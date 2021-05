Aursnes får ros: – God nok for samtlige ligaer i verden

Fredrik Aursnes er helt sjef på Molde-midtbanen, men det spørs hvor lenge han blir værende i rosenes by.

Senest mandag kveld var 25-åringen involvert da Molde stjal alle poengene på Lerkendal. Aursnes leverte en vakker målgivende til Eirik Hestad, og får ros av målscoreren.

– Det er kjekt å se at han har en liten radar på hvor jeg er, sier Hestad til TV 2, før han legger til:

– Han er veldig bra. Og er god nok for samtlige ligaer i verden. Han er i mitt hode, for å være beskjeden, en topp tre-spiller i ligaen. Det kan vi si ganske sikkert.

Linket til Atlético

Moldes nummer 17 har fortsatt der han slapp i fjor, og briljerer på midtbanen til Erling Moe. Allerede etter fire kamper har Hareid-gutten notert seg for tre målgivende og én scoring.

Tidligere i mai meldte VG at Aursnes er linket til den ferske La Liga-mesteren, Atlético Madrid. I tillegg skal Atalanta være interessert i å skaffe seg signaturen til nordmannen.

Hovedpersonen selv håper på en overgang til utlandet.

– Jeg får håpe at Jim (Solbakken, agent til Aursnes) jobber på, jeg vet ikke hva som skjer egentlig. Det kan være et fint tidspunkt for meg å dra, jeg har kontrakt kun ut året, sier Aursnes til TV 2.

I fjor valgte han, sammen med agent Jim Solbakken, å si nei til den franske klubben Toulouse.

Ønsker å beholde juvelen

Erling Moe la ikke skjul på at det er god kjemi mellom lagkameratene Aursnes og Hestad. Molde-sjefen tror ikke flikken fra Aursnes var tilfeldig.

– De har spilt mye sammen. De bor jo sammen, jeg vet ikke om sover i samme seng også, det er jeg usikker på, ler Moe.

Når han blir presentert for utsagnet fra Hestad, om at lagkompisen er god nok for hvilken som helst liga, drar treneren på smilebåndet.

– Jeg skal passe meg, for jeg har lyst til å ha han her. Men at «Aurs» fortsetter å tar steg, det gjør han.

Onsdag skal Ståle Solbakken ta ut en norsk landslagstropp, og Moe forteller at han har tipset Solbakken om ferdighetene til Moldes defensive midtbanegeneral.