrollen i serien House of Cards. Christopher Plummer tok over rollen som milliardæren John Paul Getty i serien.

Spacy jobbet ved The Old Vic Theatre mellom 2004 og 2015. I løpet av den tiden har minst 20 unge menn anklaget 61-åringen for uønsket seksuell tilnærming, skriver BBC.

Spacey har vunnet flere Oscar-priser, blant annet beste skuespiller for American Beauty i 2000 og beste birolle for The Usual Suspects i 2006.