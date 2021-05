Skiprofilens bror debuterte fra start: – Alltid sett opp til henne

Mjøndalens Erik Stavås Skistad (19) spilte i 4. divisjon for kun to sesonger siden. Mandag fikk han debuten fra start i Eliteserien.

Mjøndalen måtte klare seg uten kaptein Christan Gauseth mot Vålerenga. Veteranen måtte ut med skade mot Sandefjord.

Da fikk 19 år gamle Erik Stavås Skistad tilliten og debuten sin fra start.

– Det er utrolig morsomt å få sjansen og jeg følte jeg grep den godt. Det viser at Vegard Hansen har troen på meg og det gir meg selvtillit utpå banen, forteller Stavås Skistad til TV 2.

Ser opp til storesøster

I Idretts-Norge er etternavnet kjent: Storesøster er langrennsløper Kristine Stavås Skistad.

– Hun har jo alltid vært eldst og storesøster, så jeg har alltid sett veldig opp til henne og det er utrolig morsomt at vi er idrettssøsken.

Langrenn stod også sentralt for Erik Stavås Skistad, men det var ingen tvil om hvilken idrett som skulle satses på for 19-åringen.

– Jeg gikk på langrenn jeg til jeg var 15, men så ble det fotball. Det har alltid vært noe ved fotball som er mer meg, så det var ikke et vanskelig valg å ta da.

IDRETTSSØSKEN: Storesøster Kristine Stavås Skistad har gull på sprinten og på stafetten i junior-VM på ski 2019. Foto: NTB.

Håper på mer spilletid

For kun to sesonger siden spilte Mjøndalen-spilleren for Konnerud i 4. divisjon.

– Da jeg spilte i 4. divisjon, tenkte jeg ikke tanken at jeg skulle få spille i Eliteserien året etter. Det er utrolig kult og veldig morsomt.

Martin Rønning Ovenstad sendte Mjøndalen i ledelsen hjemme mot Vålerenga, og så lenge ut til å bli matchvinner. Det var helt til Jonatan Tollås Nation utlignet for gjestene. Kampen endte 1-1 på Consto Arena.

Nå håper 19-åringen på å få mer spilletid i Eliteserien.

– Jeg trives veldig godt i klubben. Jeg håper på å få spille enda mer og få erfaring fra dette nivået resten av sesongen, forteller Stavås Skistad.