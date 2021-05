Carlsen slakter seg selv: – Forbanna dårlig følelse

Magnus Carlsen spilte langt bedre på andre dag i den sjette turneringen i Champions Chess Tour mandag. Nordmannen må likevel kjempe for sluttspillplass tirsdag.

Tirsdag fra kl. 16.30: Se avgjørelsen av gruppespillet på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Etter søndagens fem åpningspartier lå Carlsen på niendeplass i det innledende spillet, der bare de åtte beste kvalifiserer seg til sluttspillet.

Mandag hevet han eget spill og bokførte to seire, to remis og ett tap.

– Bortsett fra ett trekk mot Giri, og egentlig hele partiet mot Aronian, var det okay. Men fryktelig surt å avslutte dagen med et så fryktelig dårlig parti, medgir Carlsen overfor TV 2.

– Én ting er å tape mot Aronian. Det går fint an å tape. Men når jeg ser at han ikke finner de beste trekkene gang på gang, og jeg likevel taper på den måten, så er det fryktelig unødvendig. Og jeg vet at på sånne sisterunder på disse dagene, gir det en så forbanna dårlig følelse å tape at det ofte er bedre å prøve å være litt trygg. Men så er det ofte vanskelig å finne balansen fordi jeg så gjerne vil vinne, forklarer han.

Slik ser tabellen ut etter dag to. De åtte beste går videre til kvartfinalen.

Partiresultatene gjør at Carlsen ligger på niendeplass etter to dager, men han har like mange poeng som de tre spillerne foran seg på tabellen.

Det gir gode muligheter for å ta seg videre til sluttspillet når grunnspillet avgjøres med fem nye partier tirsdag. Presset ligger samtidig på verdensmesteren.

30-åringen har nemlig et tøft program. Han skal møte Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Peter Svidler, Fabiano Caruana og Teymur Radjabov.

– Det er vanskelig å ha større ambisjoner enn å bli blant de åtte beste akkurat nå. Jeg har i det minste tre hvit-partier, som jeg kan prøve å bruke til noe, sier Carlsen, som tror at han er trygg med én seier mer enn han taper.

Tirsdag fra kl. 16.30: Se avgjørelsen av gruppespillet på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Mandagen åpnet med to partier mot tøff motstand: Turneringsleder Anish Giri og kinesiske Ding Liren. Sistnevnte er rangert som verdens tredje beste sjakkspiller både i langsjakk og hurtigsjakk. Partiene endte med to remis for Carlsen, som så ut til å ha funnet formen.

I de neste to partiene ble det seier mot både Aleksandr Grisjtsjuk og Daniil Dubov, og plutselig var den norske verdensmesteren på offensiven.

Deretter avsluttet Carlsen dagen med tap mot Levon Aronian.

To sterke remis og endelig seier

Den norske verdensmesteren hadde lovet bedre spill enn første dag, og hadde overtaket med hvite brikker i åpningspartiet mot Giri. Likevel ble det remis.

Remis ble det også med svarte brikker mot kinesiske Ding Liren, men så skulle Carlsen endelig få sin første parti-seier siden åpningspartiet mot Sjakhrijar Mamedjarov.

For mot Aleksandr Grisjtsjuk løsnet det for nordmannen. Han tok initiativet tidlig og presset sin russiske motstander til å gi opp da han fanget den svarte dronningen med et lurt trekk.

Det så farlig ut tidlig i mandagens fjerde parti mot Daniil Dubov, men Carlsen viste gryende form da han snudde stillingen til nok en seier.

I det avsluttende partiet mot Levon Aronian havnet Carlsen gradvis på defensiven. Til slutt måtte han gi tapt.

Dermed kan det være gode muligheter til å gå videre fra grunnspillet.

Jakter ny turneringsseier

Å ta seg videre til sluttspillet har ikke vært noe problem for verdensmesteren i de fem andre turneringene i Champions Chess Tour. Ved alle fem anledningene har Carlsen endt helt på toppen av tabellen i grunnspillet.

Likevel har 30-åringen fra Lommedalen slitt med å vinne turneringene i sjakktouren. I den første turneringen i Champions Chess Tour denne sesongen, sa det stopp i finalen mot Wesley So. Etter det har det blitt exit i kvartfinalen og nok et finaletap mot So, før det ble tredjeplass i den fjerde turneringen.

I den femte turneringen i Champions Chess Tour kunne han endelig juble for turneringsseier etter finalen mot Hikaru Nakamura 1.- og 2. mai.

(©NTB)